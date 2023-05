Drei Tage Rock, Blues, Pop und Ska in der Alten Ziegelei

Von: Sabine Nölker

Das Pack hat am Samstagabend seinen Auftritt. © Alexander Schliephake

Das Ziegelei Open Air lockt am Wochenende mit bekannten und unbekannten Bands nach Twistringen.

Twistringen – Noch zwei Tage, dann geht das Ziegelei Open Air in die elfte Runde. Dabei bleibt es seiner Linie mit einem abwechslungsreichen Programm treu, das Fans von Rock, Blues, Pop und Ska ein Zuhause bietet. Die Bands kommen nicht nur aus dem Bundesgebiet wie München, Hamburg, Oldenburg und Münster, sondern auch aus Finnland, der Schweiz und Tschechien. Drei Bühnen, drei DJ‘s und ein buntes Rahmenprogramm sorgen für Abwechslung.

In diesem Jahr haben die Organisatoren Bands wie „The Gardener and the Tree“, „Vertigo Hil“ und „NAFT“ sowie „Loose Lips“ engagiert. Das Line-up steht schon seit Monaten fest. Für René Beckmann, Vorsitzender der Freunde der Alten Ziegelei, und den Vorstand ist es aber auch ein Anliegen, Jugend- und Nachwuchsbands eine Bühne zu bieten. Und somit geben sich Youngstars wie Thilda & Jonas, „The Rookies“ und Ameel Hotaky die Klinke in die Hand. Nicht zu vergessen der traditionelle Auftritt des Kinderchors der Grundschule Am Markt, der noch auf keinem Open Air gefehlt hat.

Doctor Victor aus Prag heizt am Freitagabend ein. © Freunde der Ziegelei

Doch es sind nicht nur die Bands auf der Main Stage, die die Fans dieses familiären Festivals anlocken. Auch die Auftritte im Hot Oven und auf dem Robur sowie der DJ‘s sollen für Begeisterung sorgen, so die Hoffnung der Veranstalter.

Wie DJ Mikki Rush, der Rock nicht nur liebt, sondern lebt, wie es auf der Internetseite heißt. Von AC/DC bis Aerosmith, von Pantera bis Poison, der Mann kennt alles, was irgendwann mal mit einer elektrischen Gitarre gespielt wurde. „Wer Freitagnacht also noch Lust hat, die Luftgitarre rauszuholen, ist bei Mikki Rush in der Pressenhalle genau richtig“, so der Veranstalter.

Und während DJ Lesley Farfisa – der regelmäßig auf der Reeperbahn auflegt – am Samstag die After-Show-Party in der Pressenhalle rockt, sorgt DJ Kackvogel am Sonnabend auf dem Robur für eine Mischung aus Tech House, Melodic House und Retro Wave.

Wer von dem vielfältigen Programm auf dem Ziegeleigelände noch nicht genug hat, der sollte am Samstag ab 11 Uhr den Campingplatz aufsuchen. Zum neunten Mal tragen Carsten „Fetti“ Meyer und Manuel Bartels dort einen Frühschoppen aus, der in diesem Jahr Livemusik mit Muckefuck & Schluck sowie Rostock bereichert wird.

Neben Musik wird es wie gewohnt Essens- und Getränkestände mit einem vielfältigen Angebot geben. Der Sonntag ist bei freiem Eintritt traditionell Familientag und bietet Jung und Alt von Kaffee und Kuchen bis Kinderschminken und Hüpfburg ein buntes Programm.

Aber bis dahin sind es vor allem „Von Herzten Brothers“ und „The Gardener & The Tree“, die mit ihren Songs begeistern wollen.

Le Fly sind ebenfalls am Samstag auf der Hauptbühne zu sehen. Seit 15 Jahren scheppert sich diese Gang des guten Geschmacks durch die deutsche Musikszene. © Freunde der Ziegelei