Familie Martens aus Borwede baut seit 2018 Knoblauch an

Von: Charlotte Wolframm

Stolz auf Produkte: Rike und Onno Martens mit ihren Kartoffeln und ihrem Knoblauch aus Borwede. © Wolframm

Familie Martens aus Borwede baut seit dem Jahr 2018 erfolgreich die Knolle an.

Twistringen – Neue Wege in der Landwirtschaft – dazu gehören auch mal Umwege und Sackgassen. So war es auch für Familie Martens aus Borwede. Sie baut seit Herbst 2018 Knoblauch an. Nach fast fünf Jahren Erfahrung sagen Onno und Rike Martens: „Wir haben unseren Weg gefunden – unsere Mengen, unsere Sorten, jetzt passt es richtig gut in den betrieblichen Ablauf.“

Wer zwischen Juni und Ende August auf den Hof der fünfköpfigen Familie kommt, riecht es: Der würzige Geruch des Knoblauchs zieht sich über das Gelände. In einer kleinen Halle sitzen zwei Mitarbeiterinnen, um den Knoblauch zu schälen. Die äußere Haut, der Wurzelbart und der Stängel werden entfernt. „Ein guter Puler muss zehn bis zwölf Kilogramm in der Stunde fertig bekommen“, sagt Onno Martens – beeindruckend, wiegt eine Knolle im Durchschnitt doch gerade einmal 100 Gramm.

Der Landwirt baut den Knoblauch auf einem halben Hektar an, zwei bis drei Tonnen werden pro Saison geerntet. Mittlerweile vermarkten er und seine Frau Rike nur noch frischen Knoblauch. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir frischen Knoblauch gut hinkriegen – das Trocknen aber nicht.“ Denn gewünscht ist schneeweißer Knoblauch. Dafür muss die Knolle schnell trocknen – gar nicht so einfach. „Einmal haben wir versucht, die Knollen an der Biogasanlage zu trocknen – das ist komplett havariert“, blickt der Landwirt, der den Betrieb gemeinsam mit seinem Vater Udo Harms-Martens leitet, schmunzelnd zurück. Sie trockneten zu schnell, Öl trat aus, „das ganze Dorf hat nach Knoblauch gerochen“.

Zudem beginnt Ende August die Kartoffelernte, das Hauptstandbein der Familie. „Dann haben wir keinen Kopf mehr für Knoblauch.“ Anfangs baute die Familie auf drei Hektar Knoblauch an, pflanzte sieben verschiedene Sorten – „das war zu viel, das ging nicht“. Grund ist aber nicht nur, dass die Menge nicht in den Ablauf des Familienbetriebs passte, sondern auch fehlende Vermarktungsmöglichkeiten. „Knoblauch geht eben nicht weg wie Kartoffeln.“ Deutscher Knoblauch sei im Vergleich zur importierten Ware sehr teuer, schließlich steckt im Produkt jede Menge Handarbeit und entsprechend hohe Lohnkosten. „Gerade für getrockneten Knoblauch wollen die Händler die Preise drücken – aber das geht nicht, da muss man ehrlich zu sich selber sein“, erklärt Onno Martens die wirtschaftliche Entscheidung. Mit den Abnehmern, die sie jetzt für die frische Ware haben, „ist es eine kleine, feine Sache, die gut läuft“.

Knoblauch geht beispielsweise an die Bünting-Gruppe – dadurch ist der Knoblauch unter anderem im Combi in Twistringen zu bekommen – an einen Gemüsehändler bei Worpswede, der Supermärkte rund um Bremen beliefert, und an die Edeka-Märkte in Heiligenloh und Goldenstedt. Zudem gibt es die frische Ware beim Hof Stiens in Stelle, beim Hof Beuke in Mörsen und natürlich auch im Selbstbedienungshäuschen am Hof der Familie Martens in Borwede.

Zwei verschiedene Sorten – eine frühere, eine spätere – werden angebaut. „Wir haben aus den sieben, die wir am Anfang in die Erde gesteckt haben, die beiden besten herausgesucht“, sagt Rike Martens. Die Zehen kommen aus Spanien und werden über einen Händler in Hessen bezogen.

In Norddeutschland sei der Anbau noch ungewöhnlich, im Süden seien mehr Flächen zu finden. „Da gibt es aber auch drei bis vier Euro mehr pro Kilogramm.“ Die Familie ist mit anderen Knoblauchanbauern vernetzt – viele, die sich an der Sonderkultur versucht haben, hätten mittlerweile aber wieder aufgegeben, berichten sie.

Für die Ernte des Knoblauchs zwischen Anfang Juni und Ende August hat sich der Betrieb einen Roder gekauft, gepflanzt wird mit geliehener Technik. Bei beiden Arbeitsgängen sind mindestens zwei Mitarbeiter dabei. Und zwischen Pflanzen und Roden ist jede Menge Handarbeit gefragt: Pflanzenschutzmittel kommen nicht zum Einsatz, stattdessen wird das Unkraut mit herkömmlichen Gartenhacken entfernt. Drei feste Mitarbeiter und ein Auszubildender sind auf dem Hof beschäftigt. Aus den drei Saisonarbeitskräften sind drei festangestellte Arbeitnehmer geworden – dank Knoblauch und Kartoffeln ist immer genug zu tun.

Kürzlich hat der Betrieb, der etwa auf der Hälfte der Flächen Kartoffeln anbaut, eine Absackanlage gekauft. Die Speisekartoffeln werden nun ausschließlich direkt vermarktet, regionale Supermärkte in den Landkreisen Diepholz, Vechta und Oldenburg sowie in Bremen mit 2,5- und 5-Kilogramm-Säcken Borweder Kartoffeln beliefert.

Zudem werden Industriekartoffeln für die Pommes- und Salatproduktion angebaut. Arbeitsintensiv ist vor allem der Anbau der Pflanzkartoffeln – also der Knollen, die im Folgejahr auf landwirtschaftlichen Betrieben gepflanzt werden.

Und als wäre das noch nicht genug, probieren Martens in diesem Jahr wieder etwas Neues aus: Auf fünf Hektar bauen sie Zwiebeln an. „Das sieht bisher richtig gut aus.“ Das Gemüse wird aber nur zum Teil direkt vermarktet, der Rest geht an einen holländischen Abnehmer. Neue Wege finden sich immer.