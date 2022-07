Borchers Reisen ist das Unternehmen des Jahres in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Der Betriebshof von oben. © Borchers

Die Stadt Twistringen hat Borchers Reisen als Unternehmen des Jahres ausgezeichnet. Ein Betrieb, der bewegt. Wortwörtlich.

Twistringen – Das Neun-Euro-Ticket führt nicht nur in den großen Städten zu volleren Bussen. „Wir haben gemerkt, dass wir ein viel größeres Fahrgastaufkommen auf den Hauptlinien haben“, erzählt Anke von der Lage-Borchers vom Twistringer Busunternehmen Borchers. In solch einem Betrieb treffen viele der Themen, die derzeit die Schlagzeilen beherrschen, aufeinander: der öffentliche Nahverkehr, die Spritpreise, allgemein die gestiegenen Kosten, Nachhaltigkeit oder auch die Folgen der Corona-Pandemie.

Anke von der Lage-Borchers und Klaus Borchers sitzen in einem Besprechungsraum im neuen Firmensitz im Industriegebiet an der Justus-von-Liebig-Straße. Es ist ein modernes Gebäude, eine große Investition – und ein Bekenntnis zum Standort Twistringen mit den damit verbundenen Arbeitsplätzen. Auch deshalb hat die Stadt Twistringen Borchers Reisen kürzlich zum Unternehmen des Jahres gekürt.

Seit fast 100 Jahren bewegt die Firma Borchers Menschen. Wortwörtlich. Sie fährt sie zur Schule, zur Arbeit, in den Urlaub, zu Freunden, zum Arzt, zum Bahnhof.

Aus der Firmenchronik Die Firmengründung erfolgte 1933 durch Georg Borchers, bekannt als „Korn zin Schorse“, der sich mit einem Mietwagen selbstständig machte. Der erste Omnibus wurde kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges angeschafft, sowohl für Ausflugsfahrten als auch für den Schülertransport. Schon bald wurde dieser Bus von der deutschen Wehrmacht eingezogen. Trotz dieser Schwierigkeiten lief das Mietwagengeschäft auch in Kriegsjahren weiter, wobei man mit Treibstoffzuteilungen und Rationierungen zu kämpfen hatte. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ein alter, mit Holzkohle betriebener Wehrmachtsbus für den Schülerverkehr angeschafft. Einen zweiten „modernen“ Bus übernahm die Twistringer Firma von der englischen CCG und setzte ihn im Werks- und Linienbetrieb ein. Als Georg Borchers 1961 plötzlich starb, verfügte das Unternehmen über fünf Fahrzeuge. Die Ehefrau führte das Unternehmen gemeinsam mit den Kindern weiter. Als sie 1967 starb, wurde eine KG gegründet. Ein Reisebüro ergänzte den Betrieb ab 1971. Seit dem 1. Mai 2015 befindet es sich im Zentrum von Twistringen, an der Großen Straße 8. Seit 1996 ist Klaus Borchers alleiniger Inhaber der Firma. Im Juni 2020 erfolgte der Spatenstich für den neuen Firmensitz an der Justus-von-Liebig-Straße 21.

„Was mich ärgert, ist, dass die Leute jetzt für neun Euro fahren können und immer noch betrügen“, führt Anke von der Lage-Borchers mit Blick auf das Neun-Euro-Ticket aus. „Da haben es die Fahrer auch nicht immer einfach.“ Stellt sich ein Fahrgast ohne Fahrschein komplett quer, rückt die Polizei an. Laut von der Lage-Borchers kommt das im Schnitt alle zwei bis drei Wochen vor.

Bei der Auszeichnung: Klaus Borchers, Anke von der Lage-Borchers und Christoph Borchers mit Bürgermeister Jens Bley (l.). © Nölker

Borchers Reisen beschäftigt 42 feste Mitarbeiter, hinzu kommen Aushilfen. Eine Werkstatt ist Teil des neuen Betriebshofes. In der großen Halle wartet und repariert Borchers nicht nur eigene Gefährte, sondern auch große Fahrzeuge der Stadt oder die Busse anderer Unternehmen.

An die Werkstatt schließt sich eine Waschanlage an, natürlich im Großformat. Pro Waschgang fließen rund 500 Liter Wasser, 80 Prozent davon können wieder aufbereitet und fürs nächste Mal genutzt werden.

Zum Fuhrpark von Borchers Reisen zählen 29 Busse. 24 davon sind für den Linienverkehr bestimmt. Beim Rest handelt es sich um Reisebusse. Hinzu kommen Taxen, Oldtimer – eine Leidenschaft von Klaus Borchers – und sechs E-Autos. Letztere nutzen die Busfahrer zum Beispiel, um zu Haltestellen zu fahren und dort Kollegen abzulösen.

Neuer Betriebshof ist zu 80 Prozent energieautark

Die Energie für die E-Autos kommt von einer Photovoltaikanlage. „Das Tanken vom Dach ist schon gut“, findet von der Lage-Borchers. Insgesamt ist der neue Betriebshof zu 80 Prozent energieautark. Nicht einberechnet ist das, was die Busse schlucken. Pro Woche gehen um die 10 000 Liter Diesel durch.

Die Spritpreise machen sich da deutlich bemerkbar. Entsprechend muss Borchers Preise anziehen, zum Beispiel bei Reisetouren. Nicht nur Diesel wird teurer. Hotels, Verpflegung – „alles“, sagt Anke von der Lage-Borchers.

In den vergangenen Jahren hatte Corona das Reisegeschäft ausgebremst. „Zwei Jahre haben die Reisebusse keinen Pfennig eingefahren“, erklärt Klaus Borchers. Und: Wenn Fahrzeuge so lange nicht bewegt würden, entstünden Standschäden, erklärt der Firmenchef.

Insgesamt macht das Reisegeschäft im Gegensatz zum Linienverkehr den deutlich kleineren Anteil beim Busunternehmen Borchers aus, allein deswegen, weil es in den Wintermonaten größtenteils ruht. Der öffentliche Nahverkehr ist hingegen das ganze Jahr über gefragt.

Ausweitung der Linie 125

Demnächst weitet Borchers zusammen mit Rittmeyer Reisen die Linie 125 (Twistringen – Barnstorf – Diepholz) aus. Der Bus fährt dann öfter und auch am Wochenende. „Ich hoffe, dass das gut angenommen wird von den Leuten“, so Anke von der Lage-Borchers. Neu sei auch eine Schülerfahrtkarte, die nicht nur für den Schulweg, sondern für das gesamte Verkehrsnetz von Lemförde bis nach Bremerhaven gültig ist, auch in den Ferien.

In der Branche ist also Bewegung drin. Viele Mitarbeiter halten dem Twistringer Busunternehmen schon seit Jahren die Treue. „Die Firma ist nur so gut, wie es die Mitarbeiter sind“, hebt Anke von der Lage-Borchers hervor. Sie und Klaus Borchers sitzen übrigens selber oft hinter dem Bussteuer. Klaus Borchers: „Es gibt nichts Schöneres, als die Grundschüler zu fahren.“

Borchers Busreisen lädt bald zu einem Tag der offenen Tür ein: Auf dem neuen Firmengelände am 7. August, 10 bis 18 Uhr, mit Essen, Trinken und Unterhaltung für Kinder und Erwachsene. Es gibt eine Hüpfburg, eine Reisetombola und vieles mehr.