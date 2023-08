„So etwas gibt es im gesamten Umkreis nicht“: Neue Langbogen-Jugendgruppe in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Volle Konzentration beim Bogenschießen. © KÖNEMANN

Im Budo-Shin-Dojo in Twistringen gibt es seit Kurzem eine Langbogen-Gruppe für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren. „Das ist hier einmalig. So etwas gibt es im gesamten Umkreis nicht“, sagt Rainer Grytt, Leiter des Budo-Shin-Dojos.

Twistringen – „Die Zukunft der Kinder liegt in unseren Händen.“ Der Spruch prangt auf einem Banner im Trainingsraum des Twistringer Budo-Shin-Dojos. Junge Menschen an die japanische Kampfkunst und die damit verbundenen Tugenden heranzuführen, liegt den Mitgliedern des Budo-Shin-Dojos am Herzen. Jüngster Beweis dafür ist eine neue Kyujutsu-Gruppe für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren.

Kyujutsu ist die traditionelle japanische Kunst, einen Bogen zu führen. Andere Kinder- und Jugendgruppen im Kyujutsu sucht man in der Gegend vergebens. „Das ist hier einmalig. So etwas gibt es im gesamten Umkreis nicht“, sagt Rainer Grytt, der die neue Gruppe zusammen mit Tomasz Szmagara leitet. „Die meisten scheuen sich davor, mit Kindern Bogenschießen zu machen.“

Einen Bogen in den Händen zu halten, setze Disziplin und Verantwortung voraus. „Die Kinder und Jugendlichen müssen auf die anderen achten, und sie müssen auf sich selbst achten“, hebt Grytt am Rande einer Trainingseinheit hervor. „Da sind wir auch streng.“

Beim Langbogenschießen in Twistringen geht es nicht nur darum, die Zielscheibe zu treffen

Derzeit trainieren neun Kinder und Jugendliche jeden Donnerstag in der Turnhalle am Mühlenacker. Dabei geht es um weit mehr als nur darum, die Zielscheibe zu treffen. „Das fängt damit an, dass sie auch die traditionelle Art der Begrüßung lernen. Dass sie lernen, den Bogen selber zu spannen“, erzählt Grytt. Er lacht kurz auf: „Die werden auch mit japanischen Begriffen vollgeblubbert.“

Jedes Mal, bevor sie die Matte im Trainingsraum betreten, verbeugen sich die jungen Bogenschützen kurz. Sobald das japanische Kommando zum Abschießen der Pfeile fällt, hört man im Raum nur noch, wie die Pfeile durch die Luft flitzen und sich die Spitzen in die Zielscheiben bohren. Volle Konzentration. Auch das Wiederholen der Pfeile erfolgt nur auf Kommando.

Grytt schaut zu den Pfeilen, die in den Zielscheiben stecken. Er nickt anerkennend. „Das ist schon ordentlich, was die machen.“

Ihr Können konnten die Kinder und Jugendlichen neulich sogar schon bei der europäischen Langbogenmeisterschaft in der Hünenburg in Twistringen unter Beweis stellen. Das Problem: Sie waren die einzigen ihrer Altersklasse. Grytt hofft, dass sich das mit der Zeit ändert und die neue junge Kyujutsu-Gruppe Nachahmer findet.

Angefangen hat alles mit Grytts Enkeln. Die finden nämlich super, dass Opa und Oma im Budo-Shin-Dojo aktiv sind, und wollten auch mal mit Pfeil und Bogen schießen. Eines kam zum anderen – „und dann haben wir uns gedacht: Warum wollen wir das nicht einfach mal probieren?“, erzählt Rainer Grytt.

„Die Zukunft der Kinder liegt in unseren Händen“ prangt auf einem Banner. © Privat

Einer der besagten Enkelkinder ist Mathis. Was er beim Bogenschießen am besten findet? „Auf jeden Fall, dass man sich auf den Sport konzentriert und dabei gut vom Alltag abschalten kann“, erzählt er. Bastian, 12, findet die Vielfalt der Schießpositionen super, zum Beispiel stehend, auf einem Knie oder komplett kniend. Kastro (12), Florian (12) und Rieke (13) heben zudem die Gemeinschaft in der Gruppe hervor. Und sie finden es allesamt super, sich von Mal zu Mal verbessern zu können.

„Wir werden zum Ende des Jahres die erste Gürtelprüfung hier ablegen im Bogenschießen. Dann machen wir die Gelbgurt-Prüfung“, erklärt Rainer Grytt. Währenddessen fokussieren sich die Kinder und Jugendlichen schon wieder voll und ganz. Auf ihren Bogen und das Ziel.

Weitere Infos

Das Budo-Shin-Dojo ist eine Sparte im SC Twistringen. Weitere Infos: www.jitsu.de

Budo-Wochenende Das nächste Budo-Wochenende in Twistringen steht vor der Tür. Am 23. und 24. September dreht sich in der Sporthalle am Mühlenacker wieder alles um die japanische Kampfkunst. Das Budo-Wochenende steht unter dem Motto „Siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen“. Die Referenten kommen aus England, Ungarn, Portugal und Schweden.

Infos und Ausschreibung unter: www.budowochenende.de