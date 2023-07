Twistringer engagiert sich für ein Jahr in Japan

Von: Katharina Schmidt

Paul Gerkens aus Twistringen freut sich auf sein FSJ. © KATHARINA KÖNEMANN

Paul Gerkens fliegt im August nach Tokio. Von dort geht es weiter nach Tadoshi. Dort wird er ein Freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten verbringen.

Twistringen – Abi. Was nun? In Niedersachsen fängt für mehr als 29 000 Abiturienten ein neuer Lebensabschnitt an. So auch für Paul Gerkens. Nach seinem glatten Einser-Abschluss am Twistringer Gymnasium verschlägt es ihn bald nach Japan: Der 19-Jährige beginnt im August ein Freiwilliges Soziales Jahr in Tadoshi, einer Kleinstadt mit rund 800 Einwohnern auf der nördlich gelegenen Insel Hokkaido.

„Ich werde dort mit der Organisation Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Berlin, kurz ijgd Berlin, hinfliegen“, erzählt Gerkens. Er sitzt entspannt auf der Terrasse seines Elternhauses in Twistringen, vor ihm sein Laptop, daneben Lehrbücher mit kryptisch anmutenden Schriftzeichen. Für ihn geht es mit dem Pauken direkt weiter; als Vorbereitung für sein FSJ lernt er Japanisch. „Das ist schwierig, aber eine Herausforderung, auf die ich mich freue. Ich habe mich schon immer gerne mit Sprachen auseinandergesetzt.“

Mit der Organisation Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Berlin

Ende August geht sein Flug nach Tokio. Dort will er zwei Tage verbringen, ehe er Richtung Norden weiterreist. „Ich hatte schon sehr lange Lust auf ein Freiwilliges Soziales Jahr und für mich stand früh fest, dass ich das im Ausland machen will“, sagt Paul Gerkens. Bereits in der elften Klasse sei er für ein Auslandsjahr angemeldet gewesen. „Damals sollte es nach Costa Rica gehen. Das ist wegen Corona leider ins Wasser gefallen.“

Umso mehr freut er sich auf sein FSJ in Japan, dem Land der aufgehenden Sonne. Er war noch nie dort, und doch ist da diese Faszination, die sich mehr und mehr in sein Leben geschlichen hat. „Die ersten Kontakte waren vermutlich popkulturell. Ich bin ein großer Filmfan“, blickt Gerkens zurück. Er spricht unter anderem die Klassiker des Regisseurs Akira Kurosawa an, dann holt er weiter aus: „Sehr schnell habe ich mich dann auch für das Land interessiert und wollte über die Fiktion hinaus herausfinden, welche Kultur dahintersteckt. Und so bin ich immer tiefer in die Materie eingetaucht. Mich fasziniert vor allem diese Ambivalenz zwischen hochmodernen Großstädten und unfassbar schöner Natur, gerade auf dem Land.“

All das will der 19-Jährige jetzt hautnah kennenlernen. Und zwar so richtig: „Im Urlaub kann man höchstens Orte kennenlernen, aber nicht wirklich Menschen und wie die Gesellschaft funktioniert.“

Paul Gerkens geht es aber nicht nur darum. Er will auch sein soziales Engagement fortführen. In Twistringen hat er sich in verschiedenen Funktionen eingebracht: als Schülersprecher des Gymnasiums, als Mitglied des Stadtschülerrates, als Jugendsprecher im Sozialausschuss.

Im japanischen Kindergarten die soziale Arbeit kennenlernen

Nun will er in dem japanischen Kindergarten in Tadoshi soziale Arbeit kennenlernen, die noch mehr von Mensch zu Mensch stattfindet. Als Vorbereitung plant er vor seinem FSJ noch ein zweiwöchiges Praktikum in der Twistringer Kindertagesstätte St. Josef.

Schriftzeichen, die in Japan genutzt werden. © Privat

Die Organisation Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ist in Japan an mehreren Orten tätig. „Aber diese eine Einsatzstelle voll auf dem Land hat es mir doch irgendwie angetan“, schwärmt Paul Gerkens.

Tadoshi ist ein Bauerndorf, in dem die Menschen vor allem Reis, Buchweizen und Kartoffeln anbauen. Hinter dem Kindergarten, der auf dem Gelände eines buddhistischen Tempels liegt, fließt zwischen den Feldern ein kleiner Fluss; es gibt viel freie Fläche und Natur.

FSJler sind angehalten, einen Förderkreis aufzubauen

Die Vorfreude ist Paul Gerkens ins Gesicht geschrieben. „Hokkaido, also die Insel im Norden, ist sehr kalt, aber gerade im Winter besonders schön. Da kann man zum Beispiel Ski fahren.“ Der Twistringer hofft, in seinem Jahr in Japan auch ein bisschen herumreisen zu können. Er freut sich auf das Schneefestival in Sapporo, auf die Kirschblütenzeit, auf japanisches Essen, große Metropolen, auf Berge und Natur.

„Ich bin gespannt darauf, die atemberaubende Natur, die wunderschöne Sprache und die reiche Kultur näher kennenlernen zu dürfen, aber gleichzeitig gemeinnützige Arbeit ausüben zu können, bei der ich noch Menschen helfe“, so Gerkens.

Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste sind eigenen Aussagen zufolge ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Die Freiwilligendienstleistenden sind in dem Zusammenhang dazu angehalten, einen Förderkreis aufzubauen – bestehend aus Firmen und/oder Personen, die mit Spenden helfen. Die ijgd schreiben auf ihrer Webseite, sie könnten auf Wunsch Spendenbescheinigungen ausstellen.

Paul Gerkens würde sich über entsprechende Unterstützung freuen – und ist gerne bereit, die Spender im Gegenzug zum Beispiel per Mail über sein FSJ auf dem Laufende zu halten oder nach seiner Rückkehr von seinen Erfahrungen zu berichten.

Kontakt

Wer Paul Gerkens unterstützen möchte, kann ihn per Email kontaktieren:

paulgerkens.tw@gmail.com