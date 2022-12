Ein zauberhafter Beruf: Fabian Rabe ist Zauberkünstler

Von: Katharina Schmidt

Fabian Rabe arbeitet als Zauberkünstler und Gaukler. Der 59-Jährige wohnt in Twistringen. © Katharina Schmidt

Fabian Rabe ist Zauberer. Ob in Schulen, auf Stadtfesten, Weihnachtsmärkten oder Firmenfeiern: Seine Aufgabe ist es, andere Menschen zum Lachen und Staunen zu bringen. Zuweilen ist er auch als Gaukler auf Mittelaltermärkten anzutreffen.

Twistringen – Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wie der Schriftsteller Hermann Hesse so schön sagte. Heute um Mitternacht fängt das neue Jahr mit funkelnden Lichtern am Himmel an; ein Moment, der für viele Menschen etwas Magisches birgt. Mit Magie und Zauber kennt sich Fabian Rabe bestens aus. Der 59-Jährige, der in Twistringen lebt, ist von Beruf aus Zauberer.

Nicht gerade ein typischer Job. Also, wie wird man Zauberer? „Man kauft sich einen Zauberkoffer und fängt an – das wäre es, was alle denken. Aber so war es nicht“, beginnt Fabian Rabe an zu erzählen. Aber von Anfang an:

Fabian Rabe ist als dritter Sohn seiner Eltern im Jahr 1963 geboren und immer das Nesthäkchen der Familie gewesen. In der Arbeiterfamilie wurde schnell beschlossen: Der Junge macht etwas Kaufmännisches! Er hat es dann auch probiert und bis zur Bürokaufmannslehre gebracht, aber dann war klar: Ne, das isses nicht. Also erst mal etwas wilde Orientierungszeit, bis nach und nach die Idee reifte: Künstler soll es sein!

Er belegte einen Workshop der Clownerie, trat als Straßenkünstler auf, als Feuerspucker und Jongleur. Dann kam die Zauberkunst dazu.

Es kommt darauf an, eine magische Stimmung zu erzeugen

Hokus Pokus eins zwei drei, ein paar Tricks, und dann klappt’s mit der Zauberei? Nun, so leicht ist das nicht. Zwar hat Zauberei laut Fabian Rabe den Vorteil, dass man sehr schnell anfangen und Erfolge sehen kann. Die wirkliche Arbeit komme aber danach. Man müsse sich Gedanken machen, wie man die Zauberkunst präsentiert und eine magische Stimmung erzeugt – „das ist das Wichtigste und das ist auch das Schwierigste.“ Weil da so viel hinter stecke, hört er das Wort Zaubertrick auch nicht gerne. „Ein Trick ist, wenn man jemanden betrügt“, sagt er. „Wir sprechen von Zauberkunststücken.“

Beruflicher Zauberer ist er seit 1992. Erst hat er Kleinkunstbühnen abgeklappert, dann trat er als Kinderzauberer auf, außerdem schrieb er zwei Kindertheaterstücke und machte später Regiearbeit. „Und irgendwann, Ende der 90er, kam die Erwachsenenzauberei dann wieder intensiver dazu.“

Ob in Schulen, auf Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, in Jugendzentren, bei Hochzeiten, runden Geburtstagen oder Firmenfeiern: Seine Aufgabe ist es, andere zum Lachen und Staunen zu bringen. Deswegen findet er auch, dass er den „besten Job der Welt“ hat.

„Was mir besonders lieb ist, ist die Close-up-Zauberei, auf Deutsch Nahe-dran-Zauberei“, führt Fabian Rabe aus. Dabei zaubert er direkt vor der Nase der Menschen. Da verwandeln sich Spielkarten in der Hand des Zuschauers, und Dinge verschwinden aus einer geschlossenen Faust. „Die Close-up-Zauberei ist schön, weil das ist wirklich der direkte Kontakt.“

Erinnerungen an die Piazzetta in Bassum

Was waren besonders schöne Momente, die der Job mit sich gebracht hat? „Ach, jede Menge“, sagt der Zauberer. Als Beispiel hebt er das Piazzetta-Straßenfestival in Bassum hervor – „mit lauter internationalen Kollegen, ganz lieben Menschen und einer tollen Atmosphäre unter den Künstlern.“ Generell mag er es, sich mit Berufskollegen auszutauschen, es gibt zum Beispiel auch Zauberkongresse oder den Magischen Zirkel Deutschland, eine nationale Vereinigung von Zauberkünstlern.

Wenn er über die besonders schönen Momente in seinem Beruf spricht, erwähnt Fabian Rabe auch die schönen Mittelaltermärkte mit tollen Kulissen. Er ist nämlich nicht nur als Zauberkünstler unterwegs, sondern auch als Gaukler. „Der ist ein bisschen rotziger, ein bisschen frecher. Der darf das“, erklärt er.

Ursprünglich kommt Fabian Rabe aus Hamburg. Seit rund zwei Jahren wohnt er in Twistringen, zuvor lebte er in Bassum. Er zaubert in ganz Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und manchmal auch mal in Thüringen. Mal vor kleinerem, mal vor größerem Publikum. Lampenfieber habe er eher nach den Auftritten, erzählt er. „Man baut Adrenalin auf bei solchen Sachen, und das muss man dann wieder abbauen. Ich stehe echt unter Strom danach.“

Privat zaubere er eigentlich gar nicht, erzählt der fünffache Vater, der inzwischen auch Opa geworden ist. Und wenn er an dem Tag nicht gerade irgendwo gebucht ist, feiere auch ein Zauberer Silvester „nicht anders als jeder andere“. Im bevorstehenden Jahr 2023 will er seine Rolle als Gaukler weiter auszubauen – „und sonst: mal sehen, was kommt.“

Weitere Infos: www.fabianrabe.de