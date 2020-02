Einmalige Chance: „Leipzig im Herbst“ im Cinema

Twistringen – 97 Kinos in Niedersachsen sind erneut Lernorte, wenn es heißt: „Licht aus, Film ab für die Schulkinowochen!“ In Twistringen haben Jugendliche am Freitag, 13. März, um 11.30 Uhr die einmalige Gelegenheit, den Film „Leipzig im Herbst“ mit pädagogischer Einführung und anschließendem Filmgespräch im Cinema an der Bahnhofstraße zu erleben.

„Bisher haben sich in Twistringen mehr als 300 Schüler und Lehrkräfte angemeldet“, berichtet Sandy Lünsdorf von der Organisation der Schulkinowochen in Hannover. Am kommenden Donnerstag ist Anmeldeschluss für Schulklassen für die Vorstellungen im Twistringer Kino. Der ermäßigte Eintrittspreis beträgt vier Euro. Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Gestartet wird am 9. März um 9 Uhr mit „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“. Um 11 Uhr beginnt „Kommissar Gordon & Buffy“. Am 10. März folgen „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ (9 Uhr) und „Ailos Reise“ (11 Uhr) – am 11. März: „Pettersson und Findus – Findus zieht um“ (9 Uhr) und „Checker Tobi“ (11 Uhr) – am 12. März: „A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando“ (9 Uhr) und „10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?“ (11 Uhr) – am 13. März: „The Hate U Give“ (9 Uhr) und „Leipzig im Herbst“ (11.30 Uhr).

„Leipzig im Herbst“ entstand 16. Oktober bis zum 7. November 1989 auf den Straßen Leipzigs. Ausgehend von Massendemonstrationen zeichnet er in einer Vielzahl von Begegnungen ein Bild vom Denken und Fühlen in jener Anfangsphase des gesellschaftlichen Umbruchs. In Gesprächen äußern sich Demonstranten, Arbeiter, Vertreter des Neuen Forum, Theologen, Volkspolizisten und ihre Vorgesetzten, Straßenfeger, Häftlinge und Staatsfunktionäre zu den Vorgängen in jenen Tagen. Der Film von Gerd Kroske und Andreas Voigt ist ein aufschlussreiches historisches Dokument über die letzten Wochen vor dem Fall der Mauer und dem Anfang vom Ende der DDR.

„The Hate U Give“ ist eine Adaption von Angie Thomas’ Jugendbuch – ein Teen-Movie, ein Studiofilm, der unterhaltsam, wütend und zutiefst bewegend sei – und von Vorurteilen, Polizeigewalt und Rassismus erzähle, heißt es vom Filmverleiher. Im Mittelpunkt steht das Mädchen Starr Carter, das auf eine weiße Privatschule geht. Der Vater sagt ihr ständig, wie sie sich als afroamerikanisches Kind in einer weißen Welt bewegen muss.

„Eine Besonderheit der Schulkinowochen sind die Filmgespräche nach ausgewählten Filmvorführungen. Den Kindern und Jugendlichen bieten die altersgerechten Einführungen und Nachbereitungen durch Referenten die Möglichkeit, sich bereits im Kinosaal differenziert mit dem Thema auseinanderzusetzen“, betont Sandy Lünsdorf. tw

Mehr Infos

www.schulkinowochen-nds.de