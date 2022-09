Startklar: Der „Mobile Einkaufswagen“ in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Freuen sich über den Startschuss: (v.l.) Seniorenbeauftragte Anke Döpkens, Malteser-Stadtbeauftragte Iwona Theissen, Diözesanoberin Maria von Boeselager, Bürgermeister Jens Bley, Nancy Döpkens, Bernd Horstmann, Hannelore Kern und Annelie Wöllmann (alle ehrenamtliche Helfer des „Mobilen Einkaufswagens“ in Twistringen) sowie Stephanie Tewes-Ahrnsen, Leiterin Soziales Ehrenamt. © Schmidt

Der „Mobile Einkaufswagen“ des Malteser Hilfsdienstes in Twistringen startet. Ehrenamtliche holen ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung ab, fahren sie zum Supermarkt und helfen auf Wunsch beim Einkaufen. Das bewahrt ein Stück Selbstständigkeit – und unter Umständen auch ein Stück Lebensqualität.

Twistringen – Wer nicht mehr Einkaufen fahren kann, zum Beispiel im Alter, verliert ein Stück Selbstständigkeit – und büßt oft auch Lebensqualität ein. Das Malteser-Projekt „Mobiler Einkaufswagen“ hilft. Wie? Ehrenamtliche holen Senioren oder Menschen mit Behinderung ab, fahren mit ihnen zum Supermarkt und begleiten sie auf Wunsch beim Einkauf. Ab heute gibt es das kostenlose Angebot auch in Twistringen.

Der weiße Transporter mit der Aufschrift des Maltester Hilfsdienstes steht bereits in den Startlöchern. Er steuert ab sofort jeden Donnerstag den Combi-Markt an.

Zum Abschluss gemeinsam Klönen im Café

Dabei soll es um mehr als das bloße Kaufen von Lebensmitteln gehen. Für die Fahrgäste kann solch eine Einkaufstour laut dem Maltester Hilfsdienst eine willkommene Abwechslung im Alltag sein, Einsamkeit vorbeugen und die Möglichkeit bieten, alten Bekannten zufällig zwischen Obstregalen und Tiefkühltheke über den Weg zu laufen. Vielleicht entstehen sogar neue Freundschaften: Zum Abschluss der Einkaufstouren besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, im Café Behrens-Meyer zu klönen. Der Combi-Markt spendiert den Kaffee.

„...Ich glaube, das wird ganz lustig“, freut sich Annelie Wöllmann. Sie engagiert sich seit 16 Jahren beim Malteser Hilfsdienst und hat den „Mobilen Einkaufswagen“ in Twistringen ins Rollen gebracht, nachdem sie das Angebot in einem anderen Ort gesehen hatte. Neben ihr ermöglichen vier weiterer Ehrenamtliche das Hilfsprojekt. Einer von ihnen ist Bernd Horstmann. Seine eigenen Eltern würden zu weit weg wohnen, als dass er sie regelmäßig beim Einkaufen unterstützen könnte, erzählt er – aber so könne er zumindest andere Senioren unterstützen. Auch Nancy Döpkens gehört zum Helferteam. „Ich habe eine Aufgabe gesucht, bei der ich mich sinnvoll einbringen kann“, berichtet sie. Ähnlich erging es Hannelore Kern. Die Fünfte im Bunde ist Anne Gevers. Die Ehrenamtlichen haben verschiedene Schulungen besucht, etwa zum Thema Kommunikation und Erste Hilfe.

Bisher stehen die Maltester in Twistringen in Kontakt zu fünf Senioren, die den „Mobilen Einkaufswagen“ nutzen möchten. Wenn das Angebot gut ankommt, könnten sich die Ehrenamtlichen vorstellen, mehrmals wöchentlich Touren anzubieten, oder noch ganz andere Aktionen. Vielleicht mal einen Filmabend? Fahrdienst zum Gottesdienst? Gar ein Tanzcafé? Die Ideen sprudeln nur so aus ihnen heraus. „Es ist vieles möglich. Die Malteser sind offen für neue Ideen“, sagt Stephanie Tewes-Ahrnsen, Leiterin des Bereichs Soziales Ehrenamt der Malteser in Osnabrück. Dafür brauche es aber natürlich Ehrenamtliche, die mitmachen. Weitere Helfer sind sehr willkommen.

Bundesweites Projekt „Miteinander - Füreinander“

Der Mobile Einkaufswagen in Twistringen ist Teil des bundesweiten Malteser-Projekts „Miteinander-Füreinander – Kontakt und Gemeinschaft im Alter“ und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Auch die Stadt Twistringen unterstützt das Angebot. „Toll, dass so eine Initiative entstanden ist“, findet Bürgermeister Jens Bley. Er spricht den Ehrenamtlichen seinen Dank aus: „Was Sie da machen, ist Gold wert.“

Kontakt: Annelie Wöllmann ist für alle, die den „Mobilen Einkaufswagen“ nutzen oder helfen wollen, dienstags von 18 bis 20 Uhr unter 01575/2869032 erreichbar.