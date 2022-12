Hilda Zimmer aus Heiligenloh ist am 1. Weihnachtstag 100 Jahre alt geworden

Von: Katharina Schmidt

Hilda Zimmer aus Heiligenloh konnte ihren 100. Geburtstag feiern. © Katharina Schmidt

Heiligenloh – Hilda Zimmer und ihre Familie hatten am 25. Dezember allen Grund zu feiern, und das nicht nur, weil Weihnachten war: Hilda Zimmer ist an dem Tag 100 Jahre alt geworden. „Die Zeit geht hin“, stellt die Seniorin fest. Sie sitzt auf ihrem Sofa in dem Haus, das sie einst zusammen mit ihren Mann an der Straße Achter Harms Holt in Heiligenloh gebaut hat, und in dem heute drei Generationen unter einem Dach leben.

Sie lächelt und sagt: „Ich bin ein zufriedener Mensch. Ich habe Glück in meinem Leben gehabt.“

Dieses Leben begann im Jahr 1922. Das Ende des Deutschen Kaiserreiches lag gerade einmal vier Jahre zurück, da erblickte sie das Licht der Welt in Heiligenloh. An ihre Kindheit hat sie gute Erinnerungen. „Wir Kinder konnten genug Dummheiten machen“, erzählt Hilda Zimmer, die damals noch Wessel mit Nachnamen hieß. Dank vier Geschwistern und drei Halbgeschwistern mangelte es nicht an Spielkameraden – selbst, als die Familie vom Heiligenloher Ortskern ins abgelegenere Stophel zog.

Ein gutes Leben

Als Hilda älter wurde, war sie zeitweise als Dienstmädchen in einem Hotel am Dümmer in Stellung. Sie arbeitete in der Bäckerei Sprick in Bassum und packte in verschiedenen Haushalten mit an. Außerdem hatte sie eine Brot- und Milchverkaufsstelle in Stophel. „Da waren die Flüchtlinge gerade gekommen, und jedes Haus musste welche aufnahmen“, berichtet sie. Dadurch sei der Bedarf an Milch und Brot gestiegen.

Zu tun gab es stets etwas, und das Leben hielt auch harte Prüfungen für Hilda Zimmer bereit. Etwa einen schweren Unfall mit Pferd und Wagen. Das Pferd hatte gescheut, und Hilda flog im hohen Bogen auf die Eisenspitze eines Zauns. Sie erlitt starke Verletzungen, hatte jedoch Glück im Unglück.

Auch den Zweiten Weltkrieg musste sie miterleben. Am Himmel tobten Luftkämpfe, und ihr Vater hielt sie dazu an, zu Hause zu bleiben. Unterwegs zu sein, war gefährlich.

Doch über Krieg will Hilda Zimmer gar nicht reden, lieber über die schönen Momente ihres Lebens. Ein gutes Leben, wie die Seniorin sagt.

„Von Bremen und überall kamen die Leute her“

Ihren Mann Erwin Zimmer lernte sie an Pfingsten beim legendären Krieger- und Soldatenfest „im Holze“, dem kleinen Wäldchen bei Heiligenloh, kennen. „Von Bremen und überall kamen die Leute her“, weiß sie noch.

Erwin Zimmer stammte gebürtig aus Schlesien. Er arbeitete in einem Bauzug der Bundesbahn. Von der Arbeit aus machte Erwin Zimmer in Drentwede Station – just zu der Zeit, als das Pfingstfest in Heilogenloh war...

Am 6. Dezember 1952 heirateten Hilda und Erwin in einer Scheune in Strophel. „Die Nachbarn haben alles schön bunt gemacht, und dann war das ganz schick!“, erinnert sich die 100-Jährige.

Schon zuvor hatte das Paar sich das Grundstück an der Straße Achter Harms Holt gekauft. Hildas Vater hatte in Stophel ein Baugeschäft, was sich beim Hausbau als überaus praktisch erwies. „Ein Haus zu bauen war damals schwierig, Geld hatte keiner. Nach der Währungsreform war tote Hose“, sagt sie.

1955 kam der erste Sohn Gerd auf die Welt, 1958 der zweite Sprössling, Jörg. Da ihr Mann noch eine ganze Zeit im Bauzug arbeitete und dementsprechend unter der Woche beruflich unterwegs war, hat Hilda Zimmer vieles alleine gewuppt.

Inzwischen hat sie fünf Enkelkinder und vier Urenkel. Ihr Mann Erwin starb im Jahr 1996.

Heute wird es wieder hip, eigenes Gemüse anzubauen. Für Hilda Zimmer war es, wie für so viele Menschen ihrer Generation, lange Alltag, sich zu einem großen Teil selbst zu versorgen. Da wurde gesät, geerntet, Vieh gehalten und geschlachtet. Lebensmittel mussten für den Winter eingekocht werden. Eine ausreichend gefüllte Speisekammer setzte harte Arbeit voraus.

Wie wird man 100?

Auch mit ihren 100 Jahren bringt sich Hilda Zimmer noch im Haushalt ein, schält Kartoffeln, putzt Gemüse oder legt Wäsche zusammen. Manchmal lehnt sie sich aber nach so vielen Jahren auf dieser Welt auch ganz gerne einfach mal zurück. „Jetzt habe ich es ganz gemütlich“, freut sie sich.

Ihre Familie und Nachbarn haben sie mit einem großen Geburtstagsessen in Vechta überrascht. Aus der Nachbarschaft fuhr sogar ein Bus zu dem Restaurant.

100 Jahre, das schaffen die wenigsten. Was ist das Geheimnis? „Spaß muss sein!“, sagt Hilda Zimmer. Den Humor hat sie sich bis in ihr hohes Alter bewahrt, ebenso wie ihre herzliche Art.