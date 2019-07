Twistringen - Von Janna Silinger. Georg Cseh ist Pessimist. Das bringt er in seinen Bildern zum Ausdruck: Action Painting oder Schüttbilder in erster Linie. Und wo manch einer von Zufall sprechen mag, weiß Cseh es besser: „Es kommt dabei auf die Farbkombination an, es geht um Menge, Geschwindigkeit und Entfernung zum Papier.“ Er steckt Liebe in seine Bilder, in jedes einzelne. Gleichzeitig verarbeitet er seine negativen Gedanken auf der weißen Leinwand.

Die nächsten Möglichkeiten, seine Bilder zu sehen, sind an den Wochenenden 24. und 25. August, 11 bis 18 Uhr, sowie am 31. August und am 1. September, samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr in der Galerie Menk in Heiligenloh, Am Pfarrgarten 15.

Der Künstler aus Oberbayern, eher bekannt unter dem Namen Benbati, der im Twistringer Bahnhof lebt und arbeitet, ist sich sicher: Die Welt ist nicht mehr zu retten, der Mensch macht sie kaputt. Ein Beispiel, an dem er das für sich fest macht, sind Reaktionen auf seinen Hund Bua. „Das ist bayerisch für Bub.“ Den dreijährigen Staffordshire Bullterrier hat Cseh, seit er sieben Monate alt ist. Er sei ein Freund, ein Vertrauter. Es handele sich um einen Listenhund, ja. Den Begriff Kampfhund meidet der Künstler. Er vertritt die Ansicht, dass ein Hund so ist, wie er erzogen wird. „Man muss sich Zeit nehmen für so ein Tier. Wer das nicht will, soll sich einen Goldfisch kaufen.“

Doch die Menschen begegnen Bua häufig mit Angst, pöbeln, er müsse an der Leine laufen oder sogar einen Maulkorb tragen. Wenn die Menschen sich nicht mal in einer Kleinstadt einig sind, was Leinenpflicht betrifft, wie soll es dann global Frieden geben?, fragt er sich. Für Cseh ist diese Furcht der Grund dafür, dass auf der Welt so vieles falsch läuft. „Das ist auch mit Menschen so, jemand ist fremd, also hat man Angst.“ Seine Lösung: einfach mal einen Tee zusammen trinken, über die Kultur des anderen sprechen und so erkennen, dass man einander doch garnicht so unähnlich ist.

+ Seinen Hund Bua hat er seit drei Jahren. © Silinger

Doch in der seiner Meinung nach kaum hinterfragten Ablehnung fängt es für ihn erst an: „Jeder denkt nur an sich, keiner muss mehr den Nachbarn nach Zucker fragen, weil wir im Überschuss leben. Die Gesellschaft ist nie vom Industriekapitalismus abgekommen, seit den 80ern werden die Regenwälder abgeholzt, jedes Jahr rotten die Menschen mehrere Tierarten aus. Wir zerstören kontinuierlich Mutter Erde.“ Er scheint nicht viel zu halten von den Menschen, zumindest nicht von denen, die die Fäden in der Hand haben. Anstatt weiter zu streben, immer schneller und höher zu wollen, „könnten wir doch einfach mal stehen bleiben“, schlägt Cseh vor.

„Neulich habe ich mich in Diepholz mit einer kleinen Dose in die Fußgängerzone gesetzt. Und mit meinem Hund.“ Er habe zwar ein paar Postkarten und Aufkleber zum Verkauf angeboten, doch er habe auf die Passanten gewirkt „wie ein Penner“. Mit der Aktion habe er mal schauen wollen, wie es sich anfühlt, wie die Menschen auf ihn regieren, ihn behandeln. Und das Ergebnis scheint ihn kaum überrascht zu haben. Er habe zwar 17 Euro verdient, viele machten jedoch einen Bogen um ihn. Lediglich ein paar Kinder hätten Blicke auf die Karten geworfen. „Die sind da weniger scheu“, meint er. Die Vorurteile seien noch nicht in ihren Köpfen verankert.

Kinder, ein Stichwort, das ihn ein wenig hoffnungsvoll erscheinen lässt. Die aktuelle Welle der Bewegung der Jugend, der Schrei nach Veränderung, die Forderung nach drastischen Entscheidungen. Das sei wichtig, und vielleicht, räumt der Künstler ein, gebe es ja doch noch Hoffnung. Aber dann müsse jetzt, in diesem Moment, die Reißleine gezogen werden. Und die Politiker dürften nicht bloß lächeln und loben, sondern müssten die Forderungen ernst nehmen und handeln.

Kinder, betont er, drücken sich auch in der Kunst freier aus. „Erwachsene denken immer zu viel nach, wollen nichts falsch machen“, sagt Cseh, der schon häufig Action-Painting-Workshops angeboten und dabei diese Erfahrung gemacht hat. Kinder hingegen probieren einfach. Haben Spaß, ohen sich zu viele Gedanken zu machen.

Die nächste Gelegenheit für Kinder, an einem Action- Painting-Workshop teilzunehmen, bietet Cseh am Kinderkirchentag, 28. September, in Kirchdorf.

