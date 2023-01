Wie Naturschutz auf dem evangelischen Friedhof in Twistringen gelebt wird

Von: Katharina Schmidt

In Laubhaufen fühlen sich Igel wohl. © Privat

Friedhöfe sind mehr als letzte Ruhestätten und Orte der Trauer. Wo das Thema Tod so präsent ist wie kaum andernorts, herrscht oft reges Leben. Über den Friedhof als Ort der Natur und Begegnung.

Twistringen - Da ist ordentlich was zusammengekommen. Auf der Grasfläche zwischen dem evangelischen Friedhof in Twistringen und dem Gemeindehaus der Martin-Luther-Gemeinde stapeln sich Kirschlorbeer-Zweige zu einem stattlichen Haufen. Am Wochenende haben Jung und Alt bei einer Gemeinschaftsaktion eine verwucherte Hecke zurückgeschnitten – wobei der Begriff Hecke angesichts des dicken Gehölzes untertrieben scheint. Außerdem sammelten die freiwilligen Helfer Laub und Müll auf. Man wundert sich, was auf einem Friedhof manchmal liegengelassen wird, von Schnapsflaschen bis hin zu Unterwäsche.

Da ist ordentlich was zusammengekommen: Friedhofsgärtner Michael Bartels und Yvonne Rasche vom Kirchenvorstand vor dem Haufen, der bald geschreddert und zu Rindenmulch verarbeitet werden soll. © Schmidt

Rund 15 Leute packten mit an. Der Kirchenvorstand sorgte anschließend für eine Stärkung in Form von Brötchen und Getränken. „Solche Aktionen wollen wir jetzt regelmäßig machen, so ein- bis zweimal im Jahr. Auch, um die Gemeinschaft zu fördern“, sagt Friedhofsgärtner Michael Bartels. Er freut sich über die Unterstützung. „Die Leute haben wirklich Lust, mit anzufassen und zu helfen. Das ist einfach toll.“

Materialien nutzen, anstatt sie wegzuwerfen

Die nächste Aktion ist schon terminiert: Am 16. Februar soll der große Kirschlorbeer-Haufen mit Unterstützung der Konfirmanden geschreddert und als Rindenmulch auf dem Gelände verteilt werden. Eine gute Wiederverwertung: Rindenmulch schützt den Boden vor dem Austrocknen.

Auch das Laub, das auf dem Friedhof anfällt, wird genutzt. „Das in der Ecke sind locker 15 bis 20 Kubikmeter Laub“, schätzt Bartels und zeigt auf einen Blätterberg. „Ich möchte wetten, da sind mindestens 30 Igel drunter.“ In solchen Laubhaufen können sich die stacheligen Tiere im Winter nämlich richtig gut einmuckeln.

Bienenstöcke geplant

Nicht nur die Igel sollen sich auf dem Kirchengelände wohlfühlen. „In diesem Frühjahr werden wir Bienenstöcke hier aufstellen“, kündigt Bartels an. Damit die Insekten genug Nahrung finden, will er auf Freiflächen Blühwiesen säen. Also zum Beispiel auf leeren Grabflächen. „Das machen wir schon jahrelang, aber jetzt wollen wir das noch mal verstärken.“

Weiter holt er aus: „Und es wird kein Pflanzenschutz mehr eingesetzt.“ Im vergangenen Jahr habe er den Einsatz solcher Mittel bereits stark heruntergeschraubt. „Jetzt probiere ich es mal komplett ohne.“ Dadurch wird er zweifelsohne häufiger Unkraut zupfen müssen, etwa das Franzosenkraut. „Das sät sich dermaßen aus, da musst du ganz schnell sein. Aber wir kriegen das hin“, zeigt er sich zuversichtlich. „Und es muss nicht immer alles super geradlinig sein. Friedhof ist auch Natur.“

Totholzhecken bieten Tieren Rückzugsmöglichkeiten

Zwei Totholzhecken, die er im vergangenen Jahr angelegt hat, bieten zum Beispiel Zaunkönigen Rückzugsmöglichkeiten. Solche Hecken bestehen aus aufgeschichtetem Schnittgut. Sie sind nicht nur klasse für die Umwelt, sondern auch für die Kasse – das Schnittgut zu entsorgen, würde schließlich Geld kosten. Die Hecken hingegen kostet nichts. „Es macht nur ein bisschen Arbeit“, sagt Bartels, der bereits weitere Totholzhecken plant.

Benjeshecken auf dem Gelände der Kirchengemeinde. © Privat

Die Mehrarbeit nimmt er in Kauf. Der ökologische Gedanke beschäftigt ihn. „Die Erde gibt's nur einmal. Alles, was wir verbrauchen, ist unwiederbringlich weg.“ Privat achtet er ebenfalls auf Nachhaltigkeit. Er pflanzt zum Beispiel Gemüse an und hält selber Hühner.

Die Fläche am Friedhof, auf der er nun unter anderem die Totholzhecken angelegt hat, diente früher auch mal der Selbstversorgung. Kirchenvorstände und Küster pflanzten dort ihr Gemüse an. Sogar einen kleinen Tannenwald, wo Weihnachtsbäume wuchsen, gab es. „Ich laufe hier schon rum, seitdem ich Kind bin, weil mein Opa 30 Jahre lang Küster war“, erzählt Bartels. Irgendwann sei aus den Äckern eine Rasenfläche geworden. Seit einiger Zeit wertet die Kirchengemeinde sie ökologisch auf, und zudem wird sie regelmäßig für Gottesdienste genutzt. „Das Gelände ist erwacht aus dem Dornröschenschlaf“, so der Friedhofsgärtner.

