Die Einweihungsfeier des umgestalteten Twistringer Centralplatzes am 27. Mai

Von: Gregor Hühne

Vorfreude bei den Wirten und Kulturschaffenden um Bürgermeister Jens Bley (6.v.l.). Zur Eröffnung des Centralplatzes ist Sonnenschein bestellt, scherzt die Gruppe. © Gregor Hühne

Stadt, Wirte und Kultur laden zur Eröffnungsfeier des umgestalteten Twistringer Centralplatzes ein am Pfingstsamstag, 27. Mai, ab 15 Uhr. Mit dem 245 000-Euro-Projekt, das zu 90 Prozent gefördert wurde, soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Hüpfburg für Kinder und Bier für Erwachsene.

Twistringen – „Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei“, heißt es in der ersten Strophe eines Volkslieds. So ähnlich verhält es sich mit der Umgestaltung des Twistringer Centralplatzes. Der soll am Samstag, 27. Mai, bei einer offiziellen Einweihungsfeier eröffnet werden, wie Bürgermeister Jens Bley am Donnerstag erklärt.

Der Termin am langen Pfingstwochenende passe vor allem für Familien, die vielleicht nicht wegfahren aber etwas unternehmen wollen, sagt Sabine Nölker vom Verein Kurt (Kultur und Unterhaltung im Raum Twistringen).

Das Festprogramm werde ab 15 Uhr mit dem Grußwort des Bürgermeisters beginnen, gefolgt von zahlreichen Aktionen. Der Ausklang des Tages könne beim Ausschank in einem der vielen umliegenden Wirtshäuser geschehen. Ein festes Programmende sei nicht vorgesehen. Tagsüber soll außerdem das Twistringer Blasorchester auf dem Centralplatz zu sehen und zu hören sein. Die rund 30 Musiker feiern eine ökumenische Andacht und spielen am Abend ein Musikprogramm. Ein Ballonkünstler werde das Ballon-Basteln lehren. Die Sparkasse und Volksbank organisieren eine Hüpfburg. Sabine Nölker freut sich daher auf „ein tolles Programm für Kinder“. Für Eltern gebe es derweil Kaffee, Kuchen oder Bier. Alle Wirte seien mit an Bord. Außerdem werde der Centralplatz noch festlich dekoriert. „Wir wollen die Stadt bunt machen“, so Nölker.

Die Eröffnungsfeier ist eine Kooperation zwischen Stadt, Kurt und den anliegenden Wirten, erklärt Jens Bley. Die Aufwertung des Stadtkerns soll die Twistringer Innenstadt beleben. Die Umgestaltung des Centralplatzes kostete laut Bley rund 245 000 Euro. Die Stadt habe zehn Prozent der Summe aus eigener Tasche stemmen müssen, der Rest kam durch das Förderprogramm Perspektive Innenstadt zusammen.

Verbesserte Aufenthaltsqualität: Der umgestaltete Centralplatz in Twistringen. Die Pflanzen müssen noch einwachsen und das Wetter könnte auch mal wieder Sonne zeigen. © Gregor Hühne

Der Centralplatz umfasst nun drei Areale: einen Kultur-, einen Kinder- sowie den Gastrobereich. Nun müsse das neu gepflanzte Grün auf dem Centralplatz noch an die neu errichteten Strukturen anwachsen. Die handwerklichen Arbeiten seien abgeschlossen: Wasser-, Strom- und Abwasserinfrastruktur seien dort nun abrufbar für Veranstalter. Einzig der neue Wasserspielplatz ist noch nicht angeschlossen. „Der Wasserverband muss den noch abnehmen“, so der Bürgermeister. Ein weiteres neues Detail des Platzes sind mehrere Einlassungen im Boden, die das Einsetzen von Stelen ermöglichen. Daran ließen sich Lichterketten anbringen, freut sich Bley über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.

Ein Höhepunkt ist nicht nur buchstäblich die neu errichtete Theaterbühne, die sich zwischen dem Central Café und dem Restaurant Orchidee befindet. Dort stand früher der „Tisch des Herrn“, der in den Kinderbereich verlegt wurde. Der Theaterplatz ist eine ovale mit hölzernen Bodenbrettern gestaltete Kulturbühne. Dort könne Kultur stattfinden. In die Bodenbretter sind sogar Scheinwerfer eingearbeitet, die von unten in die zwei mächtigen Bäume strahlen, welche die Theaterbühne umfassen. „Das war immer mal Thema“, erzählt Jens Bley. Aus Gründen der Lichtverschmutzung würden die Strahler am Centralplatz aber nur zu Veranstaltungen eingeschaltet und nicht durchgehend leuchten.

Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität umfasse aber auch den Bereich um den Bahnhof, so der Bürgermeister. Dort soll noch eine digitale Tafel aufgestellt werden, die dann den Weg Richtung Centralplatz aufzeige.

Twuster Gutschein – einer für alle

Bürgermeister Jens Bley nutzte die Gelegenheit, um den Twuster Gutschein zu bewerben – den neuen digitalen Stadtgutschein. 20 Einlösepartner beteiligen sich zum Start an der Aktion, berichtet Christian Wiese, Vertreter der Gut (Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen). Die Gutscheine sind in einer Staffelung ab fünf Euro erhältlich und sollen das Bezahlen in Shops, Gastronomie, Kultur und Service in der Stadt vereinfachen.

Das erklärte Ziel hinter der Aktion ist es, „die Menschen wieder in die Läden zu locken“, erläutert der Bürgermeister. „Je mehr mitmachen, desto toller wird es“, wirbt er in Richtung noch nicht teilnehmender Unternehmen. Interessenten können sich bei der Gut melden per E-Mail an mail@gut-twistringen.de oder unter 04243 / 3344.