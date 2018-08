Twistringer Klärwerk: Feuchttücher? – Nicht ins Klo!

Twistringen - Von Theo Wilke. Feuchttücher und Putzlappen, T-Shirts und Handschuhe verfangen sich in den Pumpen und legen den Klärbetrieb des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) lahm. „Am schlimmsten sind die Feuchttücher, die über die Toilette entsorgt werden. Sie lösen sich nicht auf“, betont Horst Luckas. Dagegen sei die Sommerhitze kein Problem gewesen. Es kam weniger Abwasser an. „Es hat ja auch weniger geregnet“, erklärt der Abwassermeister (49).

Vor sechs Jahren beschäftigten noch insgesamt bis zu 70 Störfälle die Fachkräfte für Abwassertechnik in Twistringen. Nicht nur wegen besagter Störstoffe, sondern überwiegend aufgrund technischer Ursachen. Die Zahl ist seitdem gesunken. Dabei werden statt anfangs 50 heute sogar 110 häusliche Pumpwerke mit betreut. Mit Bassum zusammen sind es sogar 450 Pumpwerke. Die Twistringer teilen sich mit den Bassumer Kollegen die Bereitschaftsdienste.

„Wir haben noch Glück. In den Tourismusorten an der Küste haben die Kollegen täglich mit Störungen zu tun“, sagt Luckas. Und trotzdem: Obwohl auf den Verpackungen stehe, wie Feuchttücher entsorgt werden müssten, sei die Toilette für manche Mitbürger immer noch der bequemste Mülleimer. Das ärgert Horst Luckas und seinen Mitarbeiter Dennis Mohrwinkel, der seit zwei Jahren in Twistringen beschäftigt ist. Luckas macht den Job seit 1993, zunächst bei der Stadt, ab 2003 für den OOWV. Seitdem hat der Verband mehrere Millionen Euro in die Modernisierung des Klärwerks und des Kanalnetzes in Twistringen investiert.

+ Morgens zieht Horst Luckas Proben im Nachklärbecken. Das trinkbare Wasser fließt in den Klosterbach und die Delme.

Wenn es regnet, landen täglich zwischen 1. 500 und 1 .600 Kubikmeter Abwasser in der Kläranlage im Twistringer Ortsteil Stelle. „Über das alte Kanalsystem dringt auch Grundwasser ins Netz, viel über die Kanaldeckel“, erklärt der zweifache Familienvater Luckas.

Zuletzt vor einigen Jahren seien bei längerem Starkregen durchschnittlich 5 000 bis 6 000 Kubikmeter durch den Abwasserkanal geflossen. 2012 lag die Jahresschmutzmenge bei knapp 557.000 Kubikmetern, heute pendelt sie zwischen 550 .000 und 600. 000 Kubikmeter. Das liegt auch an der Erschließung neuer Wohnbaugebiete und Gewerbeflächen.

Weniger Klärschlamm auf die Felder

Der anfallende Klärschlamm hat sich im Vergleich zu 2012 von durchschnittlich 5. 000 auf bis zu 4. 000 Kubikmeter pro Jahr verringert. Nicht mehr die Landwirte selbst, sondern Lohnunternehmen fahren den Klärschlamm ab, der in Stelle anfällt. Aber nur zum Teil, erläutert der Abwassermeister. Der Wasserverband bringe Klärschlamm auch zur eigenen Hauptkläranlage nach Oldenburg, wo er weiter behandelt werde. Luckas: „Wir haben hier einen super Klärschlamm, besser als jeder andere Dünger, der auf die Felder ausgebracht wird.“ Jedes Jahr werde dies mehrfach von der Landesuntersuchungsanstalt in Nienburg überprüft. Hinzu kämen monatlich unangemeldete Kontrollen durch den Landkreis.

+ Viele Störstoffe landen in der Kläranlage, vor allem Feuchttücher.

Für Luckas und Mohrwinkel beginnt der Tag am Nachklärbecken. Sie ziehen Proben fürs kleine Labor vor Ort und notieren die Werte für Amonium, Nitrat, Phosphat und Schmutzgehalt. Sie kümmern sich um die Technik und den reibungslosen Ablauf.

Ihr Handy meldet sich, wenn eine Störung auftritt. Vor Kurzem fiel der Strom in Teilbereichen der Stadt aus, auch im Klärwerk. Dort schaltete sich das Notstromaggregat ein. Die Pumpwerke außerhalb standen aber still, bis der Strom wieder floß.