Twistringen/Heiligenloh - VON THEO WILKE. Im Gründungsjahr 1894 brachte es der erste Spar- und Darlehenskassenverein in Vechta auf 123 genossenschaftliche Mitglieder und einer Bilanzsumme von rund 137 000 Reichsmark. Im Jahr 2018 sind es 1,17 Milliarden Euro, 18 947 Mitglieder und 202 Beschäftigte. Und Friedrich Wilhelm Raiffeisens Leitwort „einer für alle, alle für einen“ gilt heute noch.

Das 175-jährige Bestehen der Volksbank Vechta, zu der auch die Filialen Twistringen und Heiligenloh gehören, wird am Sonntag, 12. Mai, von 11 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür am Muttertag an der Falkenrotter Straße gefeiert.

„Wir verzichten bewusst auf eine Riesensause. Wir haben 19 000 Mitglieder. Wen sollten wir einladen?“, betont Vorstand Martin Kühling. Kollege Herbert Hermes nickt. Man habe sich dafür entschieden, analog zum Jubiläumsjahr 125 000 Euro für gemeinnützige Zwecke auszuschütten. Die ersten 1000 neuen Mitglieder dürften entscheiden, wem deren Anteil von 125 Euro zugute kommen soll. Birger Schröder von der Twistringer Filiale findet es spannend, wie hoch am Ende wohl der Spendenanteil für diese Region ausfallen wird. Vorstand Hermes: „Das passt auch zu unseren Bankwurzeln: Einer für alle, alle für einen.“

Der Muttertag (12. Mai) sei bewusst gewählt worden, damit es ein richtiges Familienereignis werde und die Mütter oder auch die Väter entlastet würden. Vorgesehen ist ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem mit der Volksbank-Combo und der weltmeisterlichen Akrobatikgruppe aus Vechta. Auch die Musical AG des Gymnasiums Antonianum wird mitwirken.

Zurzeit ist eine 13-seitige Festschrift in Arbeit, die laut Kühling erstmals im Juni zur Voba-Vertreterversammlung präsentiert werden soll.

125 000 Euro für den guten Zweck

125 000 Euro für den guten Zweck