29. Bauernmarkt in Heiligenloh: Einmal stöbern und satt essen

Heiligenloh - Von Sabine Nölker. Im Dauereinsatz arbeiteten die Ortsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Ridderade am Sonntag beim Heiligenloher Bauernmarkt mit. Die Männer und Frauen kümmerten sich unter anderem um die Verpflegung. Und die Nachfrage war groß. Der 29. Bauernmarkt lockte einmal mehr Besucher von weit über die Stadtgrenzen hinaus an.

Der Gottesdienst am Morgen war voll besetzt. Im Anschluss erwartete die Gäste eine bunte Mischung an Angeboten. Es gab von selbst genähten Mützen und Schlüsselanhängern über Handarbeitsdecken und Schmuck, Deko für den Garten und fürs Haus bis zu Likören, Kräutern und Ziegenkäse. Stefan Meyer war erstmalig mit seinem außergewöhnlichen Kunsthandwerk auf dem Bauernmarkt vertreten. Seine Lampen aus Whiskey- und Bacardiflaschen, Uhren aus Bremsscheiben und die Bank aus Holz mit alten Traktorensitzen fanden großen Anklang. Vor allem bei den Männern. „Ich bin ehrlich zufrieden, es läuft gut“, so der Handwerker.

Die Familie Müller war aus Lemförde angereist und zeigte sich begeistert. „Wir sind das erste Mal hier“, so der zweifache Familienvater. „Das Angebot ist toll.“ Seine Kinder erstanden günstige und gut erhaltene Spielsachen auf dem Flohmarkt, er selber deckte sich mit Büchern ein, und seine Frau habe einige Dekoartikel für den Garten gekauft. „Wir kommen bestimmt im nächsten Jahr wieder.“

+ Gartendeko ist immer ein Anziehungspunkt. © Nölker Neben den Einkäufen habe man sich auch „von Bude zu Bude gegessen – Spanferkel, Eis und Crêpes sowie Puffer und die Gallowaybratwurst genossen. Alles sehr lecker.“

Das neue Orgateam, Jürgen Schiller und Nele Sander, zog am Ende des Tages eine positive Bilanz: „Die Aussteller sind zufrieden. Wir sind zufrieden.“ Und die Besucher waren es ebenfalls, zumindest äußerten sich viele positiv. Bei strahlendem Spätsommerwetter waren die Tische und Bänke schnell besetzt. Am Mittag meldeten die Familie Bauermeister und Alfred Nobis „Ausverkauft“ bei ihrem Burgunderbraten aus dem Backhaus beziehungsweise beim Spanferkel. Am Nachmittag standen die Menschen Schlange, um den frischen Butterkuchen aus dem Backhaus zu ergattern.

Die Spielecke der Kita Lollypop und der Grundschule war bei den kleinsten Besuchern heiß begehrt. Nach einem Bummel über den Kinderflohmarkt konnten die Mädchen und Jungen dort basteln, malen oder sich tolle Frisuren mit Tattoos machen lassen.

Spannend waren auch die Vorführungen des Fördervereins der Feuerwehr. Einsatzkräfte zeigten, wie gefährlich es ist, wenn eine Spraydose explodiert. „Jetzt können Sie sich vorstellen, was passieren kann, wenn Sie Ihre Einkäufe bei hohen Temperaturen im Auto lassen“, erläuterte Fred Hannekum. Er gab auch Tipps, wie man einen Feuerlöscher richtig bedient.