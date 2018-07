Drei Mal hat’s gekracht: Seit 10.34 Uhr regiert Kathmann

Neuer Twistringer Schützenkönig

+ © Buschmann Dieter Kathmann ist neuer Twistringer Schützenkönig. Er genießt seinen Einzug ins Festzelt. © Buschmann

Twistringen - Von Ulf Buschmann. Dieter Kathmann ist einfühlsam. Beim Schießen will es für seinen Kameraden Heiner Lange irgendwie nicht so richtig klappen – so viele Punkte kommen nicht zusammen. „Du schaffst das schon“, findet Dieter Kathmann die passenden Worte, um Heiner Langes Seele zu streicheln.