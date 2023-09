Energieplattform Twistringen: Forschungsprojekt geht in die nächste Runde

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Gute Laune am Energiespeicher in Abbenhausen: Über die Fortsetzung des Projektes freuen sich (v.l.) Abbenhausens Ortsbürgermeister Bernhard Kunst, Avacon-Technikvorstand Rainer Schmittdiel, Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen, Twistringens Bürgermeister Jens Bley und Landrat Cord Bockhop. © KÖNEMANN

Das Forschungsprojekt „Energieplattform Twistringen“ in Abbenhausen wird ausgeweitet. Ab sofort ist das Projekt eingebettet in der Kopernikus-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Twistringen – Seit zweieinhalb Jahren steht ein türkisfarbener Container in der Twistringer Ortschaft Abbenhausen. Die knallige Farbe ist aber nur nebensächlich. Worauf es ankommt, sind die inneren Werte: Es handelt sich nämlich um einen großen Batteriespeicher, und somit um das technische Herzstück des Forschungsprojekts „Energieplattform Twistringen“. Die Avacon hat am Mittwoch bei einem Pressetermin Ergebnisse vorgestellt – und verraten, dass sie das Projekt mithilfe eines neuen Förderpartners ausweitet.

Im Kern des Forschungsprojekts steht die Frage: Wie kann mehr von der Energie, die vor Ort erzeugt wird, vor Ort verbraucht werden? Und zwar, um das Stromnetz zu entlasten, insbesondere an sonnigen und windigen Tagen. Denn dann kommt es immer wieder vor, dass Grünstrom ungenutzt verpufft, weil das Netz am Limit ist.

Die vielen Batteriezellen in dem türkisfarbenen Energiespeicher in Abbenhausen können insgesamt rund 750 Kilowattstunden (kWh) speichern. Zum Vergleich: Eine Waschmaschine verbraucht je nach Größe und Einstellung zwischen 0,5 und 2,5 kWh pro Waschgang.

Bei dem Feldversuch in Abbenhausen machen bisher fünf Haushalte mit, die alle über eine Solaranlage verfügen. Sie erzeugen, verbrauchen und teilen Energie. Der Großspeicher verlängert den Zeitraum, über den sie sich selbst versorgen können.

Laut den Projektleitern Navreet Dult und Benjamin Petters konnte der Eigenversorgungsgrad dieser Energiegemeinschaft in Abbenhausen im Laufe des Projekts um 50 Prozent gesteigert werden. „Selbst im Winter könnte sich die Ortschaft mit entsprechenden Speicherkapazitäten selbst versorgen“, verdeutlichte Petters.

Positive Effekte: Ergebnisse der Energieplattform Twistringen

Der CO₂-Anteil am täglichen Strommix ist laut den beiden Projektleitern um 378 Kilogramm gesunken, der Export überschüssig erzeugter Energie um 58 Prozent.

„Durch diese Entlastung haben wir mehr Übertragungskapazitäten für andere erneuerbare Energien geschaffen“, resümierte Navreet Dult. Sie nannte einen weiteren positiven Effekt: „Wir haben zeitliche Brücken für den Netzbau geschaffen.“

Dieser Aspekt klang am Mittwoch mehrfach an: Das bestehende Stromnetz auszubauen, dauert.

Das Forschungsprojekt in Abbenhausen ist Teil des EU-Projekts Platone – oder besser gesagt: Es war ein Teil davon. Das Projekt ist im August planmäßig ausgelaufen.

„Was nun? Speicher abbauen, alles wieder zurück zum Alten?“ Diese Frage warf Rainer Schmittdiel, Technikvorstand der Avacon, am Mittwoch in die Runde. Und schob die Antwort sogleich nach: „Nein. Ich bin stolz, heute für das gesamte Projektteam verkünden zu dürfen: Es geht weiter!“

Energieplattform Twistringen ist jetzt Teil der Kopernikus-Initiative

Schmittdiel führte aus: „Wir haben für weitere Fördermittel geworben, und das hat auch funktioniert“. Ab sofort sei die Energieplattform Twistringen eingebettet in die Kopernikus-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, beim Projekt „Ensure“. Dessen Mission lautet: das Stromnetz fit machen für die Energiewende.

Die Avacon will die Energieplattform Twistringen Schritt für Schritt auf das nächste Level hieven und das System und die Algorithmen weiterentwickeln, insbesondere auch mit Blick auf Wärmepumpen. Außerdem plant das Energieunternehmen, eine weitere Ortschaft einzubinden. Welche, steht noch nicht fest.

Die Reise geht also weiter. Laut Schmittdiel ist der politische Rahmen in Deutschland allerdings noch nicht so gesteckt, „dass wir solche Technologien als Netzbetreiber flächendeckend betreiben dürfen“. Daran wolle die Avacon arbeiten. „Da brauchen wir Unterstützung aus der Politik, denn das sind Bretter, die kriegen wir alleine nicht gebohrt.“

Darüber, dass es weitergeht, freuten sich am Mittwoch neben der Avacon auch Landrat Cord Bockhop, Twistringens Bürgermeister Jens Bley, der Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann und Abbenhausens Ortsbürgermeister Bernhard Kunst.

Letzterer erzählte, dass das Projekt bei den Menschen in Abbenhausen mehr Bewusstsein für die Energienutzung schaffe: „In Abbenhausen wird gewaschen, wenn die Sonne scheint!“