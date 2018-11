Feuer in der Bahnhofsstraße: Bewohnerin im Krankenhaus

Polizei ermittelt

+ © Feuerwehr Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. © Feuerwehr

Twistringen - In einer Wohnung in der Bahnhofsstraße in Twistringen hat es am Sonntag gebrannt. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.