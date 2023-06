Erste Hilfe bei Familienproblemen: Kostenloses Beratungsangebot in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Ein Schild im Rathaus (Vordergrund) macht aufmerksam auf die offene Familienberatung mit Wiebke Wiegmann (r.). Twistringens Bürgermeister Jens Bley freut sich über das neue Angebot. © Schmidt

Ab sofort gibt es jeden Donnerstag ein kostenloses Beratungsangebot in Twistringen.

Twistringen – Die Sommerferien rücken näher. Und somit auch die Zeugnisse. Bei dem Gedanken daran zieht sich der Magen der Schülerin zusammen. Was wohl ihre Eltern zu den schlechten Noten sagen? Andere Familie, andere Sorgen: Die Eltern werfen sich einen hilflosen Blick zu. Sie wissen einfach nicht mehr weiter, ständig hockt ihr Kind am Bildschirm, stundenlang – was sollen sie bloß tun?

Die Szenarien sind zwar ausgedacht, aber durchaus realistisch. Sie dienen als Beispiele dafür, welche Sorgen innerhalb von Familien auftreten können. Ganz gleich, um welche Art von Familienkonflikt es sich handelt und wie groß oder klein die Probleme auch sein mögen: Wiebke Wiegmann hat ein offenes Ohr. Sie ist Sozialarbeiterin und seit Kurzem jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Rathaus Twistringen bei einer offenen Familienberatung anzutreffen – ein kooperatives Angebot vom Jugendamt des Landkreises Diepholz, dem Verein Reisende Werkschule Scholen und der Gemeinschaftspraxis Schattensprung aus Bassum. Die Beratung ist kostenlos und anonym.

Beratungsangebot für Kinder, Eltern oder Großeltern

Kinder und Jugendliche sind ebenso willkommen wie Eltern oder Großeltern. Wer sich alleine gehemmt fühlt, kann einen Freund oder eine Freundin mitbringen.

Hilfe anzunehmen, kann ein großer Schritt sein. Den Kontakt zum Jugendamt aufzunehmen, erst recht. Die Familienberatung soll ein ganz niedrigschwelliges Angebot sein, eine erste Anlaufstelle. Vieles lasse sich innerhalb eines Termines klären, erklärt Wiebke Wiegmann. Mehrere Termine seien aber ebenso möglich. Auf Wunsch könne sie auch an weitergehende Hilfsangebote verweisen. „Das ist hier, sagen wir mal so, die ,Erste Hilfe‘“, verdeutlicht die Sozialarbeiterin.

Hilfe bei Schulproblemen und Cybermobbing

Diese „Erste Hilfe“ kann zum Beispiel bei Erziehungsfragen helfen, bei Verhaltensauffälligkeiten, Cybermobbing, Schulproblemen oder Konflikten und Sorgen im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung. Wenn das Kind nicht zur Ruhe kommt, die Eltern nerven oder es immer wieder kracht.

Die Kooperationspartner wollen die offene Familienberatung im Twistringer Rathaus zunächst bis zum Jahresende anbieten. „Wir schauen erst einmal, wie es ankommt“, sagt Wiebke Wiegmann. Sie weiß: So etwas zu etablieren, kann eine Zeit dauern.

Ähnliche Beratungsangebote gibt es zum Beispiel in Stuhr oder Syke. Der Vorschlag, so etwas auch in Twistringen anzubieten, kam vom Jugendamt. Dabei richtet sich das neue Angebot nicht nur an Twistringer Familien, sondern zum Beispiel auch an solche aus Bassum.

Regelmäßige Beratungstermine in Twistringen

Sollte jemand Schwierigkeiten haben, von Bassum nach Twistringen zu kommen, „dann ist es auf jeden Fall machbar, dass wir kurzfristig einen Termin in Bassum finden“, ermutigt Wiebke Wiegmann. Gleichwohl freut sie sich über die Möglichkeit, einen regelmäßigen Beratungstermin im Twistringer Rathaus anbieten zu können.

„Wir unterstützen das gerne“, sagt Twistringens Bürgermeister Jens Bley. „Der Bedarf nach genau solchen Angeboten ist da.“ Das habe er in Gesprächen, zum Beispiel mit Schulsozialarbeitern, festgestellt. Corona habe eine ganze Menge Probleme in der Gesellschaft aufgedeckt und womöglich verstärkt.

Offene Familienberatung: kostenlos und anonym, jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Twistringer Rathaus, Lindenstraße 14, Raum 313 (zweiter Stock). Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, wer vorher Kontakt aufnehmen möchte, erreicht Wiebke Wiegmann unter 0176/17943500.