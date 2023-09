Lesung mit Reinhold Beckmann am 4. November in Twistringen

Von: Charlotte Wolframm

Die Plakate hängen schon einmal – zumindest provisorisch. Sabine Nölker (links) und Sandra Kolatzki freuen sich, Reinhold Beckmann am 4. November in der Grundschule am Markt begrüßen zu können. © Wolframm

Sein Buch „Aenne und ihre Brüder“ ist gerade erschienen, am 4. November kommt Reinhold Beckmann damit nach Twistringen.

Twistringen – Sein Buch ist gerade erschienen, am Samstag, 4. November, kommt Reinhold Beckmann zur Lesung nach Twistringen. Es ist einer der Höhepunkte im diesjährigen Veranstaltungskalender des Vereins Kurt in Twistringen. Erstmals nutzen die Kurtis dafür die Aula der Grundschule am Markt – „das freut uns besonders“, sagen Sandra Kolatzki und Sabine Nölker vom Vorstand. Beginnen wird die Lesung um 19.30 Uhr.

Karten sind ab sofort für 18 Euro bei der Buchhandlung Dauelsberg im Vorverkauf. „Es gab schon im Vorfeld einige Anfragen“, sagt Sabine Nölker – wer einen der 220 Plätze ergattern möchte, sollte also schnell sein. Sollten noch Restkarten verfügbar sein, wird der Eintritt an der Abendkasse 23 Euro kosten.

Reinhold Beckmann hat starke Verbindung zu Twistringen

Das Werk, aus dem Reinhold Beckmann liest, hat eine starke Verbindung zu Twistringen. In „Aenne und ihre Brüder“ erzählt er die Geschichte seiner Mutter, deren vier Brüder alle im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Eine Geschichte, die sicher kein Einzelschicksal ist. Viele aber, so die Erfahrung von Sabine Nölker und Sandra Kolatzki, schweigen zu diesem Thema.

Sie hoffen, dass die Lesung anregt, zu erzählen und dass vor allem auch für junge Leute der abstrakte Begriff des Krieges begreifbar wird. „Krieg ist nicht etwas, das in den Geschichtsbüchern steht, sondern betrifft ganze Generationen“, so Sabine Nölker. „Das, was damals war, hat bis heute Auswirkungen.“ Beide erwarten einen „emotionalen Abend“.

Reinhold Beckmann signiert Bücher vor Ort

In seinem Buch zeichnet der gebürtige Twistringer Reinhold Beckmann nicht nur die Geschichte seiner Mutter nach, die bis zu ihrem Tod hier lebte, sondern verknüpft diese mit historischen Fakten. Ein spannendes Dokument, das zeige: Die Geschichte des Nationalsozialismus darf nicht vergessen werden. Genau aus diesem Grund hoffen die Organisatoren auch darauf, dass viele junge Leute kommen, um sich mit der Historie auseinanderzusetzen.

Besonders freuen sich die Kurtis, dass sie die Aula der Grundschule am Markt nutzen können. Zwar fehle hier jegliche Technik und müsse extra für den Abend aufgebaut werden – doch die Größe der Aula mit den 220 Sitzplätzen scheint ihnen ideal.

Parkmöglichkeiten wird es auf dem Grundschulgelände geben, zudem reichen die Kurtis wie gewohnt Getränke und Snacks. Im Anschluss an die Lesung soll es auch noch musikalischwerden: Reinhold Beckmann werde wohl einige Musikstücke spielen.

Dauelsberg wird einen Büchertisch aufstellen und vor Ort das Buch verkaufen. Reinhold Beckmann signiert dieses auch. Und er steht im Anschluss für einen Austausch und Gespräche bereit.