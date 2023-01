Erfolgreiche Finanzierungsrunde: Investment für Start-up eines ehemaligen Twistringers

Von: Katharina Schmidt

Manuel Brandt, wie er im vergangenen Jahr 2022 beim größten Start-up-Event in den baltischen Staaten, dem „Start-up Day“, gesprochen hat. © Turo Numminen

Manuel Brandt aus Twistringen hat mit gerade einmal 23 Jahren schon 35 Länder bereist und ein vielversprechendes Start-up gegründet: Blogtec, ein Online-Marktplatz für Freiberufler. Vor Kurzem schloss das Software-Unternehmen seine erste Finanzierungsrunde ab. Mit Erfolg: Es hat Investments im sechsstelligen Bereich gesammelt.

Twistringen – Nach seinem Abitur zog es Manuel Brandt aus Twistringen raus in die Welt. Inzwischen hat er 35 Länder bereist und das Start-up Blogtec gegründet. Blogtec ist ein Online-Marktplatz für Freiberufler. Vor Kurzem schloss das Software-Unternehmen seine erste Finanzierungsrunde ab. Mit Erfolg: Es wurde auf drei Millionen Euro bewertet und hat Investments im sechsstelligen Bereich gesammelt.

Derzeit lebt Manuel Brandt in Taiwan, einem kleinen Inselstaat 180 Kilometer östlich von China. Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass er seine Zelte in Twistringen abgebrochen hat. „Ich hab mein Abi gemacht und wusste erst einmal gar nicht, was ich machen sollte“, erzählt der 23-Jährige gegenüber der Kreiszeitung in einem Zoom-Meeting. „Ich habe dann ein Jahr bei McDonald’s gearbeitet und Geld gespart.“

Mit dem Ersparten brach er auf. Nach England, Schottland, Irland – und schließlich nach Bangkok, ohne Rückflugticket. Er buchte nur den Hinflug in die thailändische Hauptstadt, wollte schauen, was passiert. Ziemlich schnell verschlug es ihn ins benachbarte Kambodscha, wo er einen Monat lang in einer Dorfschule Englisch unterrichtete. Damals hatte er zunächst die Idee für ein anderes Start-up: Ihm schwebte eine Art Crowdfunding-Plattform vor, um Hilfsprojekte weltweit zu unterstützen.

Schon als Kind hat Manuel Brandt programmiert. Mit elf Jahren baute er seine erste eigene Webseite; eine Art Blog über Computerspiele und Filme. „Ich hatte meinen ersten Laptop bekommen, war fasziniert von den Möglichkeiten und hatte viel Freizeit“, erinnert er sich. „Ich habe mich sehr lange für Musik interessiert, deswegen habe ich damals auch eine Website gebaut, wo man lernt, wie man Gitarre spielt.“ Eine Plattform, wo man Hip-Hop-Beats kaufen konnte, entwickelte er in jungen Jahren ebenfalls. „Ich hatte da schon immer eine Affinität zu. Damals war das natürlich aber noch nicht so professionell wie jetzt.“

Die Welt ist das Büro

Die Idee mit der Crowdfunding-Plattform ging ihm in seiner Anfangszeit in Asien nicht mehr aus dem Kopf. Also kaufte sich Manuel Brandt in Kambodscha einen Laptop und legte los. Außerdem fing er an, aus der Ferne für ein Münchener Start-up zu arbeiten – zunächst zwei Jahre als Web-Entwickler, anschließend als Leiter der Abteilung Produktentwicklung und Programmierung.

Aus seinem Start-up mit dem Crowdfunding ist letztlich nichts geworden. Entmutigen ließ er sich dadurch aber nicht. „Ich hatte dann vor ungefähr zwei Jahren die Idee für Blogtec“, führt der junge Unternehmer aus.

In den vergangenen Jahren lebte er jeweils über ein Jahr in Vietnam und Taiwan, wo er so etwas wie eine Heimat gefunden hat. Zwischendurch reiste er – und arbeitete von den verschiedensten Ecken der Welt aus. „Jetzt bin ich im Moment wieder in Taiwan“, erzählt er. „Ich mag die asiatische Kultur sehr gerne, die Menschen sind sehr freundlich und es ist modern hier.“

Mit seiner Internetplattform Blogtec konzentriert er sich derzeit auf den europäischen Markt. Manuel Brandt beschreibt Blogtec als „eine Art Ebay für Website-Dienstleistungen“. Der 23-Jährige verdeutlicht: „Im Grunde genommen haben wir bei Blogtec auf der einen Seite Unternehmen, die Website-Dienstleistungen brauchen, zum Beispiel einen Blogartikel für ihre Website. Und auf der anderen Seite haben wir Freiberufler.“ Wie schwierig es sein könne, als Unternehmen gute Website-Dienstleistungen zu bekommen, habe er sowohl bei seinem ersten Start-up festgestellt als auch bei seiner Arbeit für das Münchener Unternehmen.

Wovon unterscheidet sich Blogtec von anderen Plattformen für Freiberufler? Brandt erklärt: Die Spezialisierung auf Website-Dienstleistungen ermögliche andere Abläufe, durch die Unternehmen Zeit sparen würden.

Außerdem könne nicht jeder Freiberufler – beziehungsweise Freelancer, wie die gängige Bezeichnung in der Branche lautet – ohne Weiteres seine Dienste auf Blogtec anbieten. „Jeder Freelancer, der bei uns arbeiten will, muss vorher erst mal ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Wir akzeptieren ungefähr ein Zehntel der Bewerber, um eine höhere Qualität sicherzustellen“, so Brandt.

Jahresumsatz von einer halben Million Euro

Blogtec zählt bisher rund 3 000 angeschlossene Projekte, sprich: 3 000-mal hat die Internetseite Unternehmen und Freelancer zusammengebracht. Längst kümmert sich Manuel Brandt nicht mehr alleine um die Plattform, sondern zusammen mit zehn Mitarbeitern – die vielen Freelancer nicht mit einberechnet. Der Jahresumsatz des Start-ups beläuft sich auf eine halbe Million Euro.

Die nun gesicherten Investments stammen zum einen von einer Tech Venture Capital Firma aus Finnland, also einer Firma für Wagniskapital. Zum anderen investieren Business Angels in Blogtec. So bezeichnet man ehemalige Unternehmer oder Manager, die Gründer mit ihren Erfahrungen und finanziellen Mitteln unterstützen.

Die Investments sollen Blogtec helfen, noch bekannter zu werden und schnell zu wachsen. Momentan gibt es die Seite auf Englisch und Deutsch, im kommenden Jahr soll sie auch auf Spanisch, Französisch und Italienisch online gehen.

Und Manuel Brandts persönliche Pläne? Im Februar geht es für ihn, parallel zu seiner Arbeit als Geschäftsführer, erneut für ein paar Monate auf Reisen. Nach Australien und Neuseeland. Zwischendrin zieht es ihn manchmal auch nach Twistringen: „In den letzten zwei Jahren war ich jeden Sommer in Deutschland bei meinen Eltern. Da gibt es für mich immer ein Gästezimmer.“

Wer sich die Plattform Blogtec genauer anschauen möchte, findet sie unter www.blogtec.io/de