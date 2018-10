Ende Oktober geht’s los: Flurbereinigung in Heiligenloh startet zunächst mit 370 Hektar und 70 Teilnehmern

Der Schwerpunkt liegt auf dem Wegeausbau

+ © Karte: ARL Sulingen Der Bereich für die Flurbereinigung ist jetzt orangefarben abgesteckt, Ortslagen und Siedlungsgebiete werden dabei ausgeklammert. © Karte: ARL Sulingen

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Ende Oktober wird das Flurbereinigungsverfahren Heiligenloh offiziell eingeleitet, zunächst für rund 370 Hektar (mit der Option für 550 Hektar) und etwa 70 Teilnehmern beziehungsweise Grundeigentümern. Projektleiter Kurt Löffler vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser in Sulingen hat am Mittwochabend im Gasthaus Witte in Borwede Rede und Antwort gestanden und rund 30 Interessierte aufgeklärt – Voraussetzung für den Start der Flurbereinigung. Nachfolgend die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Verfahren.