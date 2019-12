Im Fahrstuhl bis unters Dach

Elf neue Wohnungen entstehen an der Kolpingstraße in Twistringen. Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. „Da kann man mal sehen, wie positiv sich eine Stadtsanierung auch Jahre später noch auswirken kann“, betont Immobilien-Spezialist Maik Dannemann. Die von einem Bassumer und zwei Twistringern vor einigen Jahren gegründete Firma Castellum baut zurzeit an der Twistringer Kolpingstraße elf neue Wohnungen, die zum Komplex Alte Müllerei gehören. Einen siebenstelligen Betrag investiert das Unternehmen. Im Mai 2020 soll das Projekt abgeschlossen sein.

„Hochmodern, energieeffizient, bezahlbar, nachhaltig und barrierearm“ war schon 2016 das Ziel der Investoren. Die extra dafür gegründete Castellum mit Sitz in Bassum baute zunächst das frühere Wohn- und Geschäftshaus Bottermann zum modernen Mietshaus um. Damals setzten die Investoren eine Summe im sechsstelligen Bereich ein, um zusätzlichen Wohnraum in der Innenstadt zu schaffen.

Vor zweieinhalb Jahren stand das alte bottermannsche Haus an der Bahnhofstraße noch leer. Vom Mühlenbetrieb, der vor gut 40 Jahren abgebrannt war, blieb nur die Kellerdecke. Sie wurde Ende 2016 beseitigt und das Wohnhaus komplett entkernt. Die Alte Müllerei mit acht kleinen Mietwohnungen entstand.

Die Castellum Gesellschaft bürgerlichen Rechts hatte das Grundstück, das bis zur Friedhofsgrenze reicht, von der Alexianer Bruderschaft in Münster gekauft.

„Angeregt durch die Stadt Twistringen im Rahmen der verlängerten Innenstadtsanierung konnten die Geldgeber mit öffentlichen Fördergeldern ihre Idee verwirklichen“, erzählt Maik Dannemann, der sich um die Vermietung der Wohnungen kümmert.

Der neue Komplex werde – ohne Fördergelder – nur gebaut, weil sich die Alte Müllerei so positiv entwickelt habe. „Wir haben schon einige Reservierungen für die zukünftigen Wohnungen. Nach dem Einzug der Mieter in der Alten Müllerei an der Bahnhofstraße ist unser Plan für ein weiteres Wohnhaus gereift“, blickt Dannemann zurück. 2018 habe man geplant und Anfang dieses Jahres mit dem Neubau begonnen. Den Entwurf lieferte das Architekturbüro Das Syndikat aus Bruchhausen-Vilsen. Zwischen der Alten Müllerei und dem Friedhof wurde die bis dahinbrachliegende Fläche zunächst in eine Blühwiese verwandelt.

Nun wächst dort ein Elf-Familien-Haus in sehr attraktiver städtischer Wohnlage. „Im Rahmen der Stadtsanierung wurde damals das bottermannsche Haus an der Bahnhofstraße saniert.

Der Neubau auf dem Grundstück an der Kolpingstraße bildet jetzt den Abschluss des Projektes Alte Müllerei, heißt es von der Firma Castellum. Das Besondere: Ein Fahrstuhl sei vorhanden. Jede Wohnung verfüge über eine Terrasse, Balkon oder Dachterrasse. Außerdem entstehen Carports und Abstellräume.

Alle Wohnungen werden laut Dannemann vermietet. Sie verfügen über zwei oder drei Zimmer und werden zwischen 64 und 131 Quadratmeter groß sein. Die Mietpreise beginnen bei 490 Euro Kaltmiete plus Nebenkosten. Gebaut wird ein Energie-Effizienzhaus.

Castellum kündigt an, dass der Vorteil sei, dass Energiekosten gespart würden und der Wohnkomfort erhöht werde. Schließlich erhält der Neubau eine Fotovoltaikanlage, eine Lüftungsanlage und eine Wärmepumpe. Einige Wohnungen sind bereits reserviert. Vor allem hätten sich bislang Menschen gemeldet, die im Alter ruhig und barrierearm wohnen möchten und ihren Lebensabend genießen wollen, heißt es weiter.

Mehr Infos

gibt es im Internet:

www.altemuellerei.de