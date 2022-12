Energieplattform Twistringen: Besuch aus dem Bundestag

Von: Katharina Schmidt

FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzender Christian Dürr wirft einen Blick in den Container mit dem Batterie-Energiespeicher in Abbenhausen. © Schmidt

Als das Forschungsprojekt „Energieplattform Twistringen“ anlief, ließ sich noch nicht erahnen, wie stark das Thema Energieversorgung an Bedeutung gewinnen würde. Gerade jetzt ist es laut Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, wichtig, dass lokal erzeugter Strom nicht verpufft. Dürr war zu Gast in Twistringen-Abbenhausen.

Abbenhausen – Der Himmel ist grau, es nieselt. Benjamin Petters von der Avacon steht bei diesem Schmuddelwetter vor einer Trafostation in Abbenhausen. Mit Blick auf eine Messanzeige stellt er fest: Der in diesem Moment vor Ort eingespeiste Strom reicht gerade einmal aus, um Abbenhausen selbst zu versorgen. Man kann es aber auch andersherum betrachten: Die Ortschaft ist in Sachen erneuerbare Energien so gut aufgestellt, dass das mit der eigenständigen Stromversorgung selbst an trüben Dezembertagen nicht weit hergeholt ist.

Eine kleine Traube von Menschen hört Benjamin Petters bei seinen Ausführungen aufmerksam zu. Bürgermeister, Landrat, Lokalpolitiker, Avacon-Funktionäre – und: Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Er ist an diesem Vormittag vor Ort, um sich über das Forschungsprojekt „Energieplattform Twistringen zu informieren.

Der Startschuss für das Forschungsprojekt „Energieplattform Twistringen“ fiel im März 2021. Damals ließ sich nicht erahnen, wie stark das Thema Energieversorgung knapp ein Jahr später durch den Ukraine-Krieg an Bedeutung gewinnen würde.

Das Herzstück ist ein großer Batteriespeicher

Herzstück des Forschungsprojektes ist ein Batterie-Energiespeicher in Abbenhausen, im Inneren eines türkisfarbenen Containers. So schön es auch ist, wenn bei gutem Wetter alle Fotovoltaikanlagen auf Hochtouren laufen und theoretisch super viel Strom zum Einspeisen überbleibt – es gibt da einen Haken: Das Stromnetz kommt zu Höchstzeiten an seine Grenzen. Es ist dafür nicht ausgelegt, und ein Ausbau der Leitungen ist nicht mal eben getan. Der Batterie-Energiespeicher sorgt für Entlastung. Im Ort erzeugte Energie wird direkt vor Ort gespeichert.

Projektleiter Benjamin Petters mit einem Diagramm, das zeigt, wie hoch der Energieüberschuss an sonnigen Tagen um die Mittags- und Nachmittagszeit ist. © Privat

„Wir brauchen Steuerbarkeit im Netz“, verdeutlicht Petters. Mehr als die Hälfte des Versuchszeitraums der „Energieplattform Twistringen“ ist um. In der Zeit hat sich laut Petters die Notwendigkeit intelligenter Netzführung bestätigt.

„Die Energieplattform Twistringen“ ist Teil des internationalen Forschungsprojektes „Platone“. Das Projekt in Abbenhausen zeigt laut dem FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzender Christian Dürr, „dass wir die Energiewende nur schaffen, wenn wir technologieoffen bleiben.“ Bislang gebe es kaum Möglichkeiten, erneuerbaren Strom zu speichern, um ihn an dunklen und windstillen Tagen einzusetzen. „Gerade angesichts der veränderten geopolitischen Lage ist es wichtig, dass wir Lösungen finden, damit lokal erzeugter Strom genutzt werden kann und nicht verpufft.“

Solche Lösungen brauche es nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für die Industrie. „Wir sind auf wettbewerbsfähige Industriestrompreise angewiesen“, so der FDP-Politiker.

Rainer Schmittdiel, Technikvorstand der Avacon, führt aus: „Mit dem Projekt zeigen wir auf, was bereits heute möglich ist und welche Rahmenbedingungen wir noch ändern müssen, um das Verteilnetz weiter zu flexibilisieren.“

Besuch vor Ort: Bürgermeister Jens Bley (v.l.) zusammen mit Christian Dürr und Rainer Schmittdiel. © Privat

Ihm zufolge sind die Politik und die Akteure der Energiebranche in den vergangenen Monaten auf der Kommunikationsebene näher zusammengerückt. Ein Thema, was ihm jedoch Bauchschmerzen bereite, seien die derzeitigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt. Um investieren zu können, brauche es „einen verlässlichen finanziellen Rahmen.“

Landrat Bockhop verdeutlicht die Dringlichkeit: Der Strombedarf der Gesellschaft steige.