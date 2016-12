Die erste Heißmangel noch mit Briketts beheizt

Christa Weymann (85) gibt Wäscherei auf

Nach 55 Jahren ist Schluss. Christa Weymann hat am Tag vor Heiligabend ihre letzten Kunden bedient.

Twistringen - Von Theo Wilke. Arbeitskittel, Schürzen, Tischdecken oder auch Gardinen: Am Tag vor Heiligabend holen noch einige Kunden ihre gereinigte Wäsche ab. Die kleinen Geschenke, die sie dabei haben, sind Wertschätzung und Dank nach so langer Zeit der nicht nur geschäftlichen Verbundenheit.

Denn Christa Weymann (85) von der Steller Straße in Twistringen schließt nach 55 Jahren ihre Wäscherei, zum Bedauern vieler Kunden und Freunde. „Das fällt mir auch sehr, sehr schwer“, gibt die gebürtige Schlesierin wehmütig zu. Für sie war es Beruf und Berufung.

Da fragen doch tatsächlich noch einige Kunden: „Hast du dir das wirklich überlegt?“ Wenn Christa Weymann dann ihr Alter verrät, hat jeder Verständnis dafür und gratuliert der Geschäftsfrau. Die zweifache Mutter und Oma hat am Donnerstag gerade ihren 85. Geburtstag gefeiert.

+ Das frühere Wohnhaus mit Wäscherei an der Steller Straße. Das Weihnachtsfest beginnt. Christa Weymanns Gedanken gehen zurück in die Kindheit in Müllmen, zurück nach Schlesien. Davon zu erzählen, fällt ihr nicht so leicht. Denn mit 13 Jahren war ihre Kindheit vorbei. Christa musste mit ihrem ein Jahr jüngeren Bruder und den Eltern, Hauptlehrer Johann Suchy und Ehefrau Elisabeth, flüchten – vor der russischen Armee. Wenige Habseligkeiten wurden auf einen Rodelschlitten geschnürt.

Über Friedland, Bassum und Neubruchhausen fand die Familie in Twistringen eine neue Heimat. Zunächst musste die 14-jährige Christa beim Bauern und in Haushalten ihr Geld verdienen. Erst mit 21 besuchte sie eine private Handelsschule in Bremen. Anschließend begann sie als Steno-Kontoristin in einer Bremer Kaffee-Großrösterei und blieb sieben Jahre.

1958 heiratete Christa Suchy den Twistringer Tischler Carl Weymann von der Steller Straße. Als sie schwanger wurde, musste sie ihren Job aufgeben. 1959 erblickte Sohn Karl-Heinz das Licht der Welt.

Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Harald 1961 wollte Christa Weymann „unbedingt wieder etwas mehr als nur Haushalt und Kinder“. Ihre Mutter war noch sehr rüstig. Da bot sich die Gelegenheit, eine alte Heißmangel zu mieten. „Das war hier in Twistringen gar nicht so Sitte, dass Frauen nach Heirat und Geburt der Kinder wieder arbeiten gehen“, betont die rüstige 85-Jährige. Sie sei damals gegen den Strom geschwommen.

Wenn sie an die erste Heißmangel denkt, hat sie gleich wieder die Bilder im Kopf, und sie muss lachen: „Die Mangel wurde noch mit Briketts geheizt. Im Sommer war die Hitze kaum auszuhalten. Da standen wir in Wannen, gefüllt mit kaltem Wasser.“

Für manche Kunden auch Seelentrösterin

+ Damit hat an der Steller Straße alles angefangen. 1963 eröffnete Christa Weymann zusätzlich eine Wäscherei im Hause der Schwiegereltern. Denn zur Mangelwäsche lieferten Kunden auch schmutzige Textilien an. „Vorher musste ich die Schmutzwäsche an die Konkurrenz weitergeben.“ Zwei Jahre später kaufte die Jungunternehmerin eine neue eletrische Heißmangel. „Wir waren alle begeistert“, erzählt sie. Ehemann Carl, Jahrgang 1926, half ihr, die Wäsche auszufahren, wenn er Feierabend hatte. Er war als Tischler bei einer Laborbaufirma in Syke beschäftigt. Er ist vor vier Jahren verstorben.

1982 baute die Familie ihr Eigenheim an der Steller Straße, in dem Weymanns heute noch wohnen. Die Wäscherei ist im Keller untergebracht. Das alte Wohn- und Geschäftshaus stand vor dem heutigen Pfarrzentrum.

In mehr als 50 Jahren baute sich Christa Weymann einen großen Stamm von Kunden auf. Sie kamen nicht nur aus Twistringen, sondern auch aus den umliegenden Orten, etwa Bassum, Schmalfördern, Ehrenburg und Sulingen. Weymann arbeitete auch für Hotels und Gaststätten. Weiße Kittel für Ärzte und Apotheker, auch für Fleischer waren darunter.

+ Christa Weymann plättet. An manchen Tagen reinigte die Twistringerin mit ihrem Team 100 bis 120 Kittel. Zu Spitzenzeiten wurden an den Wochenenden Sonderschichten geschoben. Zum Beispiel, wenn für ein Geldinstitut die langen Fenstervorhänge gereinigt werden mussten. „Da war das Auto so voll gepackt, dass wir auch zweimal fahren mussten“, weiß Christa Weymann noch. In den vergangenen Jahrzehnten hat so mancher Kunde sein Herz bei Weymann ausgeschüttet. Da war die Wäscherin auch häufiger als Seelentrösterin gefragt.

Als gebürtige Schlesierin legt die Geschäftsfrau heute noch großen Wert auf Tradition und meint damit besonders das Essen. Bei Weymanns kommt zu Weihnachten die Weißwurst mit Honigkuchensoße auf den Tisch. Der Honigkuchen wird eingeweicht, angereichert mit Rosinen, gehackten Mandeln und Nüssen, abgeschmeckt mit Essig, Zucker und einer Prise Salz.

Oft haben in der Vergangenheit Freunde und Kunden schlesische Gerichte und Backwaren genossen – und sie werden es wohl auch in Zukunft noch häufiger tun.