Bei Abrissarbeiten in der Twistringer Innenstadt: Feuerwehr rückt nach Beschwerde an

Die Feuerwehr spritzt die Baustell © Sabine Nölker

Großaufgebot in der Twistringer Innenstadt am Donnerstag: Nach einer Beschwerde über Feinstaub bei Abrissarbeiten rücken Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungswagen an.

Twistringen - Beschwerde an den Landkreis am Donnerstagmittag: Ein Anwohner bemängelte, dass bei solch hohen Temperaturen der Abriss des ehemaligen Modenhauses Schütte-Meyer an der Langenstraße in Twistringen erfolgt – es sei zu viel Feinstaub in der Luft, womöglich sogar Asbest. In der Folge orderte der Landkreis Diepholz die Schließung der Baustelle an. Außerdem wurde die Feuerwehr alarmiert, die unter Einsatz einer Drehleiter und einer Drohne die Baustelle abspritzte.

Relativ schnell lautete die Warnung: Einsturzgefahr. Das THW rückte schließlich ebenfalls an, um die Frontseite des Gebäudes kontrolliert abzureißen. Auch Polizei, Rettungswagen und Vertreter der Twistringer Stadtverwaltung waren vor Ort. Wie berichtet, hatte der Abriss des ehemaligen Modenhauses bereits am Dienstag begonnen.

Die Feuerwehr rückt an. © Sabine Nölker