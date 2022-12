Mehr Entscheidungsfreiheit bei Tempo-30-Zonen in Twistringen?

Von: Katharina Schmidt

Tempo 30 kann derzeit nur bei konkreten Gefährdungen oder vor Einrichtungen wie Kitas und Schulen angeordnet werden. © Judith Tausendfreund

Wo gibt es Tempo-30-Zonen in Twistringen? Die Grünen wollen, dass die Kommunen dahingehend in Zukunft freier entscheiden können. Das wurde auf der letzten Sitzung des Stadtrates für dieses Jahr deutlich.

Twistringen – Eine Tempo-30-Zone lässt sich nicht ohne Weiteres einrichten. Da muss schon eine konkrete Gefährdung vorliegen oder zum Beispiel eine Schule in der Nähe sein. Das Bündnis „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“ fordert den Bund auf, diese Vorgabe zu lockern – und den Kommunen zu ermöglichen, 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit innerorts überall dort anzuordnen, wo sie es für notwendig halten.

Rund 360 Kommunen sind bereits Teil dieses deutschlandweiten Bündnisses. Die Fraktion der Grünen im Twistringer Stadtrat möchte, dass auch Twistringen bald dazu zählt. Ein entsprechender Antrag stand am Donnerstagabend auf der Tagesordnung Stadtrats.

Kommunen bräuchten lebenswerte öffentliche Räume, heißt es in einem Schreiben der Grünen. „Gerade unsere Straßen und Plätze sind unser Aushängeschild, sie prägen das Stadtbild und beeinflussen die Stadtökologie.“ Es sei eine zentrale Aufgabe der Stadt, die Aufenthaltsqualität und Sicherheit auf den Straßen und Plätzen mit den Mobilitäts- und Teilhabeerfordernissen von Menschen und Wirtschaft zu vereinbaren. „Um diesem Anspruch bestmöglich gerecht werden zu können, müssen wir als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Twistringen selbst das Recht haben, darüber zu entscheiden, auf welchen Straßen und Plätzen wir es bei Abwägung der unterschiedlichsten Ansprüche an den öffentlichen Raum für erforderlich halten, die Höchstgeschwindigkeit innerorts auf 30 km/h zu begrenzen“, so die Fraktion.

Auftrag aus dem Bundestag bis heute nicht umgesetzt

Bereits am Anfang 2020 habe der Bundestag mit der Mehrheit der damaligen Koalitionsfraktionen von CDU und SPD in seiner Entschließung „Sicherer Radverkehr für Vision Zero im Straßenverkehr“ einen eindeutigen Auftrag an die Bundesregierung formuliert: den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, von der innerörtlichen Regelhöchstgeschwindigkeit von 50 km/h nach eigenem Ermessen auch auf Hauptverkehrsstraßen abzuweichen. Das Bundesverkehrsministerium habe diesen Auftrag bis heute nicht umgesetzt.

Laut den Grünen zeigen Erfahrungen des Umweltbundesamts: Die 1957 in Deutschland eingeführte Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 innerorts sei für einen bedeutenden Teil des Straßennetzes nicht mehr stadtverträglich und die Einführung von 30 Kilometern pro Stunde als neue Regelgeschwindigkeit geboten.

In der Ratssitzung am Donnerstag ging es erst einmal nur darum, ob sich der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Zivilschutz näher mit dem Thema befassen soll. Er soll. Lediglich Fritz Wüppenhorst von der FDP stimmte dagegen. Ansgar Wilkens, ebenfalls FDP, enthielt sich.

Wichtige Entscheidungen für das Feuerwehrhaus in Heiligenloh

Der Rat fasste außerdem den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan für das neue Feuerwehrhaus Heiligenloh. Auch einer entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans – die gleichzeitig Voraussetzungen für ein Wohngebiet neben dem neuen Feuerwehrstandort schafft – stimmten die Mitglieder zu.

Es war die letzte Ratssitzung des Jahres. Bürgermeister Jens Bley nutzte die Gelegenheit, sich für ein gutes Miteinander zu bedanken. Laut Bley neigt sich ein herausforderndes Jahr dem Ende zu. Kaum habe man einen Umgang mit Corona gefunden, sei man in die nächsten Krisen geschlittert, sagte er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen. Auch im Rathaus sei es durch die Unruhen in der Welt zu zusätzliche Belastungen gekommen. „Vielleicht konnten wir auch deswegen das eine oder andere Thema nicht so voranbringen, wie wir wollten.“

Dennoch blickt er optimistisch ins kommende Jahr, in dem die Umgestaltung des Centralplatzes und des Hochzeitswaldes abgeschlossen werden sollen. Der Bau der neuen Sporthalle an der Bahnhofstraße soll dann ebenso – endlich – in die Tat umgesetzt werden. Weitere Themen für 2023 sind der digitale Marktplatz, die Fossiliengrube und insbesondere auch das Bauleitverfahren für die Zentralklinik – Bley: „Darum wird sich letztlich unsere städtische Entwicklung ranken.“