Interview: Yared Dibaba kommt nach Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Yared Dibaba kommt am 9. Juni nach Twistringen in den Hochzeitswald. © photoschomburg

Er gilt als einer der bekanntesten Entertainer in Norddeutschland: Yared Dibaba, auch bekannt als Entwicklungshelfer der plattdeutschen Sprache. Am Freitag, 9. Juni, tritt der Moderator, Schauspieler, Autor und Sänger mit seiner Band „Die Schlickrutscher“ im Twistringer Hochzeitswald auf und singt plattdeutsche Shantys. Im Interview mit der Kreiszeitung spricht Yared Dibaba darüber, was er mit Twistringen verbindet. Außerdem verrät er sein Lieblingswort up Platt.

Moin, versteihst du ok dat Twuster Platt?

Yared Dibaba: Twuster Platt kann ik ok verstoan, gift ja ein paar Lüe, mit denen ik dat schnacken kann!

Also ist Twistringen kein ganz unbekanntes Terrain?

Ich bin schon einmal in Twistringen aufgetreten, vor sieben Jahren in der großen Aula des Gymnasiums. Das hat sich in meinen Kopf gebrannt, weil wir da eine super Stimmung hatten. Und jetzt mit der Band, den Schlickrutschern, zurückzukommen, setzt natürlich noch mal einen obendrauf. ... Und ich kenne natürlich den berühmten Kerl ut Twustern, Reinhold Beckmann. Der wohnt ja wie ich in Hamburg. Mit dem habe ich schon Twuster Platt geschnackt.

Sie kommen ja gebürtig aus Äthiopien. Wie kam es zu der Verbindung zu dem Plattdeutschen?

Ich habe das Plattdeutsch von meinem ostafrikanischen Urgroßvater gelernt, der Sage nach...

Zur Person Yared Dibaba wurde am 8. April 1969 in Äthiopien geboren. Über seinen Werdegang steht auf seiner Homepage: „Im Jahr 1973 bekommt sein Vater einen Studienplatz für Erziehungswissenschaften an der Uni Osnabrück und Yared zieht mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Deutschland. 1976 geht es zurück nach Äthiopien. Als nach ihrer Ankunft in der Heimat der Bürgerkrieg ausbricht, planen die Dibabas die Flucht und landen 1979 nach einer Odyssee in Falkenburg, Niedersachsen, wo der Vater als Dozent tätig wird. Yared besucht die örtliche Schule und lernt nicht nur Land und Leute, sondern auch das Plattdeutsche lieben.“ Sein Abitur legt Yared Dibaba in Delmenhorst ab. Nach einer Ausbildung im Rohkaffeehandel in Bremen besuchte er die Schauspielschule im Bremer Kulturzentrum Schlachthof. Außerdem studierte er Musik. Auf seiner Homepage heißt es weiter: „Yared Dibaba gab sein Schauspieldebüt in der NDR Familienserie ,Die Ohnsorgs ‘und feierte seinen Durchbruch mit der Talkshow ,Die Tietjen und Dibaba‘. Zeigte sein großes Herz in ,Land & Liebe‘,und sammelte internationale Erfahrungen mit „Die Welt op platt“.

Was macht das Plattdeutsche für Sie aus?

Das Plattdeutsche ist die Sprache des Nordens. Die ist hier verwurzelt, und das ist das Schöne. Es macht einfach Spaß, auf Plattdeutsch zu sprechen, zu singen und diese Sprache am Leben zu erhalten.

Plattdeutsch stirbt momentan aber eher aus, oder?

Das würde ich gar nicht so negativ ausdrücken. Tatsächlich begeistern sich auch immer mehr junge Leute für die Sprache, sei es in der Schule, oder online auf Instagram und Tiktok. Das ist auf jeden Fall ein positiver Trend, über den man auch sprechen sollte. Weil das zeigt, dass das Plattdeutsch nicht eine Sprache von gestern ist, sondern dass auch junge Leute einfach Bock auf diese Sprache haben.

Mein Lieblingswort auf Platt ist Plüschmors, also Hummel. Haben sie auch ein Lieblingswort?

Ja, Kuddelmuddel!

Wieso Kuddelmuddel?

Für mich steht Kuddelmuddel für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Ich finde, es ist ein schönes Wort dafür, dass wir so eine gemischte Gesellschaft sind. Jung und Alt, Menschen vom Land und aus der Stadt, Plattschnacker, Nicht-Plattschnacker, und so weiter. Wir sind einfach eine vielfältige Gesellschaft. Es gibt ja auch Menschen, die aus anderen Heimaten hier her gezogen sind und Plattdeutsch lernen, und das finde ich schön.

Was erwartet die Gäste denn bei dem Konzert im Hochzeitswald?

Gute Musik, viel Plattdeutsch, Spaß und eine Menge Aktion! Die werden nicht verschont, die müssen bei vielen Sachen mitmachen. Aber vor allem geht es mir darum, dass wir zusammen einfach schöne Shantys auf Plattdeutsch singen.

Also ist auch Mitsingen angesagt?

Ja, auf jeden Fall. Es sind auch ein paar Klassiker dabei.

Dann wünsche ich viel Spaß am 9. Juni!

Danke!

Zum Konzert: Das Konzert am 9. Juni im Hochzeitswald beginnt um 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Kreissparkasse in Twistringen, bei Dauelsberg oder per E-Mail an info@kurt-ev.de. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro (Abendkasse 25 Euro). Essen und Getränke werden angeboten. Sitzgelegenheiten sind genügend vorhanden, Decken und Stühle können gerne aber auch selbst mitgebracht werden. Veranstalter ist der Kulturverein Kurt (Kultur und Unterhaltung Raum Twistringen).