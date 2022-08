Energieknappheit damals: Kohleklau und Kälte

+ © Schmidt Haben den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt: Peter Bellersen (l.) und Albert Hammann. © Schmidt

Wird die Energie reichen, um warm durch den Winter zu kommen? Diese Frage zieht sich aktuell durch politische und gesellschaftliche Diskussionen. Eine Folge des Krieges in der Ukraine. Auch im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach war Energie knapp, wenngleich die Gegebenheiten damals andere waren. Zwei Zeitzeugen erinnern sich.

Twistringen – Der Zug hält. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Menschen reißen die Türen der Waggons auf und werfen die kostbare Ladung runter: Kohle. Andere sacken das „schwarze Gold“ rasch ein und packen es auf Räder, Schlitten oder Handwagen. Dann heißt es: Bloß weg, das Weite suchen! Die Aktion birgt ein gewisses Risiko – doch es ist die blanke Not, die die Menschen dazu treibt.

Solche Szenarien haben sich in den 1940er-Jahren in Twistringen immer wieder zugetragen. „Im Raum Twistringen war die illegale Kohleversorgung stärker verbreitet als anderswo“, steht in dem 1980 erstmals veröffentlichen Bericht „Energieknappe Zeiten in der Samtgemeinde Twistringen“ des Stadtarchivars Friedrich Kratzsch.

Weite Teile Deutschlands waren nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört

Darin ist zu erfahren: Kohle wurde bereits in den ersten Monaten des Zweiten Weltkrieges knapp. Während des Krieges dürfte sich die Lage weiter verschlechtert haben, „denn Industrie- und Kohleförderungsanlagen lagen in den weiten Teilen Deutschlands schließlich zerstört da. Wenn sie noch produzieren konnten, dann nur in eingeschränktem Maße.“

Auch nach dem Krieg habe es an Maschinen, Ersatzteilen und vielem anderen gefehlt. Außerdem hätten die Siegermächte einen Großteil der Kohle als Wiedergutmachung in ihre Heimatgebiete geschafft.

Albert Hammann aus Twistringen, Jahrgang 1935, war vier Jahre alt, als der Krieg begann. Seine Familie besaß damals schon eine Heizung, die mit Koks befeuert wurde. Doch auch daran mangelte es natürlich. „Die Heizung wurde im Winter nur noch angestellt, wenn es tüchtig fror, damit die Leitungen nicht einfrieren“, erzählt der Zeitzeuge. Die Küche blieb als einziger Raum beheizt. „Da spielte sich alles ab.“

+ Torfstechen im Wietingsmoor: Diese Bilder sind um 1947 entstanden. © Privat

Zum Stichwort Kohleklau berichtet Albert Hammann: „Hin und wieder musste ich hin mit dem Handwagen zum Bahnhof und gucken, ob noch was übrig geblieben ist.“ Auch Peter Bellersen, ebenfalls Baujahr 1935, zog als Kind mit Handwagen los – „das ist aber nichts geworden, weil der Zug nicht kam“, erinnert sich der 87-Jährige. Die Kohlediebe sprangen ihm zufolge nicht nur am Bahnhof auf, sondern auch in Borwede, wo die Züge langsamer fuhren.

Bezüglich des Kohleklaus kommt ihm ein Lied in den Sinn, das nach Kriegsende oft bei Tanzveranstaltungen zur Melodie des Schlagers „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ erklang: „Wenn des Abends ein kleines Baby vor Kälte weint und das Wetter zum Kohlenklau geeignet scheint, zieht’s Gestalten mit ihren Säcken zur Bahn hinaus, und die schauen trotz Sturm und Kälte nach Kohle aus.“

„1946/47, da fuhren die Züge aus dem Ruhrgebiet nach Bremen in den Hafen“, erklärt Peter Bellersen.

Dass Twistringen an einer Haupteisenbahnstrecke für den Transport von Kohle nach Großbritannien lag, erwies sich laut Stadtarchivar Kratzsch für die Stadt als „Glück im Unglück“. Die Kohleknappheit sei im Raum Twistringen besonders stark gewesen, was daran gelegen haben dürfte, dass der Kinderreichtum bei der Kohlezuteilung nicht berücksichtigt worden sei.

Energiesparen heute Angesichts der aktuell befürchteten Energiekrise hat die Stadt Twistringen schon vor einer Weile die Wassertemperatur im Schwimmpark herabgesetzt. Außerdem hat Bürgermeister Jens Bley veranlasst, zu prüfen, inwieweit es möglich ist, bei der Straßenbeleuchtung Strom zu sparen – denkbar wäre, Wohnstraßen nachts nicht mehr zu beleuchten. Der Energiestandard bei den öffentlichen Liegenschaften steht laut dem Verwaltungschef ebenfalls auf dem Prüfstand. Das warme Wasser sei im Rathaus bereits abgedreht. „Aufgrund der Energiekrise werden wir uns mit Entbehrungen auseinanderzusetzen haben. Diese Entbehrungen werden uns treffen, sie tun uns weh, jedoch haben wir Menschen bereits ganz andere Situation überstanden und gemeistert“, führt er auf Anfrage aus. Für bedürftige Menschen denke die Stadt an, Örtlichkeiten vorzuhalten, welche als Wärmeinsel dienen. Diesbezüglich gebe es eine gedankliche Vorstellung, jedoch müssten noch Gespräche erfolgen.

Die Zeit des Kohleklaus hörte seinem Bericht zufolge erst nach der Währungsreform (1948) auf. „Etwa 180 Züge passierten täglich die Bahnstation Twistringen, davon etwa 60 mit Kohlewaggons. Zig Menschen legten sich bei Wind und Wetter auf die Lauer.“ Sie hätten Zugsignale manipuliert und Rangierzüge geplündert.

Um Züge abzupassen, übernachteten die Menschen laut Albert Hammann sogar am Bahnhof unter Stelzenhütten. „Es war auch gefährlich. Aber was sollten ein oder zwei Polizisten gegen die ganzen Menschen anrichten?“

Wurde doch mal jemand erwischt und angezeigt, so urteilten die Einzelrichter in Bassum laut Kratzschs Bericht milde. Er schreibt: „Drei bis vier Bahnpolizisten waren auf die Kohlebeschaffer angesetzt und drückten manchmal beide Augen zu. Transportbegleiter, die zeitweilig in Diepholz und Twistringen stationiert waren, und darüber hinaus britisches Militär traten nicht besonders wirksam in Erscheinung.“ Die Eisenbahner seien manchmal selbst mit in den Kohlenklau verwickelt gewesen.

+ Torfstechen im Wietingsmoor © Privat

Neben Kohle war Torf ein wichtiger Brennstoff. Gemeinden, für die Torfabbau möglich war, erhielten geringere Kohlezuteilungen. Aus Twistringen stachen 1946 etwa 400 Prämienarbeiter im Wietingsmoor Torf. Eine Schwerstarbeit. Zudem waren die Wege ins Moor notdürftig. Hammann hat noch im Gedächtnis, wie einmal ein Trecker stecken blieb. „Der hatte ja nur elf PS!“

Wie Albert Hammann erinnert sich auch Peter Bellersen an Zeiten, in denen nur die Küche beheizt wurde, obwohl seine Familie damals ebenfalls bereits eine Zentralheizung besaß. „In den Durchgang zur Küche haben wir eine Decke gehängt, damit die Kälte nicht reinkommt“, beschreibt er. Bellersen hat selbst geholfen, das Holz für den Küchenherd zu sägen und zu hacken. Zum Schlafen ging's in ein unbeheiztes, aber in seinem Fall zumindest nicht vereistes Zimmer. „Es erzählten Leute, dass sie in kalten Zimmern schliefen, in denen Eis an den Wänden war“, schildert er.

+ Torfstechen im Wietingsmoor: Diese Bilder sind um 1947 entstanden. © Privat

Noch heute weiß Peter Bellersen, wie kratzig die Wollsocken für den Winter waren. „Wir Jungs trugen kurze Hosen, das ganze Jahr über.“ Und er weiß noch, wie er einmal auf einer Turnstange saß und beobachtete, wie ein deutsches Jagdflugzeug ein englisches Flugzeug beschoss. Oder wie er unzähligen Male beim Fliegeralarm im Keller saß.

So wie Albert Hammann: „Zu Anfang des Krieges kamen sie nur nachts. Später kamen die Flugzeuge auch bei Tage in großen Gruppen.“ Er wusste, dass er im Keller bleiben sollte – hat sich aber dann doch mal rausgeschlichen. „Da brannte bald ganz Bremen. Der Himmel war komplett erhellt.“

Krieg, das bedeutet nicht nur Kälte, sondern Angst und Tod. Bellersen: „Ende 1945 und in den Jahren danach haben wir geglaubt, einen Krieg gibt es nicht wieder, weil die Leute schlauer geworden sind.“