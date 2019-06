Erfolgreicher Kampf gegen den Leerstand

Heiligenloh - Von Luka Spahr. „Das wäre unser Traum: ein behindertengerechtes Wohnungsprojekt für alle Generationen im Dorf.“ Fast genau zwei Jahre ist es her, dass die Heiligenloher Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers diesen Wunsch in der Kreiszeitung zur Zukunft der ehemaligen Schnapsbrennerei Spradau geäußert hat. Dieser Traum scheint nun in Erfüllung zu gehen.

Der Haken damals an der Sache war der zweite Teil ihrer Äußerung: „Aber dafür müsste ein Investor viel Geld mitbringen.“ Dieser kommt nun in Person – oder besser in Personen – von Udo Wehmeyer und Maike Gerdts daher. Nachdem der Inhaber des Geländes, Hans Spradau, bereits im vergangenen Jahr seinen Zuspruch für die Zukunftspläne gegeben hatte, votierte der Heiligenloher Ortsrat damals für einen neuen Bebauungsplan.

Nun wollen Udo Wehmeyer mit seiner Firma BMS aus Borwede und Maike Gerdts als Bauherrin das Projekt auf eigene Faust angehen. Ein Teil vom ehemaligen Hof Spradau soll dazu abgerissen werden. In der Ortsrats-Sitzung am vergangenen Montag stellten die beiden erste Grundriss-Planungen für den Neubau vor. Noch sei allerdings nichts konkret, so Udo Wehmeyer. Derzeit würde an detaillierten 3D-Grafiken gearbeitet.

Nur zur zukünftigen Nutzung wollte er schon ein bisschen was verraten: Auf dem Gelände zwischen Bockstedter Straße und Poststraße sollen wie angedacht altersgerechte Wohnunterkünfte entstehen. Zwei betreute Wohngemeinschaften und mehrere einzelne Häuser seien geplant, so Wehmeyer.

Aber das war noch nicht alles: Ein weiteres Projekt geht in Heiligenloh voran. Und ein weiteres Mal geht es um ein bekanntes, historisches Gebäude. So wurde auf der vergangenen Ortsratssitzung auch über die Nachnutzung des Bollweg an der Hauptstraße 3 gesprochen. Torsten Gerk, Frank Ehlers und Cord Hinrich Hespe haben als Privatinvestoren das markante Gebäude im Ortskern gekauft. Jetzt soll der Flächennutzungsplan für das Grundstück angepasst werden, damit dort weitere Nutzungsformen möglich werden, so Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers.

Die Politikerin und die anderen Ortsratsmitglieder zeigen sich hocherfreut über diese Entwicklungen und gaben grünes Licht für die Pläne. Immerhin dürften die zwei Projekte einen entscheidenden Teil dazu beitragen, den Leerstand in Heiligenloh zu verringern.