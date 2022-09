Europa greifbar machen

Von: Katharina Schmidt

Podiumsdiskussion mit: (v.l.) Alexander Grafe (FDP), Kenneth Bak (SPD), Dr. Burkhard Bauer (Grüne), Marcel Scharrelmann (CDU) und Jürgen Abelmann. © Schmidt

Landtagskandidaten stehen bei Podiumsdiskussion der Europa-Union in Twistringen Rede und Antwort.

Twistringen – „Das Thema Europa kann auch kippen, wie man in Italien sieht.“ Gerhard Thiel, Vorsitzender des Kreisverbands Diepholz der Europa-Union, machte keinen Hehl daraus, wie bedenklich er den Wahlsieg der radikal rechten Fratelli d‘Italia sieht. Am Mittwochabend sprach er die einleitenden Worte zu einer Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten im Gasthaus Zur Penne. Gerade jetzt, führte Thiel mit Blick auf die aktuellen Ereignisse weiter aus, sei es wichtig, den Europa-Gedanken weiterzutragen.

Gerne hätte der Vorsitzende mehr Zuschauer begrüßt, um über Europa, die EU und die Werte dahinter zu diskutieren. Nur etwa 20 Leute fanden sich ein. Diejenigen, die da waren, verfolgten die Diskussion mit Marcel Scharrelmann (CDU), Alexander Grafe (FDP), Jürgen Abelmann (Linke), Dr. Burkhard Bauer (Grüne) und Kenneth Bak (SPD) dafür umso interessierter.

Lena Groß aus Bramstedt moderierte. Eine ihrer ersten Fragen: Sollte das niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten beibehalten werden? Die Antworten der Landtagskandidaten fielen ähnlich aus. Solch ein Ministerium sei eigentlich eine gute Sache – wenn denn drin wäre, was draufstünde, wie Alexander Grafe es formulierte. Marcel Scharrelmann verdeutlichte: Das Problem liege bei den Zuständigkeiten. Die Verantwortung für viele Themen, die mit Europa zu tun haben, obliege den jeweiligen Fachressorts, nicht dem Europaministerium.

Nur 20 interessierte Zuhörer anwesend

Grafe fände es besser, das Geld, das in dem Ministerium „versickere“, zielgerichtet auszugeben, zum Beispiel für Programme wie Erasmus plus. Es gebe keinen besseren Hebel, um Europa greifbar zu machen, als Menschen aus unterschiedlichen Ländern – nicht nur den Studenten – die Möglichkeit zu geben, sich kennenzulernen.

Sowohl Kenneth Bak als auch Marcel Scharrelmann brachten in dem Zusammenhang den Antrag von SPD/CDU zur Sprache, die Zusammenarbeit mit Schottland zu intensivieren. Insgesamt schwebt auch ihnen vor, bestehende Austauschmöglichkeiten sowie Städte- und Länderpartnerschaften zu vertiefen und neue aufzubauen.

Bak lenkte den Fokus zudem auf Europe-Direct-Informationszentren. Das sind Schnittstellen zwischen Bürgern und der EU auf lokaler Ebene. „Davon könnte es in meinen Augen deutlich mehr geben“, so der SPD-Kandidat.

Laut Scharrelmann müsste das Thema Europa stärker in die Schulen gebracht werden. Diese Meinung teilt Jürgen Abelmann: „Es fällt viel zu viel Unterricht, auch in der politischen Bildung, aus!“

Themen Bildung, Infrastruktur und die Entwicklung Osteuropas

Um Europa auch hier auf dem Land greifbarer zu machen, will Burkhard Bauer auf eine Verbesserung der Infrastruktur setzen, damit sich Menschen nicht mehr abgehängt fühlen. Außerdem müsse jemand die Verantwortung dafür übernehmen, dass Maßnahmen wie die europäische Wasserschutzrichtlinie umgesetzt werden. Insgesamt war Umwelt ein Thema, auf das er immer wieder zurückkam.

Ähnlich verhielt es sich mit Abelmann und dem Thema Infrastruktur. „Wir haben hier im ländlichen Bereich erhebliche Schwierigkeiten, von A nach B zu kommen.“ Da müsse etwas passieren. Wie? Zum Beispiel durch die Reaktivierung alter Bahnlinien, eventuell mit wasserstoffbetriebenen Zügen.

Weitere Fragen an dem Abend zielten auf die Verbindungen zu Osteuropa ab. Kommt Osteuropa zu kurz? Haben Deutschland und auch Niedersachsen Osteuropa vor dem Krieg aus den Augen verloren? Seitens der Kandidaten wurde deutlich, dass Niedersachsen alleine wenig bewirken könne – es aber wichtig sei, Russland ein starkes Europa entgegenzusetzen.

Fragen der Zuschauer zielen auf Probleme vor Ort

Am Schluss hatten die Zuhörer die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen. Dabei rückte Europa als Ganzes in den Hintergrund und es ging verstärkt um Probleme, die direkt vor Ort sichtbar sind. Zum Beispiel: Was tun angesichts der trockenen Sommer? Die FDP setzt auf Forschung, um zum Beispiel Pflanzen zu entwickeln, die weniger Wasser benötigen. Marcel Scharrelmann, für den der Einklang von Umwelt, Klima und Landwirtschaft eines der wichtigsten Themen ist, sprach darüber hinaus Konzepte für Brauchwasser und intelligente Bewässerung an.

Laut Burkhard Bauer ist es wichtig, vorhandenes Wasser zu halten. Auch in den Mooren. „Wir wissen um die Funktion von Mooren. Und was wird gemacht? Es wird abgetorft.“ Scharrelmann erklärte: Der Landkreis genehmige das Abtorfen noch, um Flächen auf ein Höhenniveau zu bringen. Sonst könnten sie nicht wiedervernässt werden. Bauer hielt entgegen, dass Torfabbaugenehmigungen in umliegenden Mooren zum Teil noch jahrzehntelange Gültigkeit hätten. „Das ist unter keinen Umständen zu rechtfertigen.“

Die AfD war nicht eingeladen. „Wir werden nicht die einladen, die uns abschaffen wollen“, begründete Gerhard Thiel und verwies auf einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Europa-Union.