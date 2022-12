Erwartungen übertroffen: Rund 1500 Kinobesucher

Von: Katharina Schmidt

Blicken optimistisch ins neue Jahr: Volker Arnkens, Heinz Meyer und Olaf Beuermann vom Kinoverein. © Schmidt

Vor rund zwei Monaten hat das Twistringer Kino unter der Regie des Vereins Filmtheater Twistringen neu eröffnet. Seitdem waren rund 1500 Besucher dort.

Twistringen – „Vor einem Jahr zu dieser Zeit hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass ich hier heute stehe und zusammen mit den anderen Vereinsmitgliedern ein Kino betreibe.“ Gut gelaunt lehnt Olaf Beuermann, Vorsitzender des Vereins Filmtheater Twistringen, an einem Stehtisch im Kassenbereich des Kinos an der Bahnhofstraße. Während er spricht, dringen Soundgeräusche aus dem Filmsaal. Es duftet nach Popcorn. Das Kino lebt.

Der Verein hat das Kino im Herbst übernommen und dadurch vor dem Aus gerettet. Zwei Monate ist die Neueröffnung her. Seitdem waren mehr als 1500 Besucher im Kino. „Das übertrifft unsere Erwartungen deutlich“, sagt Beuermann. Der Verein habe anfangs mit 3500 Besuchern kalkuliert – pro Jahr!

Am vollsten war das Kino bei der Vorführung des Films über das Twistringer Schützenfest. Im regulären Programm lockte in den vergangenen zwei Monaten „Der Gesang der Flusskrebse“ am meisten Menschen ins Kino. Auch für Weihnachtsfeiern wurde der Saal gebucht.

Nur gut gelaunte Gäste im Kino

Nicht immer lief alles rund. „Die Fußball-WM war ein Flop“, erzählt Beuermann. Unterm Strich sind er und seine Mitstreiter jedoch zufrieden. Stunden über Stunden verbrachten sie ehrenamtlich im Kino. „Es macht Spaß“, findet Kassenwart Heinz Meyer. „Hier kommt keiner rein, der schlecht gelaunt ist. Das ist so herrlich!“ Rund zehn Ehrenamtliche helfen derzeit aktiv im Kinoverein mit. Insgesamt kommt der Verein auf mehr als 100 Mitglieder.

Kinoprogramm zwischen den Jahren - 28. Dezember: 15 Uhr „Ein Weihnachtsfest für Teddy“ (Familienfilm); 17 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“ (Abenteuer); 20 Uhr „Einfach mal was Schönes“ (Komödie) - 29. Dezember: 15 Uhr „Mama Muh und die große weite Welt“ (Familienfilm); 17 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“; 20 Uhr „Einfach mal was Schönes“ - 30. Dezember: 14.30 Uhr „Mama Muh und die große weite Welt“; 16 Uhr „Räuber Hotzenplotz“; 18.15 Uhr „Hui Buh und das Hexenschloss“ (Abenteuer); 20.15 Uhr „Einfach mal was Schönes“ - 31. September: 15 Uhr „Mama Muh und die große weite Welt“; 17 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“ - 1. Januar: 17 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“; 20 Uhr „Mittagsstunde“ (Drama)

Die Truppe vom Filmtheater hat sich auch auf die Fahne geschrieben, anderen zu helfen. Sie hat unter anderem kostenlose Filmvorführungen für Kinder aus der Ukraine auf die Beine gestellt. Und sie hat Filmplakate gegen Spenden für das Kinderheim Kleine Strolche an Filmfans abgegeben. Die Freude war groß, als der Kinoverein 140 Euro an das Kinderheim übergeben konnten. Obendrein gab es für die Kleinen Strolche eine gratis Filmvorführung.

Der Verein will auch in Zukunft neue und alte Filme zeigen, Filme für Kinder und Erwachsene, Klassiker, politische Filme und solche, die in die Arthouse-Richtung gehen. Ein breites Spektrum, quer durch den Garten. „Wir sind kein normales Kino“, verdeutlicht der Vorsitzende.

Film „Nawalny“ hat Vorstandsmitglieder besonders beeindruckt

Der Film, der ihn und Heinz Meyer am meisten beeindruckt hat, war „Nawalny“ über den gleichnamigen russischen Oppositionellen. Der Film zeigt Nawalnys letzte Monate bis zu seiner Verhaftung, ab dem Zeitpunkt seiner Vergiftung im Flugzeug. Im kommenden Jahr läuft die Geschichte erneut auf der Twistringer Kinoleinwand (16. Januar um 20.30 Uhr, davor läuft eine Doku über Angela Merkel) . Auf dem Programm soll auch der französische Film „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ stehen (9. Januar, 10. Januar, 11. Januar und 28. Januar jeweils um 20 Uhr). Die Geschichte beleuchtet den Leidensweg von Antoine Leiris, der beim Terroranschlag auf das Pariser Bataclan seine Frau verliert.

Ebenfalls geplant, um ein paar weitere Beispiele zu nennen: Ein André-Rieu-Konzertfilm (7. Januar), die Fortführung der Reihe „Kirche und Kino“ und die Teilnahme an der Ferienkiste.

Was wünscht sich der Verein für 2023? „Dass sich das Kino hier bei den Twistringern wieder etabliert und wir die Besucherzahlen weiter steigern können“, antwortet Beuermann „Und dass sich noch mehr Menschen engagieren und eventuell auch Firmen stärker einsteigen. Und was ich mir ganz doll wünsche: Dass wir weiterhin hier mordsmäßig Spaß haben – und jeden Abend ein Grinsen im Gesicht, wenn wir hier rausgehen.“

Seit der Neueröffnung warn rund 1500 Besucherinnen und Besucher im Kino. Auf dem Bild ist Olaf Beuermann mit der 1000. Besucherin Jilou Reinhardt zu sehen. Sie bekam einen Blumenstrauß und einen Kinogutschein. © Privat