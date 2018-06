Ferienbetreuung der Stadt Twistringen

Anmeldungen noch bis Donnerstag

+ Bereits im vergangenen Jahr nahmen viele Kinder an der Ferienbetreuung teil. - Foto: Kinder und Familien Servicebüro

Twistringen - In den Sommerferien bietet die Stadt Twistringen wieder ein buntes Ferienprogramm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Noch besteht die Möglichkeit, Kinder für verschiedene Betreuungstage anzumelden, heißt es in einer Mitteilung. Bei den verschiedenen Aktionen können die Kleinen kreativ werden und mit Gleichaltrigen einen abwechslungsreichen Vormittag verbringen. Das Team der Betreuer steht in den Startlöchern und malt, bastelt und spielt mit den Kindern. Angebote sind zum Beispiel Steinmalerei am 2. Juli, Ferientasse bemalen am 9. Juli, Traumfänger basteln am 10. Juli und Muschelbilder gestalten am 12. Juli. Auch Spielen steht täglich auf dem Betreuungsplan. Es sind außerdem zwei Ausflüge geplant: Am 4. Juli geht es zum Eselhof und am 11. Juli auf den Wasserspielplatz. Anmeldungen nehmen Anke Döpkens und Susanne Knabe vom Familien und Kinder Servicebüro der Stadt Twistringen unter Telefon 04243/413 165 oder per E-Mail noch bis Donnerstag, 21. Juni, entgegen.