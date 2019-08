Durchgangsverkehr bleibt draußen

Twistringen/Nienstedt - Von Theo Wilke. Auf knapp 5,4 Kilometern Länge wird zwischen den Bundesstraßen 51 und 61 (Twistringen und Nienstedt) die Kreisstraße 103 im September mit rund 742 200 Euro aus dem Kreisstraßenbauprogramm saniert. Den Auftrag hat der Landkreis Diepholz an die Straßen- und Tiefbaufirma Wragge aus Drebber vergeben, die am Montag, 9. September, startet – nach dem Steller Erntefestumzug.

Während der gesamten Bauphase (voraussichtlich bis zum 11. Oktober) sei der komplette Bereich für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, erklärt Bernd Fredrich vom Kreis-Fachdienst Umwelt und Straße.

Fast 40 Zuhörer ließen sich am Dienstagabend im Twistringer Rathaus von Fredrich, von Bauleiter Jörg Pieczonka (Fachdienst) und Michael Iven (Firma Wragge) über den Ablauf der Baumaßnahme informieren. Drei Streckenabschnitte wird es geben: zwischen B 51 (Twistringen, Am Osterkamp,) bis zum kleinen Kreisverkehrsplatz (Steller Straße), von der Kapellenstraße bis zum Ortsausgang (Bokelskamp) sowie zwischen Wedehorn (Bassum) bis zur B 61 (von der K 6 bis zum Abzweig nach Cantrup).

„Der Durchgangsverkehr soll draußen bleiben“, betonte Bernd Fredrich. Es werde keine Baustellenampeln geben, um auch zu verhindern, dass insbesondere der Schwerlastverkehr für längere Staus vor den Baustellen sorge. Unter Fahrbahnerneuerung sei zu verstehen, dass lediglich die oberen Asphaltschichten ausgetauscht und verstärkt würden – ohne Veränderungen in der Straßenführung

Das Sanierungsprogramm des Landkreises sieht jedes Jahr rund 15 Kilometer Straßen vor. Nun steht die K 103 an, die Flickwerk, Schlaglöcher und Risse aufweist. Mancher würde vielleicht denken, es gebe doch Straßen in einem schlechteren Zustand, so Fredrich. Aber die Kreisbehörde schaue, was und wieviel für eine veranschlagte Summe zu schaffen sei. „Bei der K 103 haben wir einen überschaubaren finanziellen Rahmen.“ Im sanierten Bereich sei dann 15 bis 20 Jahre Ruhe.

„Die Anlieger-Grundstücke werden während der gesamten Bauzeit grundsätzlich, aber eingeschränkt erreichbar sein“, kam der Kreisvertreter Fragen zuvor. Nur an einem oder zwei Tagen, wenn die Deckschicht aufgetragen werde, sei kein Anliegerverkehr möglich. Über den jeweiligen Zeitpunkt werden die Betroffenen eine Woche vorher informiert.

Ohne aufwändige Begleitbaumaßnahmen würden die Arbeiten ablaufen, so Michael Iven, Bauleiter der Firma Wragge. Ab 9. September würden zunächst in einem Zug auf der gesamten Strecke vier Zentimeter Deckschicht abgefräst. Die Straße könne anschließend weiter befahren werden. Danach wird nach schadhaften Stellen geschaut und bei Bedarf weiter ausgefräst und wieder verfüllt. Laut Iven beginnt die Firma in Wedehorn damit, die neue Asphaltschicht aufzutragen, und arbeitet sich dann in Richtung B 51 vor.

Auf Nachfrage von Betroffenen, ob Gäste für größere Feiern im Gasthaus Ellinghausen ungehindert ihr Ziel erreichen könnten, betonten Iven, Kreis-Bauleiter Jörg Pieczonka und Bernd Fredrich, dass die Straßenarbeiten innerhalb der Woche passieren und nicht am Wochenende. Auf die weitere Nachfrage „Und wenn es in der Woche eine Beerdigung gibt?“, hieß es, das könnten sie nicht sicherstellen. Möglicherweise beginne die Bauphase in Wedehorn auch früher. Das sei wetterabhängig.

Trotz Vollsperrung, so Fredrich schließlich, gebe es immer wieder das Riesenproblem „Schleichverkehr“. Es sei nicht möglich, dies zu unterbinden. Und: „Meistens sind es aber Einheimische.“

Mehr Infos

im Internet unter: www.diepholz.de/Bauen und Umwelt/Bau von Kreisstraßen.