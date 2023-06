Ein ausgefülltes Leben

Ehepaar Rohlfs aus Rüssen. © Wolframm

Willi und Irmgard Rolfs feiern heute diamantene Hochzeit.

Twistringen – Das Leben von Irmgard und Wilhelm – besser bekannt als Willi – Rolfs als ausgefüllt zu beschreiben, wäre untertrieben. Wenn die beiden erzählen aus den vergangenen Jahrzehnten, fragt sich der Zuhörer, wie viele Stunden eigentlich die Tage des Ehepaars hatten. Die beiden feiern am heutigen 29. Juni ihre diamantene Hochzeit. Was sie in 60 Jahren erlebt haben, davon ließe sich sicherlich ein Buch füllen.

Das Paar wohnt seit gut einem Jahr an der Bockstedter Straße in Heiligenloh. „Wir fühlen uns hier sehr wohl, das war genau der richtige Schritt“, sagen sie über den Entschluss, die Wohnung im Seniorenwohnpark Heiligenloh zu mieten und das große Haus in Rüssen aufzugeben – an einem Tag hat Willi Rolfs den Bau zufällig besichtigt, am nächsten Tag fiel die Entscheidung. „Die Menschen hier sind alle nett und freundlich.“ Einmal in der Woche spielen sie Rommé mit den Nachbarn, Willi Rolfs geht immer mittwochs zur Boulegruppe, die sich am Sportplatz trifft. Irmgard Rolfs macht lange Spaziergänge, ihr Mann ist mit dem E-Bike unterwegs. Langweilig wird es nicht.

Irmgard und Willi Rolfs sind in einer Zeit geboren, als das Leben noch völlig anders war. Sie, Jahrgang 1941, wuchs in Weseloh auf, er, Jahrgang 1940, in Rüssen. Als Irmgard Rolfs zwölf Jahre alt war, starb ihr Vater. Ihr Wunsch, nach dem Schulabschluss Krankenschwester zu werden, hatte sich damit zerschlagen. Stattdessen half sie ihrer Mutter und Großeltern in der Landwirtschaft.

Ähnlich war es bei Willi Rolfs: Sein Vater verunglückte 1950 bei einem Autounfall tödlich. Auch er, dessen Familie eine Häuslingsstelle hatte, stieg nach dem Schulabschluss „voll ins Geschirr“, mit gerade einmal 14 Jahren. Nach der Konfirmation fing er bei Landwirt Cohrs in Rüssen an, 25 Jahre war er dort beschäftigt. Jugendliche waren damals volle Arbeitskräfte, „da gab es kein Pardon“, sagt er. Und natürlich gab es auch zu Hause genug Arbeit.

Vier gemeinsame Kinder - drei Jungs, zwei Mädchen

Und wie sich die beiden kennengelernt haben? Der Hintergrund ist tragisch. Irmgard Rolfs arbeitete beim Melk-Express, einem kleinen LKW mit Milchtank, der von Hof zu Hof fuhr. Als Fahrer war Hans Albers eingestellt. „Wir haben uns kennengelernt und dann geheiratet.“ Die beiden lebten in Weseloh. Doch nur 14 Monate nach der Eheschließung verunglückte ihr Mann tödlich, Sohn Dieter wurde da gerade ein Jahr alt. Willi Rolfs wiederum war ein Freund von Hans Albers, dadurch kannten sich die beiden. Später trafen sie sich bei einer Hochzeit in Barnstorf, schrieben einander, trafen sich – und heirateten am 29. Juni 1963. Die beiden bekamen noch vier gemeinsame Kinder – 1964, 1965, 1966 und 1974. „Wir hatten dann drei Jungs und zwei Mädchen“. Einer ihrer Söhne ist früh bei einem Verkehrsunfall gestorben. Später kamen 14 Enkel, doch auch einen Enkelsohn musste die Familie beerdigen, er wurde nur neun Jahre alt. Mittlerweile sind 14 Urenkel zur Familie gekommen.

Trotz vieler Kinder, großem Haus und Grundstück: „Meine Frau hat immer gearbeitet“, sagt Willi Rolfs anerkennend. Zunächst in der Kartoffelchipsproduktion in Goldenstedt, dann bei Reinhold Stöver in Aldrup – wo auch ihr Mann zwischenzeitlich angefangen hatte. Später wechselte sie zur Hähnchenschlachterei nach Barnstorf. Nebenbei putzte sie und hielt Haus, Garten und Familie zusammen. „Das ging alles“, sagt sie rückblickend. „Wir haben oft Zettel geschrieben“ – dann, wenn ihr Mann noch bei der Arbeit war und sie schon zur Spätschicht aufbrechen musste, beispielsweise. Willi Rolfs war bei Stöver unter anderem als Kartoffelroderfahrer eingesetzt. Gerade zur Ernte wurde es abends oft spät, morgens ging es früh weiter. 30 Jahre arbeitete er dort, auch noch als Rentner.

In vielen Vereinen aktiv

Als sei das noch nicht genug, waren – und sind noch – Vereine und Ehrenamt wichtige Pfeiler für das Paar. Beide sind im Rüssener Schützenverein, beide waren Könige, er sogar zweimal. Erntekönigspaar sind sie ebenfalls gewesen. Willi Rolfs war bei der Feuerwehr, gehört mittlerweile zu den Alterskameraden. Die meiste Zeit nahm aber sein Amt beim Ortsverein Twistringen des Roten Kreuz in Anspruch – 1969 stieg er ein, 50 Jahre war er aktiv, jahrelang als stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender. 175-mal hat er selber Blut gespendet, wurde dafür in Berlin geehrt. Zudem hat er mit dem Konvoi dreimal Hilfsgüter nach Weißrussland gebracht, einmal nach Ungarn, einmal nach Friedland. Seine Frau hat für diese Hilfstransporte alle in der Umgebung gesammelten Kleidungsstücke gesichtet, gewaschen und eingepackt.

Zum Treffen „Gemeinsam statt einsam“ hat er viele Jahre lang Rollstuhlfahrer gebracht, ist den Bus auch gefahren, wenn er für Seniorenheime gebraucht wurde. „Das hat viel Spaß gemacht“, blickt er zurück. Dann war er noch fünf Jahre für die Tafel als Fahrer unterwegs. Immer noch fährt er einmal pro Monat dorthin, um für eine Bekannte einzukaufen – sie selber ist nicht mehr mobil. „Die ganze ehrenamtliche Arbeit habe ich meiner Familie zu verdanken, dass die mitgespielt hat“, sagt Willi Rolfs.