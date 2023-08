Ferienzeit ist Sanierungszeit – auch an Twistringer Schulen und Kitas

+ © - Ein neuer Boden im Eingangsbereich der Kita Lollypop... © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Schmidt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Sommerferien sind die perfekte Zeit, um Sanierungen und andere anfallende Arbeiten in Schulen und Kindertagesstätten zu erledigen. Auch in Einrichtungen im Twistringer Stadtgebiet wurde gewerkelt, während Jugendliche und Kinder die freie Zeit genießen konnten.

Twistringen – Bei der Grundschule am Markt zum Beispiel habe Hausmeister Walter Putjenter Ausbesserungen in Form von Malerarbeiten erledigt, teilt Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe auf Nachfrage der Kreiszeitung mit. Malerarbeiten waren auch in den Umkleiden der Sporthalle an der Grundschule Heiligenloh nötig. Dort schritt Hausmeister Heiner Hogeback zur Tat.

+ ... und auch einen neuen Zaun gibt es dort. © KÖNEMANN

Über kurz oder lang soll die Heiligenloher Halle, die abgängig ist und nicht mehr den aktuellen Standards entspricht, komplett erneuert werden (wir berichteten).

Am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium soll eine Lehrküche entstehen. In den Sommerferien standen vorbereitende Elektro- und Sanitärarbeiten dafür an.

Neuer Linoleum-Boden für die kleinen Kinderfüße

Auch an der Kita Lollypop in Heiligenloh gab es hier und da etwas zu tun: Im Eingangs- und Flurbereich können die kleinen Kinderfüße jetzt über einen neuen Linoleum-Boden flitzen. Außerdem war ein Maschendrahtzaun im Außenbereich in der Nähe des hölzernen Spielturms laut Stadtrat Hüppe abgängig. Der alte Zaun wurde gegen einen neuen, höheren Doppelstabmattenzaun ausgetauscht.

In der Kita St. Marien in Marhorst stand in den Sommerferien der Bau eines Raumtrennsystems auf der To-Do-Liste, um einen Differenzierungsraum zu schaffen – also einen Raum, um sich zum Beispiel zwischendurch zurückziehen zu können.