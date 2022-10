Ärger um Asbest: Warum der Schutthaufen in Twistringen nicht längst weg ist

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Noch immer liegt der Schutt herum. Der Gehweg ist inzwischen wieder freigeräumt. © Buschmann

Seit Wochen liegt ein Schutthaufen an der Langenstraße in Twistringen. Es sind die Überreste des ehemaligen Modehauses Schütte-Meyer. „Die Anlieger werden durch die angebliche Asbestgefährdung im Schuttberg gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Aber nichts passiert!“, ärgert sich Bernhard Buschmann.

Twistringen – Ende August kam es zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften in der Twistringer Innenstadt: Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdienst rückten an, nachdem das Gewerbeaufsichtsamt den Abriss des ehemaligen Modehauses Schütte-Meyer gestoppt hatte. Der Verdacht: zu viel Feinstaub, womöglich sogar Asbest. Die Feuerwehr spritzte das Gebäude ab, der noch stehende – einsturzgefährdete – Teil wurde unter Aufsicht weiter niedergerissen und in einen Haufen Schutt verwandelt. Fast zehn Wochen sind seitdem vergangen. Die große Schutthalde liegt immer noch an der Langenstraße.

„Der Schutthaufen stinkt vor sich hin“, ärgert sich Anlieger Bernhard Buschmann. „Die Anlieger werden durch die angebliche Asbestgefährdung im Schuttberg gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Aber nichts passiert!“ Er hat mehrere Behörden zum Handeln aufgefordert – das Gewerbeaufsichtsamt in Hannover, die untere Abfallbehörde, den Landkreis, das Bau- und Ordnungsamt in Twistringen. Die Zuständigkeit werde zwischen den Behörden hin- und hergeschoben, kritisiert er.

Fußweg inzwischen wieder begehbar

Immerhin ist inzwischen wieder der Fußgängerweg neben der Baustelle frei. Wochenlang mussten Fußgänger, darunter Schulkinder, dort die Straßenseite wechseln – laut Buschmann „eine Gefahrensituation“.

Am Schuttberg selbst hat sich zu seinem Unmut nichts getan. Der Landkreis Diepholz teilt auf Anfrage mit: Die Arbeiten können auf der Grundlage eines Abbruch- und Sanierungskonzeptes des Abrissunternehmens weitergehen, sobald die Freigabe durch das Gewerbeaufsichtsamt Hannover erfolgt.

Noch fehlt diese Freigabe. Das Abbruchunternehmen teilt mit, es habe sämtliche Konzepte schon vor Wochen eingereicht: „Seit zwei Monaten sind wir sehr bemüht, die Arbeiten in irgendeiner Weise in Begleitung der Behörden fortzusetzen.“

Rückblick: Die Feuerwehr spritzte das Abbruchgebäude an der Langenstraße ab, um die Staubbildung zu vergeringern. Archivbild: Sabine Nölker © Privat

Das Gewerbeaufsichtsamt erklärt gegenüber der Kreiszeitung, dass es momentan daran hapere, dass die bisher eingereichten Unterlagen „nicht unseren Anforderungen genügen“. Zusätzlich fehle eine Zulassung nach der Gefahrstoffverordnung für die Abbrucharbeiten.

Asbest ist nicht gleich Asbest: Für den Rückbau verschiedener Arten braucht es verschiedene Zulassungen.

Asbest wurde laut dem Umweltbundesamt wegen seiner praktischen Eigenschaften über Jahrzehnte in sehr großen Mengen beim Bauen verwendet – bis in Deutschland wegen seiner nachweislich krebserzeugenden Wirkung 1993 das Herstellen und die Nutzung verboten wurden. Gebäude, die früher als 1993 errichtet wurden, stehen somit in Verdacht, mit Asbest belastet zu sein.

Das Haus, welches nun in Trümmern an der Langenstraße liegt, stammte aus der Vorkriegszeit, wurde aber im Laufe der Jahre mehrfach saniert.

Proben: Die Asbestbelastung des Schutthaufens

Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes haben Proben genommen und zur Analyse gegeben. „Es hat sich herausgestellt, dass es sich bei den Proben um asbesthaltige Baustoffe handelte“, berichtet das Amt. Wie viel Asbest in dem Haufen steckt, kann das Amt nicht beurteilen: „Eine Einschätzung der Gesamtgefährdungen kann von unserer Seite nicht erfolgen, da in den hier vorliegenden Unterlagen lediglich Untersuchungsergebnisse zu Einzelproben vorliegen.“

Auch das Abbruchunternehmen hat Teile des Haufwerks beproben lassen. Das Ergebnis da: asbestfrei. Lediglich der Fußbodenkleber im Erdgeschoss sei asbesthaltig. „Hier haben wir bereits im September eine Firma beauftragt, die mit einem speziellen Verfahren den Kleber abtragen wird und die die Anforderungen vom Gewerbeaufsichtsamt erfüllt“, so das Unternehmen.

Bernhard Buschmann erwartet zum Schutz der Anwohner, dass die Behörden schleunigst grünes Licht dafür geben, den Schutthaufen zu beseitigen.

Einen anderen, mit Ironie zu genießenden Vorschlag, den er in petto hat: „Den Berg mit Folien abdichten mit Erde dauerhaft abdecken und daraus einen Rodelberg und eine Mountainbike-Teststrecke für die Freizeitgestaltung machen.“