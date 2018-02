Ortsbürgermeister Rolf Meyer kämpf um Erhalt der Schule in Scharrendorf

Ortsbürgermeister Rolf Meyer kämpft für den Erhalt der Schule in Scharrendorf.

Scharrendorf - Von Theo Wilke. „Wir haben immer noch keine Querungshilfe vor der Bahnunterführung. Da bewegt sich nichts. Da laufen wir weiter hinterher“, kritisiert Rolf Meyer (CDU) in Richtung Twistringer Stadtverwaltung. Der Ortsbürgermeister von Scharrendorf stellt im Gespräch mit dieser Zeitung fest, als Ortsrat brauche man in Twistringen einen sehr, sehr langen Atem, bevor etwas umgesetzt werde. Meyer äußerte sich auch zum Thema Gräben, zum Ortsbudget und zur Außenstelle Scharrendorf der Twistringer Grundschule am Markt – für ihn das wichtigste Thema 2018.

„Unsere Schule muss erhalten bleiben. Dafür kämpfen wir“, sagt der Ortsbürgermeister mit großem Nachdruck. Manche Befürworter einer neuen Grundschule an der Hohen Straße litten seiner Meinung nach wohl an Realitätsverlust.

In Scharrendorf werden zum neuen Schuljahr im Herbst die Mobilklassen aufgestellt sein. Wenn dann ein kompletter Klassenzug vom Markt dorthin verlagert werde, „ist einmal ein gewaltiger Druck aus dem Kessel genommen“, so Meyer, der seit gut 14 Monaten auch Twistringer Stadtratsvorsitzender ist.

Emotionale Diskussion

In aller Ruhe könnten Politik und Verwaltung die nächsten Schritte angehen. Am besten mit dem Ziel, eine einzügige neue Grundschule neben dem Altgebäude in Scharrendorf zu bauen. Zur Frage, ob es eine Zwei-Feld-Sporthalle sein müsste, meint der Ortsbürgermeister: „In Scharrendorf würde eine Bewegungshalle ausreichen.“ Und eines macht Rolf Meyer auch deutlich, davon ist er überzeugt: „Wenn an der Hohen Straße eine ein- oder auch zweizügige neue Grundschule gebaut wird, dann ist die Scharrendorfer Schule gestorben!“

Im Laufe des Jahres rechnet Meyer mit den Ergebnissen der Prüfung am alternativen Standort Hohe Straße. Dann werden Rat und Verwaltung „wissen müssen, was man will“. Und wenn die Kommune vernünftig weiterplanen wolle, dann müsse ein Ergebnis schon bis zum Sommer vorliegen.

Das Thema Schule, so der Ortsbürgermeister, werde in der Bevölkerung sehr emotional diskutiert. „Die Schulsituation ist das Kernthema in diesem Jahr.“ Schließlich habe die Außenstelle Scharrendorf einen guten Ruf, biete den Kindern unter anderem eine große Grün- und Spielfläche und überhaupt viel Raum und Platz.

Mehr Wohnbauland und Gewerbe

Ein anderes Thema: der Wohnungsbau. Der Ortsrat Scharrendorf hat laut Meyer großes Interesse an einem neuen Wohnbaugebiet. Die Stadtverwaltung habe bereits den Auftrag, Möglichkeiten dafür aufzuzeigen, heißt es. Scharrendorf müsse weiteres Bauland entwickeln. Die rund 1 250 Einwohner zählende Ortschaft liege sehr zentrumsnah, südöstlich der Bahnstrecke Osnabrück-Bremen.

Dass die Stadt darüber nachdenke, das Gewerbe- und Industriegebiet In den Weiden an der Nienburger Straße hinter der Bahn weiterzuentwickeln, „macht doch Sinn“, findet der Ortsbürgermeister. Das Gelände würde dann auf Scharrendorfer Seite liegen und könnte „Scharrendorf II“ heißen, so Meyer lachend.

In Scharrendorf hofft man, dass das Projekt Einheitliche Beschilderung auf dem Stadtgebiet endlich umgesetzt wird. Auch in anderen Ortsräten warte man seit zehn Jahren darauf, betont Meyer, der sich seit 1996 im Ortsrat und im Stadtrat engagiert.

In diesem Jahr müssten endlich die Hinweise auch auf Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele aufgestellt werden, etwa zur Hünenburg, fügt der 59-Jährige hinzu. Meyer arbeitet beruflich in der Geschäftsführung der Alexianer in Eydelstedt mit.

Sein Fazit nach 14 Monaten Ortsbürgermeisteramt: „Die Zusammenarbeit zwischen Ortsrat, Vereinen und Jagdgenossenschaft läuft sehr gut.“