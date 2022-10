Ehrenamts-Messe am 5. November in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Laden zur Ehrenamtsmesse ein: Hedwig Harms (v.l.), Carola Haas, Waltraud Schlake und Sylvia Holste-Hagen. © ks

Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Einen Überblick bietet am Samstag, 5. November, von 11 bis 17.30 Uhr eine Ehrenamtsmesse im Twistringer Gymnasium. „Beweg was. Komm vorbei!“, lädt die Initiative Ehrenamt auf Plakaten ein. Sie organisiert diese Messe. Doch was ist das eigentlich für eine Initiative?

Twistringen - Hinter der Initiative Ehrenamt stecken vier Frauen, die selbst stark im Ehrenamt verwurzelt sind: Sylvia Holste-Hagen, Hedwig Harms, Carola Haas und Waltraud Schlake. Sie haben sich zusammengetan mit dem Ziel, das Ehrenamt zu stärken. Die Initiative trat vor der Landtagswahl schon einmal in Erscheinung: als Organisatorin der Podiumsdiskussion zum Thema Ehrenamt.

Sylvia Holste-Hagen brachte die Sache nach einem Besuch bei der Twistringer Tafel ins Rollen. Die Tafel benötigt dringend Helfer, um ihr Angebot aufrecht erhalten zu können – und nicht nur dort fehlen Ehrenamtliche.

Kaffee, Kuchen, Musik, Kicken und Stände

Auf der Messe am 5. November kann sich jeder unverbindlich an Ständen von Vereinen und Institutionen über ehrenamtliche Tätigkeiten informieren. Der Förderverein des Gymnasiums serviert Kaffee und Kuchen. Der Chor Sing man tau singt, und die Firma Fußball-Idee baut Stationen zum Kicken auf. Weitere Aktionen warten an den Infoständen.

Kontakte. Freude. Abwechslung. Zufriedenheit. Mit diesen Worten werben die Plakate zur Messe für das Ehrenamt. In Gespräch mit den Organisatorinnen wird deutlich, dass es eine weitere Triebfeder gibt: Sinnhaftigkeit.

„Jung ist man ja nur kurze Zeit, alt ist man ganz schön lange“, meint Carola Haas. Ihr ist es wichtig, mit der Zeit etwas Sinnvolles anzufangen – „nicht nur Radfahren“. Natürlich sind nicht nur ältere Ehrenamtliche gern gesehen. „Man kann auch ein Ehrenamt finden, das nicht so zeitintensiv ist“, ermutigt Sylvia Holste-Hagen.

Das Team vom Sozialen Kaufhaus in Twistringen hat viel zu tun

Neben ihrem Engagement in der Lokalpolitik ist sie oft im Sozialkaufhaus Fair Kauf anzutreffen. „Wir haben mehr Zulauf, weil die Zeiten schlechter werden“, schildert sie ihren Eindruck. Kürzlich seien an einem einzigen Tag 120 Kunden im Laden gewesen. „Wir stehen manchmal morgens auf, und es stehen schon zehn Leute vor der Tür.“ Dementsprechend gebe es viel zu tun: Sachspenden annehmen und einpflegen, sortieren, dekorieren, kassieren, Möbel transportieren, sich um die Korkensammelstelle kümmern ... „Bei uns kann jeder das machen, was er gerne will, denn es wird alles gebraucht“, sagt Holste-Hagen. Das Team lege dabei Wert auf eine schöne Atmosphäre. „Die, die da sind, machen es gerne.“

Wer lieber Flüchtlingsfamilien im Alltag begleiten will, zum Beispiel beim Lesen von Briefen oder Antragstellungen, ist bei der Flüchtlingsinitiative Twistringen (FiT) an der richtigen Stelle. Carola Haas, die sich dort einbringt, spricht von einem „erhöhten Bedarf an direkter Familienberatung“. Aktuell helfen bei der FiT rund 15 Ehrenamtliche mit, um Menschen zu helfen und Grundlagen für ein gutes Miteinander zu schaffen. „Wir engagieren uns, um Milieus zu durchbrechen“, berichtet Haas. Die Flüchtlingsinitiative bietet neben der Familienberatung noch Kindernachmittage an. Nach den Herbstferien starten außerdem wieder die Hausaufgabenhilfe und ein Gesprächskreis.

Ebenso wie für Carola Haas ist es für Hedwig Harms selbstverständlich, sich zu engagieren. Sie sei „so aufgewachsen und kenne es gar nicht anders“. Harms ist bei den Gästeführern aktiv, bei der Agendagruppe, beim Besuchsdienst und vor allem beim Seniorenbeirat, der unter anderem Schwimmfahrten anbietet, PC-Kurse sowie – zusammen mit anderen Mitstreitern – die „Gemeinsam statt einsam“-Treffen. „Überall können Ehrenamtliche gebraucht werden“, verdeutlicht Hedwig Harms.

Auch das Freiwilligen-Forum freut sich über weitere Unterstützer

Auch das Freiwilligen-Forum Twistringen (FFT) freut sich laut Waltraud Schlake immer über weitere Unterstützer. Das Freiwilligen-Forum ist ein Team von etwa 15 Ehrenamtlichen, das sich in den Dienst von Schwächeren stellt. Es organisiert zum Beispiel Fahrten zu Fachärzten, dementsprechend könnte es Fahrer gebrauchen. Das FFT sucht aber auch Leute, die sich einfach Zeit für andere nehmen, eine stützende Hand beim Spaziergang anbieten, beim Einkaufen unterstützen, älteren oder schwächeren Menschen handwerklich aushelfen oder auf andere Art und Weise für sie da sind.

Das Freiwilligen-Forum kümmert sich zudem um eine Obdachlosenunterkunft. Eigentlich. In Coronazeiten musste sie geschlossen werden, aktuell sind Flüchtlinge darin untergebracht. Die Ehrenamtlichen hoffen, dass die Räume an der Lindenstraße bald wieder für Obdachlose zur Verfügung stehen.

Die Kontaktstelle des FFT an der Steller Straße 2 ist jeden ersten Dienstag im Monat (16 bis 18 Uhr) geöffnet. Heiner Koopmann bietet darüber hinaus montags Beratung für Senioren und Angehörige an (9 bis 12 Uhr).

Institutionen oder Vereine, die sich bei der Ehrenamtsmesse vorstellen möchten, können sich anmelden unter 0171 / 230 62 24.

