Ortsrat votiert für Bebauungsplan „Gelände Spradau“

Mehr Wohnraum schaffen

+ © Wilke Heiligenloher Historie: Der Branntweinkeller Harms um 1902 auf dem Großplakat, dahinter Spradaus ehemaliger Bullenstall an der Hauptstraße. Dort könnten unter anderem Grundstücke für bauwillige junge Familien entstehen. © Wilke

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Großflächige Fotos erinnern an der Hauptstraße an die einst florierende Brennerei Spradau, an den Molkereibetrieb und mehr als ein Dutzend ehemalige Höfe in Heiligenloh. Dahinter liegt der frühere Bullenstall. Besitzer Hans Spradau aus Worpswede bietet die Halle und zwei weitere Flächen an der Bockstedter Straße für neue Wohnbaugrundstücke im Dorf an.