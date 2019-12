Twistringen - Von Sabine Nölker. Zum dritten Mal traf sich das Twistringer Klima-Aktions-Bündnis in dieser Woche im Ratssaal. Von anfangs 40 Teilnehmern ist ein Viertel übrig geblieben. Diese Gruppe macht sich intensiv Gedanken, wie vor Ort dem Klimanotstand entgegengewirkt werden kann.

Für die Gruppe Verkehr und Mobilität gab Udo Küpker zu, dass „uns zur Zeit wirklich mitreißende Ideen fehlen“. Nach einem Gespräch mit Professor Müller mache er sich nicht viel Hoffnung, dass der Ausbau des Schienenverkehrs umgesetzt werden könne. „Jedenfalls nicht schnell, sondern erst in Jahren“, so Küpker. Aber man habe sich überlegt, eine Art Carsharing für Heiligenloh ins Leben zu rufen. „Es soll ein E-Auto angeschafft werden, das quasi jedem zur Verfügung steht.“ Ziel sei es, vom Zweitwagen wegzukommen. In großen Städten funktioniere dies bereits, aber für kleinere Orte habe man keine Beispiele gefunden. Es entspann sich eine rege Diskussion, wie man diese Idee umsetzen könne. Die Anwesenden waren sich einig, dass man erst von Tür zu Tür gehen könne, wenn ein Konzept vorliege. Wie viele Menschen teilen sich das Auto, was kommt auf den Einzelnen an Kosten zu, wie wird die Nutzung geregelt? „Ein E-Auto, damit es jeder nach dem Fahren aufladen kann“, forderte Küpker.

Anja Cavazos vom Klima-Aktions-Bündnis machte deutlich, wie wichtig es sei, immer wieder mit guten Argumenten diese Ideen an die Öffentlichkeit zu bringen. „Wir wünschen uns, ein Rezept zu finden, das ganz viele Menschen mitreißt.“

Jürgen Schulze von der Arbeitsgruppe Regionalität und Nachhaltigkeit wünscht sich eine Wandelkarte, auf der Fachgeschäfte für fairen und nachhaltigen Handel in dieser Region zu finden sind. „Zum Beispiel, wo es Fair-Trade-Produkte zu kaufen gibt, wo eine Kleidertauschbörse zu finden ist und so weiter.“

Sven Richter forderte, dass im Bereich Fahrradfahren in Twistringen einiges getan werden müsse und nannte sichere Abstellmöglichkeiten am Bahnhof, da dort immer wieder Fahrräder gestohlen oder beschädigt würden. Außerdem bemängelte er die schlechten Fahrradwege im Stadtgebiet.

Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe stimmte dem zu, sprach aber auch davon, dass bereits einiges in diesem Bereich getan werde. „Wir müssen in der Öffentlichkeit mehr Akzeptanz von Fahrradfahrern auf der Straße schaffen, da die Radwege wenig geeignet sind“, so Richters Forderung.

Maren Rüsch und Anja Cavazos, die ehrenamtlich die Treffen der Aktions-Bündnisse moderieren, baten am Ende, gerade jetzt in der Weihnachtszeit auf Nachhaltigkeit zu achten. „Weniger Konsum“, so ihre Bitte. Ein gutes Beispiel sei die Buch-Aktion im Twistringer Rathaus. Dort können sich die Menschen für eine kleine Spende gut erhaltene Bücher mitnehmen. Eine Aktion, die auf Anregung des Fördervereins Stadtbücherei seit Jahren sehr gut ankommt, und die von den Mitarbeitern der Stadtbücherei unterstützt wird. Sylvia Holste-Hagen wies darauf hin, dass man auch im Sozialen Kaufhaus schöne Geschenke erstehen könne. Auch könne man im Internet unter „Utopia.de“ tolle Alternativen finden.

Um eine Regelmäßigkeit in die Treffen zu bekommen, auch mit dem Ziel, viel mehr Menschen zu erreichen, die mitmachen, trifft sich die Gruppe ab Februar alle zwei Monate am ersten Montag in den graden Monaten um 19 Uhr im Rathaus.