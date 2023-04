Mehrgenerationenplatz im Hochzeitswald: Eröffnung am 23. April

Teilen

Die neuen Spiel- und Bewegungselemente sind aus Robinienholz gefertigt. Auf dem Bild sind einige von ihnen zu sehen. © Stadt Twistringen

Im Hochzeitswald in Twistringen ist ein neuer Mehrgenerationenplatz mit Spiel- und Bewegungselementen entstanden. Die Eröffnung ist am Sonntag, 23. April.

Twistringen – Bürgermeister Jens Bley eröffnet am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr den neuen Mehrgenerationenplatz im Hochzeitswald in Twistringen. Dazu lädt die Stadt Twistringen alle ein, die Lust haben, die umgestaltete innerstädtischen Parkanlage kennenzulernen.

Kinder des Schulchors an der Grundschule Am Markt begleiten unter Leitung von Susanne Schröder musikalisch die Veranstaltung. Mit ihren fröhlichen Liedern wollen sie endgültig den Frühling einleiten.

Der Hochzeitswald mit seinem Mehrgenerationenplatz umfasst den Themenbereich „Leben und Gesundheit“ und soll laut einer Pressemitteilung der Stadt ein Ort der Begegnung und Kommunikation, Bewegung und Gesundheit sein – für alle Generationen. Gemeinsam haben die Stadt Twistringen, der Seniorenbeirat, ein Arbeitskreis und Anlieger des Hochzeitswaldes ein entsprechendes Konzept erarbeitet.

Als Ergebnis bieten Bewegungselemente für gesundheitsfördernde Übungen, Bänke und in den Boden eingelassene Hüpfspiele diverse Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Parkbänke dienen dabei als Ruheorte und zum Austausch, aber auch für Fitness und Gesundheit.

Anregungen in Form von kleinen Videos sind über QR-Codes zu sehen, die an den jeweiligen Elementen angebracht sind und per Handy aufgerufen werden können. Zusätzlich liegen Flyer aus. Eine Hinweistafel mit Informationen, Lageplan und Fotos gibt eine Übersicht über die Art und Standorte der Bewegungselemente.

Die Physiotherapeutin Katrin Schwarze hat für jedes der 13 Bewegungselemente eine passende Gesundheitsübung erarbeitet und die Videoclips erstellt. Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen führten dafür die entsprechenden Übungen nach Anweisung der Therapeutin durch. Um Fehlhaltungen vorzubeugen, beschreibt sie die Übungen alternativ zum CR-Code auch in einem Flyer. Sie rät, sich vor Beginn ausreichend aufzuwärmen.

Zur Eröffnung präsentiert Katrin Schwarze die Übungen an den Elementen, gibt Tipps für eine gute Haltung und gesundheitsfördernde Bewegungen.

Die Heigl-Gruppe unter Leitung von Brigitte Ahrenshop betätigt sich seit vielen Jahren aktiv im Hochzeitswald und wird an diesem Sonntag ebenfalls zum Mitmachen aufrufen. Sie hatte bereits vor einigen Jahren eine Aufstellung von Geräten angeregt. Heigln ist ein ganzheitliches Bewegungstraining und wird bei jedem Wetter draußen an der frischen Luft durchgeführt.

Der Hochzeitswald zählt zum Klimaprojekt „Grüne Lunge Twistringen“. Diese bildet ein Bioverbundsystem, dient der Naherholung, senkt CO2-Emissionen und kann durch die Vernetzung der Grünflächen zur Kühlung im Innenstadtbereich beitragen. Es umfasst den kleinen Park an der Stadtbücherei, den Hochzeitswald und den Reisegarten. Alle geplanten Maßnahmen in der „Grünen Lunge“ werden laut der Pressemitteilung der Stadt unter Berücksichtigung des Klima- und Umweltschutzes umgesetzt. Die im Hochzeitswald aufgestellten Bewegungselemente und neuen Bänke wurden in den Werkstätten von Arbeit und Ökologie Bremen aus Robinienholz erstellt.

Die Eröffnung des neu gestalteten Hochzeitswaldes an der Brunnenstraße mit den Aktionen findet in der Zeit von 11 bis 13 Uhr statt.