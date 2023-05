Pflichttermin: Treckertreffen in Ridderade

Von: Ulf Kaack

Reichlich Arbeitskraft ist gefragt: Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Ridderade/Stophel richten den Dorfplatz mit erheblichem Aufwand für das Oldtimer-Trecker-Treffen am 13. und 14. Mai her. © Ulf Kaack

Die Dorfgemeinschaft Ridderade/Stophel bereitet mit viel Leidenschaft das Event vor. Am 13. Mai geht es los

Ridderade – Jede Menge betagte Ackerboliden erwarten die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Ridderade/Stophel am 13. und 14 Mai. Dann nämlich ist – jeweils von 10 bis 18 Uhr – zum elften Mal das nicht nur in Insiderkreisen bekannte und wertgeschätzte Oldtimertreffen.

Gerade erst hat man den Dorfplatz aufgehübscht und den Maibaum aufgestellt, da steht schon der nächste Arbeitseinsatz ins Haus: Mit leichtem und schwerem Gerät, unterfüttert mit viel Enthusiasmus, bereiten die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Ridderade/Stophel das Oldtimertreffen vor. Die Checkliste der Arbeiten im Vorfeld ist lang, schrumpft in diesen Tagen aber zusehends. Denn wenn am 13. Mai die ersten Lanz und Fendt, Unimog und MB-trac anrollen, muss das Areal natürlich in einem Top-Zustand sein.

Gastgeber erwarten 200 Fahrzeuge aller Art

Zwar gehört das Ereignis im Süden Twistringens zu den kleineren seiner Art, genießt jedoch in der Szene einen hervorragenden Ruf. „Unsere Truppe ist vom ersten Treffen an in Ridderade mit von der Partie und auch in diesem Jahr mit einem knappen Dutzend Ackerschleppern dabei – für uns Ehrensache und ein Pflichttermin im Kalender“, freut sich Carsten Uerkwitz vom Treckerclub Schlüsseljungs aus Kastendiek. „Dort geht es familiär und überschaubar zu. Man kennt sich, klönt über technische Details, das Fortschreiten laufender Restaurierungsprojekte und feiert zusammen. Das Rahmenprogramm ist stimmig und die Betreuung durch die Veranstalter allererste Sahne.“

200 Fahrzeuge erwarten die Gastgeber: erstklassig restaurierte Schlepper oder von jahrzehntelanger Arbeit gezeichnete Exemplare. Die können auf der Flaniermeile im Fahrerlager bestaunt werden. Liebhaber vom Klang volumiger Diesel- und Glühkopfmotoren werden, das versprechen die Veranstalter, voll auf ihre Kosten kommen. Dabei sollten sie die Gelegenheit nutzen, mit den Oldtimerbesitzern ins Gespräch zu kommen. Denn die lassen sich liebend gern ein Loch in den Bauch fragen. Erfahrungsgemäß werden sich auch wieder diverse betagte Lkw, Autos und Motorräder unter die Ackerboliden mischen.

Am Samstag gibt es ein Geschicklichkeitsfahren ab 15 Uhr

„Neben dem teils weit gereisten Fachpublikum erwarten wir natürlich reichlich ,zivile‘ Besucher, denn unser Oldtimertreffen ist gleichzeitig auch ein Volks- und Familienfest“, sagt Karin Bretthorst, die erste Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. „Leider können wir in diesem Jahr – mangels einer adäquaten Fläche – kein Schaupflügen auf dem Acker anbieten. Stattdessen findet am Sonnabend um 15 Uhr ein Geschicklichkeitsfahren statt. Für die Zuschauer sicher ein Riesenspaß.“

Abgerundet wird das Oldtimertreffen von einem Handwerker- und Bauernmarkt auf dem Hof der Familie Helms, bei dem Besucher allerlei Nützliches und Leckeres erstehen können – garantiert hand- oder hausgemacht.

Für die Kinder werden eine Hüpfburg und ein Nostalgiekarussell aufgebaut. Für das, was Leib und Seele zusammenhält, ist in der Feldscheune und auf dem Treckerplatz reichlich gesorgt.

Hüpfburg und Nostalgiekarussell für Kinder

Verkehrsteilnehmer im Twistringer Umland sollten am Freitag und am Sonntag – den An- und Abreisetagen der Trecker-Armada – etwas Geduld mitbringen: Die Dieselrösser werden die Straßen der Region mit nur kaum mehr als Radfahrertempo befahren. „Unsere Traktoristen-Gäste nehmen teilweise mehr als 100 Kilometer Anfahrtsweg auf sich und sitzen oftmals viele Stunden auf dem Bock“, bittet Karin Bretthorst die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. „Häufig erfolgt die Anreise im Konvoi und regelmäßig wird auf größeren Parkplätzen Halt gemacht, um den nachfolgenden Verkehr durchzulassen.“