Es dröhnt in der Stube

Anwohner Willi Freyer ist stinksauer auf Erweiterungspläne der Spedition Uhlhorn

+ Willi Freyer ist stinksauer. Er zeigt auf das Erweiterungsgelände. Dort stehen schon länger Lkw-Auflieger. Foto: Theo Wilke

Scharrendorf - Von Theo Wilke. Morgens um 7 Uhr geht der Lärm los, Lastzüge fahren an und ab, Kühlgeräte brummen unaufhörlich. Um 17 Uhr kehrt Ruhe ein auf dem Gelände der Spedition Uhlhorn. Alltag in Scharrendorf hinter der Bahnstrecke. „Wenn der Wind aus Nord-West kommt, dröhnt es so stark im Wohnzimmer, dann habe ich das Gefühl, die Kühlaggregate stehen bei mir in der Stube“, schildert Willi Freyer vom Alten Kirchweg 8. Als Mieter in einem Vier-Familienhaus zeigt er von der Haustür aus auf das geplante Erweiterungsgelände. Dort werde die Spedition ihren Standort ausbauen, erzählt er.