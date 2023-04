Dirndl, Lederhose und Blasmusik

Daumen hoch – endlich wird in Borwede wieder Oktoberfest gefeiert. © Wolframm

Schützenverein Borwede plant das Oktoberfest und startet den Kartenverkauf am 2. Mai

Borwede – Schunkeln, singen, schwofen, dazu zünftige Blasmusik und leckeres Essen: Darauf können sich alle Oktoberfest-Fans jetzt freuen. Am 16. September feiert der Schützenverein Borwede sein Oktoberfest. Die Karten sind ab Dienstag, 2. Mai, erhältlich.

Dass sich der Schützenplatz an der Bundesstraße 51 in ein blau-weißes Areal verwandelt, ist nicht zum ersten Mal so: Nach 2012, 2016 und 2018 lädt der Verein nun schon zum vierten Mal zum Oktoberfest ein – dieses Mal schon im September und genau an dem Tag, an dem das große Vorbild in München ebenfalls seine Pforten öffnet. Die Erfahrung der vergangenen Auflagen zeigt: Mit Begeisterung werfen sich die Gäste stilecht in Schale, präsentieren Dirndl und Lederhose auch in Norddeutschland gerne.

Neben der passenden Dekoration setzen der Verein und Festwirt Tim Pellert auch wieder auf die richtige Musik: In diesem Jahr werden das Blasorchester Twistringen und das Jugendblasorchester „Blaso“ Beckeln den Gästen einheizen. Später übernimmt DJ Mario.

Mit Minihaxen, Leberkäse, Kartoffelpüree und vielem mehr ist auch das große Büffet, das mit dem Einlass öffnet, bayrisch angehaucht. Beginn des Oktoberfests ist um 18 Uhr. Die Karte inklusive Büffet kostet 35 Euro. Diese Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich.

Wie in den vergangenen Jahren, werden die Gäste an feste Plätze gesetzt. Deshalb bitten die Organisatoren des Schützenvereins darum, dass Gruppen, die gemeinsam sitzen möchten, sich möglichst gemeinsam die Karten kaufen.

Wer lediglich zur Party kommen möchte, zahlt für den Eintritt im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 13 Euro, und kann ab 21 Uhr mitfeiern.

Die Karten im Vorverkauf gibt es ab kommendem Dienstag in den Volksbankfilialen Heiligenloh und Twistringen sowie bei der Kreissparkasse in Twistringen. Der Kartenvorverkauf endet am 1. August. cw