Twistringer Schützenfest: „Eine Wucht!“

Von: Katharina Schmidt

Einzigartige Gruppe: Die Twistringer Majoretten. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Die Twistringer haben Schützenfest gefeiert. Neuer König ist Henry Rohde

Twistringen – „Herzlichen Glückwunsch, Henry der I.!“ Tosender Applaus füllt das Festzelt, und André Meyer, Vorsitzender des Twistringer Schützenvereins, übergibt das Wort an Henry Rohde – den neuen Twistringer Schützenkönig. Der lässt seinen Blick am Montag während des großen Kommerses durch das Festzelt schweifen. „Mir fehlen einfach die Worte“, sagt Rohde. Also reduziert er seine Rede aufs Wesentliche: „Ich hoffe, wir werden ein schönes Jahr und viel Spaß zusammen haben!“

Nun, das dürfte bei den partyfreudigen Schützen kein Problem darstellen. Das Bier fließt beim Kommers, die Stimmung steigt, die Menschen singen und klatschen; erst im Sitzen, dann im Stehen. Schließlich steigen sie auf die Bänke – „Olé, wir feiern Schützenfest...“

Großer Jubel auch, als Gabi Heuschneider als neue Königin ins Zelt einzieht. Ehrendamen sind Ute Hammann und Elke Löhmann.

„Wir können stolz sein auf unser Schützenfest. Es verbindet Menschen und bringt uns zusammen“, findet Bürgermeister Jens Bley. Das Fest sei „eine Wucht!“.

Scherzhaft plaudert Bley beim Kommers über aktuelle Themen und Entwicklungen – wie etwa den Appell des Landkreises, Wasser zu sparen. Die Twistringer würden mit gutem Beispiel vorangehen, rühmt der Bürgermeister. Seit Tagen würden sie Bier statt Wasser trinken.

Die Stimmung im Festzelt ist ausgelassen. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Jens Bley lässt im Anschluss an seine Worte einen Luftballon an die Decke des Zeltes steigen. Mit der Zeit schweben immer mehr bunte Ballons nach oben. Jeder steht für eine Bierspende von Firmen oder Personen.

Beim Schützenfest wird nicht nur Gerstensaft gespendet, sondern auch Geld für den guten Zweck. 1360 Euro kommen bei einer Sammlung für die örtliche Haupt- und Realschule zusammen. Der Schützenverein will laut André Meyer aufrunden, auf mindestens 1500 Euro. Noch ein Grund zum Feiern!

„Eine Stimmung wie im Stadion“ bescheinigt Werder--Präsident Hubertus Hess-Grunewald den Feiernden. Als Antwort hallt „Nur der SV Werder Bremen“ durch die Reihen. Stammgast aus den Reihen des SV Werder Bremen ist seit jeher auch Jürgen L. Born, der den Kommers liebevoll als „ballongesteuerten Getränkekonsum“ umschreibt. Vor mehr als 20 Jahren trat Born in Twustern zum ersten Mal an das Rednerpult. Alles hat mal ein Ende. Sein diesjähriger Auftritt – vermutlich sein letzter. Zum Abschied erlebt der ehemalige Werder-Boss eine Überraschung. Gerade einmal vier Schützen wussten im Vorfeld davon: Plötzlich spaziert Werder-Liebling Ailton ins Festzelt. Er spricht Jürgen L. Born ein großes Kompliment aus. Und stellt fest: „Mega Party hier!“

Das Schützenvolk reagiert ohrenbetäubend. Dann schnappt sich Jürgen L. Born noch einmal das Mikrofon: „Liebe Twistringer, unglaublich. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Das haut mich um.“

Zahlreiche Gäste verfolgen das Spektakel im hinteren Teil des Festzeltes. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Abschied nehmen heißt es auch vom alten Königshaus. „Schönen Dank für das supergeile Jahr!“, ruft der scheidende König Jörg Schuster, ein breites Lächeln im Gesicht. Kaum ist die Königskette ab, schlüpft er wieder in seine rote Kutte vom Twistringer Blasorchester, welches zwischen den Reden zusammen mit dem Musikverein Kiebingen den Takt angibt. Bei der Königsfanfare erklingt zudem der Spielmannszug.

Neuer Jungschützenkönig ist Robin Hartmann. Er folgt auf Schiro Agam. Bei den Kindern regiert fortan Finn Bavendiek, der Paul Borchers ablöst. „Hat’s denn Spaß gemacht?“, hakt Schützenvereinsvorsitzender Meyer nach. Pauls Antwort kommt prompt: „Es war das beste Jahr meines Lebens bisher!“

Nach dem Kommers folgt ein Konzert mit Kiez live. Auf dem Bild die Sängerin Lorena. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Stichwort gute Erinnerungen: Die haben die Twistringer an ihren ehemaligen Pastor Reinhard Molitor, der inzwischen Domkapitular ist. Geradezu überschwänglich begrüßen sie ihn, als er zehn Jahre nach seinem Fortgang aus Twistringen ans Rednerpult tritt, um ein paar Witze zu reißen. Weitere Redner beim Festkommers: der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrat Volker Meyer, Landtagsabgeordneter Marcel Scharrelmann, Andreas Hadeler von den Bassumer Schützen und Jens Nacke, Vizepräsident des Niedersächsischen Landtages.

Diese Schützen kommen aus Vechta. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Nach dem Kommers zieht es die Menschen in den großen Biergarten neben dem Festzelt – für weitere gesellige Schützenfest-Stunden.