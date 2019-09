Erfahrung aus ganz Europa

Twistringer Budo-Wochenende bringt 180 Kampfsportler zusammen

+ Referent Horst Baumgürtel (rechts) aus der Schweiz zeigt, wie man es richtig macht. Foto: Nölker

Twistringen – 180 Sportler aus sieben Nationen haben sich zum 28. Budo-Wochenende des Budo Shin Dojo des SC Twistringen in der Sporthalle Am Mühlenacker versammelt. Das 30-köpfige Orgateam um Rainer und Ruth Grytt hatte für vier hochkarätige Referenten gesorgt. Und auch die Zuschauerzahlen lagen in diesem Jahr höher als in den Vorjahren.