Dämpfer zum Saisonende: Schwimmpark Twistringen verkürzt wieder Öffnungszeiten

Von: Katharina Schmidt

Der Schwimmpark in Twistringen ist ein beliebter Anlaufpunkt. Allerdings fehlt Personal. © KÖNEMANN

Es ist ein Dämpfer zum Ende der Saison: Die Stadt Twistringen kürzt ab dem 28. August die Öffnungszeiten des Schwimmparks. Täglich fallen mindestens zwei Stunden Schwimmzeit weg.

Twistringen – Schlechte Nachrichten für Frühschwimmer und alle, die am Abend gerne noch ein paar Bahnen ziehen: Die Stadt Twistringen kürzt ab Montag, 28. August, erneut die Öffnungszeiten des Schwimmparks. Grund dafür ist der Personalmangel.

Täglich fallen mindestens zwei Stunden Schwimmzeit weg. Wer am liebsten schon morgens um 6.30 Uhr ins Wasser eintaucht, hat aktuell unter der Woche jeden Tag die Gelegenheit dazu. Ab Ende August ändert sich das: Dann öffnet das Bad nur noch montags und freitags so früh. An allen anderen Tagen ist erst ab 10 Uhr Einlass.

Öffnungszeiten ab 28. August Montags und freitags: 6.30 bis 18 Uhr

dienstags bis donnerstags: 10 bis 18 Uhr

samstags, sonntags: 10 bis 18 Uhr

Letzter Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit. Montags und freitags haben bis 8 Uhr ausschließlich Inhaberinnen und Inhaber von Saisonkarten oder Zehnerkarten über das automatische Drehkreuzsystem Zutritt zum Schwimmpark, der Kartenverkauf beginnt um 10 Uhr und endet zum jeweiligen Einlassschluss.



Ein weiterer Einschnitt: Ab dem 28. August schließt der Schwimmpark immer schon um 18 Uhr, statt wie bisher um 19 Uhr (am Wochenende) oder um 20 Uhr (montags bis freitags).

Saison im Twistringer Schwimmpark endet Mitte September

Die geänderten Öffnungszeiten gelten bis Mitte September. Dann ist die Freibadsaison vorbei und die Twistringer „Perle“ sinkt in den Winterschlaf.

In ganz Deutschland fehlen rund 3 000 Schwimmmeister, schätzt der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister, und die Situation spitzt sich weiter zu. Ein Problem, von dem auch die Stadt Twistringen ein Lied singen kann. Bereits im vergangenen Jahr sah sie sich angesichts der personellen Situation gezwungen, die Öffnungszeiten des Schwimmparks einzuschränken, zum Bedauern vieler Badegäste.

„Natürlich finden das manche nicht gut“, sagt Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe auf Nachfrage der Kreiszeitung. „Aber wir müssen auch Personal vorhalten können, sonst funktioniert es nicht.“ Aktuell springe ein Schwimmmeister der Stadt Bassum im Twistringer Schwimmpark ein, allerdings beginne am 1. September wieder die Saison im Bassumer Hallenbad.

Während sich Schwimmfans aus Bassum also auf dieses Datum freuen können, bleiben den Twistringern nur noch rund anderthalb Wochen mit den vollen Öffnungszeiten. „Danach haben wir nur noch zwei Mitarbeiter in Twistringen zur Verfügung“, verdeutlicht Hüppe die missliche Lage.

Schwimmmeister in Twistringen: Niemand hat sich beworben

Auf ein im Juli veröffentlichtes Stellenangebot für einen Fachangestellten für Bäderbetriebe habe die Stadt keine einzige Bewerbung erhalten, führt der Erste Stadtrat aus.

Immerhin: Zum 1. August hat ein Twistringer im Schwimmpark seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe begonnen.

Die Einschränkungen der Öffnungszeiten sind ein Dämpfer zum Ende einer durchwachsenen Saison. „Es ging recht gut los“, blickt Hüppe zurück. „Anfang Juli waren wir bereits bei 25 000 Besuchern – nach nur zwei Monaten, das ist ein ziemlich guter Wert.“

Im Laufe der Saison schlug das Wetter allerdings um. „In der regnerischen Zeit war es sehr, sehr ruhig“, erzählt Hüppe. Und schätzt: „Wir werden jetzt mit Sicherheit noch nicht bei 50 000 Besuchern sein.“ Zum Vergleich: In der gesamten Saison 2022 hat der Schwimmpark insgesamt rund 60 000 Badegäste verzeichnet.