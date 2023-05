Mutter soll ihr behindertes Kind (2) in Twistringen ertränkt haben

Von: Fabian Raddatz, Marvin Köhnken

In Twistringen wurde am Mittwoch ein totes Kleinkind gefunden. Die Polizei verdächtigt die Mutter als Täterin. (Symbolbild) © dpa

Eine Mutter hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Mittwoch in Twistringen ihr zweijähriges Kind getötet – offenbar, weil es behindert war.

Twistringen – Eine Mutter hat am Mittwoch, 17. Mai, offenbar ihr zweijähriges Kind getötet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll die 38-Jährige in Twistringen (Landkreis Diepholz) ihre Tochter ertränkt haben, um ihr ein Leben mit schwerer Behinderung zu ersparen. Danach hatte sie selbst den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die Polizei nahm die 38-Jährige unter dringendem Tatverdacht fest.

Eine Obduktion in der Rechtsmedizin am Donnerstag bestätigte Ertrinken als Todesursache, so die Polizei. Gegen die Mutter wurde Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen.

Mutter soll ihr behindertes Kind (2) in Twistringen ertränkt haben: Seelsorger vor Ort

Der Kriminaldienst der Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Angehörigen wurden auf Wunsch von Seelsorgern betreut. Auch die Einsatzkräfte wurden zur Nachbereitung von Seelsorgern betreut.