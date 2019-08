Erst der große Reigen, dann der große Regen

Twistringen – Erstmalig in seiner langjährigen Geschichte musste das Sommernachtskonzert des Twistringer Blasorchesters am Samstag wegen des Wetters abgebrochen werden. Doch was bis es zu diesem Abbruch zu hören gab, war erneut ein bunter Reigen an Filmmusiken.

Das Motto dieses Konzertabends im Innenhof der St.- Anna-Kirche – „Music Meets Movies“ – kam bei der Mehrheit der Gäste sehr gut an. Erstmalig war das Blasorchester Kirchweyhe unter Leitung von Axel Hübner zu Gast, der auch seine sanglichen Qualitäten unter Beweis stellte.

Mit „Gonna Fly Now“ startet das Orchester in den Abend und endete mit „Time of my Life“, bei dem Hübner gemeinsam mit Rantje Schel das Duett sang. Beeindruckend war vor allem Schels Stimme, die so manchem ein Gänsehaut-Feeling verpasste.

Schon da zeigte das Wetterradar einsetzenden Regen an, sodass die letzten beiden Stücke der Kirchweyher wegfielen. Eine weise Entscheidung: Nachdem das Nachwuchsorchester „Lips & Sticks“ unter Leitung von Susanne Milkus mit den Stücken „Wallace & Gromit“ sowie „Selections from Mary Poppins“ bewies, dass es nicht nur immer besser, sondern auch immer größer wird, konnte das Twistringer Blasorchester nur noch zwei Stücke bis zum Abbruch spielen.

Aber mit dem „Chicken Run“ und den „Robin Hood Soundtrack Highlights“ bewiesen die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Oscar Alemany Lopez, die Klangbreite, die in ihnen steckt. „Monatelanges Proben für die Katz“, erklärte eine sichtlich enttäuschte Musikerin nach dem Abbruch. Damit sprach sie ihren Orchesterkollegen aus der Seele. „So etwas ist noch nie vorgekommen“, gab auch der erste Vorsitzende Frank Maruschewski zu.

Auch den Zuschauern, die trotz des schlechten Wetters den Innenhof gefüllt hatten, waren sichtlich enttäuscht.

Viel Lob gab es trotzdem. Nicht nur für die Musik, sondern auch für das Drumherum. Es gab Bratwurst, Salat und kühle Getränke. Alleine die Logistik, die die Mitglieder und Unterstützter des Blasorchesters in den vergangenen Tagen aufbringen mussten, war enorm. Nun können sich alle Fans auf das Weihnachtskonzert in der St.-Anna-Kirche am 22. Dezember ab 15 Uhr sowie das Frühjahrskonzert am 7. März ab 19.30 Uhr in der Aula des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums freuen.